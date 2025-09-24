Bỏ thêm thứ này vào nồi, thịt luộc không còn bị hôi, miếng nào cũng trắng tinh, ngon ngọt

Chuyên gia chia sẻ lưu ý ăn uống trong tiết Thu Phân 2025 giúp dưỡng phổi, tăng cường vận khí GĐXH - Tiết Thu Phân đánh dấu sự chuyển giao từ nóng sang lạnh, khí trời hanh khô, dễ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong ăn uống, mọi người cũng cần chú ý điều dưới đây để vừa phòng bệnh vừa tăng cường vận khí.

Vì sao luộc thịt lợn hay bị thâm xỉn?

Thịt luộc bị thâm, xỉn màu chủ yếu do phản ứng oxy hóa – các thành phần trong thịt tiếp xúc với không khí và biến đổi màu sắc. Điều này xảy ra với nhiều loại thực phẩm, nhưng dễ nhận thấy hơn ở thịt lợn vì màu thịt nhạt. Muốn tránh hiện tượng này, bạn cần chú ý từ khâu chọn thịt – sơ chế – luộc – làm nguội.

Mẹo luộc thịt trắng tinh, mềm thơm

Theo chia sẻ của chị Thanh Huệ, để có món thịt lợn luộc trắng tinh, mềm ngọt, không bị thâm xỉn cần lưu ý ngay từ khâu lựa chọn thịt, sơ chế đến khi luộc.

Chọn và sơ chế thịt đúng cách

Miếng thịt ngon sẽ có màu hồng tươi, chắc, có độ đàn hồi, mặt cắt khô ráo. Sau đó, bạn nên xát thịt với muối hạt và chanh, hoặc ngâm trong nước muối loãng 15 phút để khử mùi hôi rồi rửa sạch.

Thịt nên chọn những có màu hồng tươi, mặt cắt khô ráo. Ảnh TH

Cho thịt vào nồi nước nóng (70–80°C) cùng vài lát gừng đập dập, chút muối rồi vớt ra, rửa sạch lại. Gừng có tính kháng khuẩn sẽ giúp miếng thịt trắng, không bị thâm xỉn và thơm hơn.

Luộc thịt chuẩn vị

Cho thịt vào nồi rồi đổ nước ngập, cho thêm chút muối, hành khô đập dập. Đun sôi, sau đó hạ nhỏ lửa để thịt chín từ từ, không bị co cứng. Thịt chín, bạn vớt ra ngâm vào âu nước đá lạnh, pha vài lát chanh tươi khoảng 5–10 phút. Với cách này sẽ giúp miếng thịt trắng hồng, săn giòn, không thâm xỉn và thái cũng dễ dàng hơn.

Thịt luộc ngon sẽ không có mùi hôi hay bị thâm. Ảnh TH





Luộc thịt qua nước đầu có mất chất dinh dưỡng?

Nhiều người lo ngại việc chần thịt qua nước đầu sẽ làm mất chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh – nguyên cán bộ Khoa Công nghệ thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho rằng, việc luộc sơ rồi bỏ nước đầu không làm mất dinh dưỡng. Chất dinh dưỡng trong thịt hao hụt nếu bạn luộc quá lâu.

Việc nước luộc đầu thường chứa nhiều tạp chất còn sót lại từ quá trình giết mổ, vận chuyển. Mọi người nên chần qua nước nóng 70–80°C rồi bỏ nước này đi để miếng thịt sạch hơn và nước dùng sau đó trong, thơm hơn.

Những gia vị trong căn bếp giúp "đánh bay" mùi hôi của thịt luộc

+ Gừng kháng khuẩn, khử mùi tanh, giúp thịt thơm hơn.

+ Muối sẽ làm sạch bề mặt, giúp thịt săn chắc.

+ Lá chanh, lá nguyệt quế, cỏ mùi giúp tạo hương thơm nhẹ, át mùi hôi của thịt luộc.

+ Chanh/giấm: Ngâm thịt trong nước chanh hoặc giấm pha loãng 15–30 phút trước khi luộc để khử mùi.

+ Hành, tỏi giúp diệt khuẩn nhẹ, tăng hương vị.

Nhiều người dùng rượu để làm sạch, khử mùi. Lưu ý là chỉ nên dùng rượi để rửa hoặc chần nhanh thịt trước khi luộc, còn khi cho trực tiếp vào nồi nước luộc thì dễ để lại vị đắng, mùi cồn và làm mất hương vị thơm ngon của thịt.