Không cần chờ đến 15 âm, bạn có thể cúng Rằm tháng 7 vào những ngày này đều tốt đẹp, phù hợp với từng con giáp
GĐXH – Theo chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà, không nhất thiết chờ đúng ngày 15 âm lịch mới cúng Rằm tháng 7. Dưới đây là những ngày, giờ tốt phù hợp theo từng con giáp mà mọi người có thể lựa chọn để làm lễ cúng Rằm tháng 7 sớm.
Cúng Rằm tháng 7 vào ngày 11 âm lịch
Ngày 11/7 âm lịch là ngày Giáp Tuất, tháng Giáp Thân kị tuổi Thìn, Tuất, Tý, Sửu, Mùi. Ngày này hợp với những người mang thiên can Mậu (1948, 1958, 1968, 1978, 1988, 1998…) và hợp những người tuổi Dần, Thân, Tị, Hợi, Ngọ.
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, các gia chủ có thể chọn những giờ đẹp thắp hương Rằm tháng 7 âm lịch như sau:
+ Giờ Thìn (7 - 9 giờ)
+ Giờ Tỵ ( 9 – 11 giờ)
+ Giờ Thân (15 – 17 giờ)
Cúng Rằm tháng 7 vào ngày 12 âm lịch
Ngày 12/7 âm lịch là ngày Ất Hợi, tháng Giáp Thân kị tuổi Dần, Thân, Tị, Hợi, Mùi và người mang thiên can Kỷ (1949, 1959, 1969, 1978, 1989, 1999 ). Ngày này hợp với những con giáp tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn, Tuất, Sửu.
Các gia chủ thực hiện lễ cúng Rằm tháng 7 nên chọn những khung giờ đẹp sau:
+ Giờ Thìn (7 – 9 giờ)
+ Giờ Tỵ (9 – 11 giờ)
+ Giờ Mùi (13 - 15 giờ)
Cúng Rằm tháng 7 vào ngày 13 âm lịch
Ngày 13/7 âm lịch 2025 là ngày Bính Tý, tháng Giáp Thân, kị tuổi Tý, Ngọ, Mão, Dậu, Thìn và người mang thiên can Canh (1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990, 2000). Ngày này sẽ hợp những con giáp tuổi Dần, Thân, Tị, Hợi, Tuất, Sửu, Mùi.
Các giờ đẹp làm lễ cúng Rằm tháng 7 âm lịch 2025 là những khung giờ:
+ Giờ Mão (5 – 7 giờ)
+ Giờ Thìn (7 - 9 giờ)
+ Giờ Thân (15 - 17 giờ)
+ Giờ Dậu (17 - 19 giờ)
Cúng Rằm tháng 7 vào ngày 14 âm lịch
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, ngày 14/7 âm là ngày Đinh Sửu, tháng Giáp Thân kị tuổi Thìn, Tuất, Tý, Sửu, Mùi và người mang thiên can Tân (1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001). Ngày này hợp những người tuổi Dần, Thân, Tị, Hợi, Ngọ, Mão, Dậu.
Các giờ đẹp làm lễ cúng Rằm tháng 7 âm lịch 2025:
+ Giờ Mão (5 – 7 giờ)
+ Giờ Tỵ (9 – 11 giờ)
+ Giờ Thân (15 - 17 giờ)
Chuyên gia cũng nhấn mạnh, bên cạnh việc chọn lựa được ngày, giờ đẹp để lên hương cúng Rằm tháng 7 âm lịch, các gia chủ cần sửa soạn lễ vật được chu toàn. Rằm tháng 7 được xem là một trong những ngày lễ lớn trong năm cùng với Rằm tháng Giêng.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
