Người bác sĩ có tấm lòng vàng: 16 năm là 'người anh', 'người bạn' của bệnh nhân HIV

Thứ tư, 15:32 12/11/2025 | Y tế
GĐXH - Đối với người thầy thuốc, không chỉ cần giỏi về chuyên môn mà còn cần có tấm lòng chăm lo cho bệnh nhân. Với bác sĩ của những bệnh nhân "đặc biệt" - những người mang trong mình gánh nặng tâm lý và sự kỳ thị - lại càng cần phải có một tình yêu thương chân thành, sẵn sàng đóng nhiều vai trò, vừa là "người anh" ân cần, vừa là "người bạn" thấu hiểu.

Lần đầu gặp mặt, bác sĩ Phạm Trí Hùng luôn tạo ấn tượng là một người mềm mỏng, nhẹ nhàng và nụ cười luôn thường trực trên môi. Anh có dáng người dong dỏng cao, đôi mắt tinh anh và gương mặt rạng ngời tri thức.

Từ khi còn nhỏ, cậu bé Hùng đã nuôi ước mơ được trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Ước mơ đó trở thành kim chỉ nam giúp anh vượt qua mọi thử thách, giữ vững đam mê với nghề, gắn bó cùng y tế cơ sở tại địa phương. 

Người bác sĩ có tấm lòng vàng: 16 năm là 'người anh', 'người bạn' của bệnh nhân HIV - Ảnh 1.

Bác sĩ CKIIPhạm Trí Hùng, Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật HIV/AIDS, Trung tâm Y tế khu vực Thốt Nốt, vừa là bác sĩ tận tâm, vừa là “người anh” ân cần, “người bạn” thấu hiểu với bệnh nhân; gần gũi với đồng nghiệp, luôn được bệnh nhân, đồng nghiệp tin yêu, quý trọng.

Người "mở lối", gỡ bỏ tâm lý e dè, kỳ thị của người nhiễm HIV

Trong 28 năm công tác trong ngành Y tế, bác sĩ Hùng đã dành 16 năm gắn bó với công tác phòng chống HIV/AIDS. Anh luôn đặt cái tâm và y đức lên hàng đầu, bởi đây là những bệnh nhân mang nặng tâm lý bị kỳ thị, mặc cảm.

Anh luôn tạo cho bệnh nhân cảm giác an toàn, được thấu hiểu, được sẻ chia những vấn đề thầm kín, khó nói, kể cả những sai lầm mà không hề bị phán xét.

“Bệnh nhân tại phòng khám, điều trị HIV/AIDS là những bệnh nhân đặc biệt nhạy cảm, có tâm lý e dè. Vì vậy, trên cương vị là bác sĩ, chúng ta không nên xa cách mà cần hết sức thông cảm, phải đóng nhiều vai trò, trở thành người bạn, người anh đầy thấu hiểu và sẻ chia thì mới tạo được sự tin tưởng của bệnh nhân” – Bác sĩ Hùng chia sẻ.

Những ngày đầu thành lập phòng khám, bác sĩ Hùng phải vượt qua muôn vàn khó khăn, trắc trở. Đối mặt với căn bệnh thế kỷ không phải là điều dễ dàng, khi đó chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, các bệnh lý và nhiễm trùng cơ hội của bệnh nhân AIDS rất rầm rộ và gây ám ảnh.

Bệnh nhân thì mặc cảm, tự ti; nhân viên y tế cũng còn tâm lý e dè, sợ sệt. Ngày đầu thành lập, phòng khám chỉ có 1 bệnh nhân.

Người bác sĩ có tấm lòng vàng: 16 năm là 'người anh', 'người bạn' của bệnh nhân HIV - Ảnh 2.

Bác sĩ Phạm Trí Hùng khám bệnh cho bệnh nhân tại Trung tâm Y tế. Vì đây là những bệnh nhân luôn mang tâm lý bị kỳ thị nên bác sĩ Hùng luôn tươi cười, ân cần và quan tâm, đó sự chân thành xuất phát từ tâm của chính bác sĩ dành cho bệnh nhân.

