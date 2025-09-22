Chuyên gia chia sẻ lưu ý ăn uống trong tiết Thu Phân 2025 giúp dưỡng phổi, tăng cường vận khí

Cách tăng vận khí cho 12 con giáp trong Tiết Thu Phân 2025 để đón cát lành, tài lộc GĐXH – Tiết Thu Phân sẽ bắt đầu từ ngày 23/9 – 8/10. Cùng với sự thay đổi của tiết trời, vận khí phong thủy của 12 con giáp cũng biến đổi. Dưới đây là cách khai vận cho 12 con giáp trong tiết Thu Phân để vận khí hanh thông, đón cát lành.

Ăn uống, dưỡng sinh trong tiết khí Thu Phân

Chuyên gia Nguyễn Song Hà cho biết, trong tiết Thu Phân, khí khô bắt đầu bốc cao, sinh ra cảm giác háo nóng, chân tay nứt nẻ, phổi khí bị tổn hại. Vì vậy, nguyên tắc dưỡng sinh là cân bằng âm dương, phòng hàn, chống khô táo. Mọi người nên bổ sung những thực phẩm có tính mát - bình kết hợp với thực phẩm ấm, nóng để giữ cho cơ thể luôn hài hòa, không bị khí khô, cũng như hàn khí xâm chiếm.

Trong cuốn "Hoàng Đế nội kinh" có viết "Thu Đông dưỡng âm", vì thế Thu Phân là thời điểm cần bồi dưỡng âm khí. Các dược liệu như sa sâm, mạch đông, bách hợp có thể nấu nước uống để tư âm, dưỡng phổi, đồng thời giúp da bớt khô.

Trong tiết Thu Phân nên ăn những món ăn thanh đạm. Ảnh TL

Mọi người nên lấy thanh đạm làm chủ, như món canh xương củ cải xanh – đỏ (có thể cho thêm la hán quả và hạnh nhân) giúp thanh nhiệt giải độc, phòng ngừa táo tà xâm nhập. Tuy nhiên, không nên vội vã bồi bổ bằng canh đảng sâm, hoàng kỳ… vì có thể gây bất lợi cho phổi, nhất là khi bị nhiễm phong hàn hoặc cảm cúm.

Khí hậu mùa Thu dần dần chuyển sang khô hanh, ánh nắng mặt trời ít đi, nhiệt đồ từ từ giảm xuống, khiến cảm xúc con người có phần ưu tư, như câu "Thu phong Thu vũ sầu sát nhân". Do đó, lúc này mọi người nên duy trì tinh thần an bình. Vào mùa này nên cố gắng dậy sớm, buổi tối tốt nhất đi ngủ trước 10 giờ, đến sáng khi mặt trời lên liền rời giường.

3 nguyên tắc giữ cân bằng âm dương của cơ thể

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, để giữ âm dương trong cơ thể cân bằng, đầu tiên, chúng ta phải chú ý hàn nhiệt cân bằng. Hàn sẽ tổn thương dương, nhiệt sẽ tổn thương âm nên chúng ta không thể duy trì hàn nhiệt cân bằng thì sẽ ảnh hưởng đến sự cân bằng âm dương trong cơ thể.

Thứ hai chính là phải duy trì khí huyết cân đối. Bởi vì khí thuộc về dương, huyết thuộc về âm, nên phải duy trì khí huyết cân bằng.

Thứ ba là phải chú ý táo thấp cân đối, tức là cân bằng tân dịch. Dịch chính là chất lỏng, huyết dịch. Bởi vì 70% cơ thể con người là nước, duy trì tân dịch cân đối, cũng là duy trì âm dương cân bằng.

Âm dương hài hòa, cơ thể tự nhiên khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn. Ngược lại, mất cân bằng dễ sinh bệnh, đặc biệt là các bệnh mạn tính như cao huyết áp, tiểu đường, bệnh mạch vành.

Lưu ý về ăn uống

Ăn ít chua cay, tăng cường nhuận táo:

Cuốn "Ẩm thực chính yếu" viết, mùa thu khí táo, nên ăn khi trời nhá nhem tối để nhuận táo. Mọi người nên dùng các món ít chua, ít cay, ăn nhiều thực phẩm nhuận táo như hạt vừng. Mặt khác, cũng có thể dùng một lượng vừa phải thức ăn chua để trợ giúp tiêu hóa.

Bổ sung vitamin và khoáng chất

Thu Phân rất thích hợp ăn các loại rau củ chứa nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho sức khỏe như súp lơ, cà rốt, xà lách, bí đỏ, củ cải, mộc nhĩ, củ từ, khoai lang... Nên ăn thịt vịt, thịt dê – những loại thịt có hàm lượng protein cao nhưng lượng mỡ thấp, tính ấm, giúp cơ thể chống lại âm khí ngày một tăng mạnh trong môi trường.

Ăn cua bể

Vào mùa này, cua ghẹ thường béo ngậy nên mọi người hãy bổ sung thêm các món hải sản này để bồi bổ cơ thể, thanh nhiệt.

Tăng cường các loại quả, hạt

Vào tiết Thu Phân, các loại quả và hạt như ô liu, lê, đu đủ, hạt dẻ, đậu đỗ và hầu hết các loại cây đều bước vào giai đoạn tích trữ nhiều chất bổ dưỡng nhất. Đây chính là thời điểm để thu hái và sử dụng những loại hạt quả này để thưởng thức.

Một số món ăn dưỡng sinh gợi ý như gà hầm hạt dẻ, cháo mộc nhĩ, ngó sen gạo nếp, cua viên… Những món ăn này vừa giúp dưỡng âm, nhuận phế, vừa hỗ trợ cơ thể thích ứng tốt hơn với tiết trời se lạnh, hanh khô