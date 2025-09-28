Nghệ sĩ cải lương Thái Thanh Hằng tai biến, liệt giường 13 năm, xế chiều chật vật trong ngôi nhà 20m2
GĐXH - Thái Thanh Hằng - nữ nghệ sĩ cải lương bị tai biến khi đang đi hát, mất trí nhớ, nằm liệt giường suốt 13 năm qua khiến nhiều người xót xa.
Thái Thanh Hằng được biết đến với sân khấu cải lương một thời, từng giành 2 HCV khi còn ở đoàn cải lương Bến Tre.
Mới đây, nhóm Ngũ long du ký gồm nghệ sĩ Phi Phụng, Phương Dung, Thụy Mười,... biết được thông tin hoàn cảnh hiện tại vô cùng ngặt nghèo của nữ đồng nghiệp nên đã ghé thăm Thái Thanh Hằng.
Theo chia sẻ của Phương Dung, nhà nghệ sĩ Thái Thanh Hằng nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, khá cũ và chật hẹp, chỉ rộng khoảng 20 mét vuông. Nữ nghệ sĩ hiện đang bệnh nặng nằm liệt giường một chỗ ở tầng hai, không thể xuống được tầng một để tiếp khách nên các nghệ sĩ phải lên tầng thăm bà.
Phương Dung nói thêm: "Hôm nay chúng tôi tới thăm em Thái Thanh Hằng, gọi là em nhưng năm nay cũng 59 tuổi rồi. Căn nhà này là của bố mẹ Thanh Hằng để lại chứ Thanh Hằng cũng không có nhà ở. Vì là nhà bố mẹ để lại nên trong nhà còn có mấy người ở. Thái Thanh Hằng có một người em bị tai biến não cũng nằm một chỗ, giờ đến Thái Thanh Hằng cũng bị tai biến.
Như vậy là một mình chị gái của Thái Thanh Hằng phải nuôi hai em tai biến. Trong nhà còn có một người em nữa ở chung. Mấy chị em Thái Thanh Hằng ở chung quây quần với nhau, chị em thương nhau lắm".
Gặp gỡ các đồng nghiệp, Thái Thanh Hằng dù miệng bị cứng lại và phải khó khăn lắm mới nói được ra một tiếng nhưng vẫn cố gắng tâm sự: "Tôi phải nằm một chỗ 13 năm nay vì tai biến, giờ chân cũng teo lại rồi, không đi được. Mắt tôi mờ đi vì biến chứng tiểu đường, không nhìn rõ nữa".
Theo lời kể của chị gái Thái Thanh Hằng, trong một lần đi hát ở Long An, nữ nghệ sĩ bị cao huyết áp rồi dẫn đến tai biến. Khi ấy, nữ nghệ sĩ được đưa từ Long An đến bệnh viện ở TP.HCM nhưng vì qua giờ vàng nên không cứu được, phải chịu biến chứng từ đó đến nay.
Chị gái Thái Thanh Hằng cho biết thêm: "Tôi có hai đứa con, mỗi tháng chúng đều cho tiền. Thái Thanh Hằng cũng có một thằng con trai lấy vợ sinh con, mướn nhà ở Gò Vấp. Tới tháng thì nó cũng gửi tiền phụ thêm cho mẹ. Như vậy thì mấy chị em tôi cũng tạm gọi đủ tiền sống.
Em tôi lần đó đi hát ở dưới Long An rồi bị cao huyết áp dẫn đến tai biến, phải chở từ Long An tới bệnh viện 115. Lúc đó qua giờ vàng rồi nên không cứu được nữa, cứ bị như vậy tới giờ luôn.
Từ lúc bị tai biến là em gái tôi mất trí nhớ, không còn nhớ ai với ai. Nó nằm trong viện hơn một tháng trời mà cũng lúc đó mẹ chúng tôi mất nhưng nó không biết. Sau này nó mới biết, khóc quá trời".
Tình cảnh hiện tại của nữ nghệ sĩ nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả. Đa số là những bình luận bày tỏ sự thương cảm sâu sắc trước hình ảnh nữ nghệ sĩ một thời hoạt động miệt mài trên sân khấu, nay phải chống chọi với bệnh tật trong cảnh khó khăn, cũng như gửi lời chúc sức khỏe, động viên tinh thần đến bà.
Ngoài ra, một số bình luận cho rằng câu chuyện của Thái Thanh Hằng là lời nhắc nhở về sự mong manh của sức khỏe và nghề diễn, vốn hào nhoáng trước ánh đèn nhưng lại ẩn chứa nhiều thiệt thòi khi bước qua tuổi xế chiều.