Bác sĩ Hùng kể: “Khi đó, tìm bệnh nhân rất khó, bởi họ giấu bệnh, họ nghe đồn là nếu bị phát hiện bệnh sẽ bị gom ra đảo ở; đồng thời, khi có kết quả dương tính với HIV, họ xem như đó là "bản án tử hình", bệnh nhân và gia đình rất suy sụp. Tôi đã chọn 1-2 bạn được điều trị tốt, thuyết phục họ quay lại giúp đỡ cộng đồng, tìm đối tượng nguy cơ, thuyết phục, chứng minh rằng đi xét nghiệm HIV, được điều trị ổn định, cuộc sống cũng trở nên tốt hơn. Từ đó, phòng khám đông dần, nhận được sự tin tưởng thì đã tăng dần lên 400-500 bệnh nhân”.

Đến nay, đối tượng nguy cơ cao nhiễm HIV dịch chuyển từ phụ nữ mại dâm, tiêm chích ma túy sang nhóm MSM (nam quan hệ tình dục đồng giới). Đây là nhóm đối tượng cực kỳ nhạy cảm, nhiều bạn trẻ còn suy nghĩ bốc đồng, nông nổi.

Theo bác sĩ Hùng, một khi đã tham gia vào chương trình phòng chống HIV/AIDS, cán bộ y tế không chỉ được đào tạo về điều trị mà còn được đào tạo về tâm lý. Bản thân người bác sĩ cần có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, có tâm, có lòng yêu nghề và trắc ẩn với bệnh nhân thì mới có thể tiếp cận được đối tượng nguy cơ cao, tư vấn và điều trị tốt cho họ.

Tấm gương sáng từ nghiên cứu khoa học đến khám bệnh từ thiện

Cộng đồng LGBTQ+ là cộng đồng mở rộng của LGBT. Ngoài đồng tính nữ (Lesbian), đồng tính nam (gay), song tính (Bisexual), chuyển giới (Transgender), còn có thêm những người chưa xác định chắc chắn xu hướng tình dục/bản dạng giới của mình (Questioning) và những người có tất cả xu hướng tình dục và bản dạng giới không giống với bất kỳ dạng nào được đề cập ở trên (+).

Ngoài ra, bác sĩ Hùng đã phối hợp với Quỹ Toàn cầu, với sự hướng dẫn của CDC Cần Thơ mở phòng khám tại nhà lồng ghép điều trị trước phơi nhiễm HIV (PrEP) từ cuối năm 2021. Vì cộng đồng LGBTQ+ là những đối tượng rất nhạy cảm, cần đa dạng kênh tiếp cận để các bạn trẻ không thấy e dè, sớm được chẩn đoán, tư vấn xét nghiệm, được truyền thông lối sống lành mạnh và hướng dẫn dự phòng bệnh.

Trong quá trình công tác, bác sĩ Hùng còn chú trọng công tác nghiên cứu khoa học về phòng chống HIV/AIDS và truyền thông giáo dục sức khỏe. Các đề tài phục vụ công tác thực tiễn như: Thực trạng hoạt động tư vấn xét nghiệm tự nguyện phòng chống HIV tại quận Thốt Nốt; Nghiên cứu kiến thức và thái độ thực hành phòng chống HIV trong nhóm nam sinh lớp 12…

Từ những nghiên cứu khoa học, bác sĩ Hùng có cái nhìn tổng quan về bệnh nhân, đúc kết thực tiễn, nhận thấy những bất cập và kịp thời đề xuất giải pháp để cải thiện hiệu quả điều trị.

Bên cạnh đó, với tấm lòng yêu thương bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bác sĩ Hùng đã kêu gọi thành lập Đoàn khám bệnh từ thiện cho người dân, vận động mạnh thường quân tài trợ thuốc và thực phẩm dinh dưỡng. Công việc này được thực hiện hàng quý, hàng năm. Tổng cộng, đã huy động được số thuốc cấp trị giá 110.000.000 đồng cho 8 đợt khám bệnh từ thiện tại các khu vực trên địa bàn quận Thốt Nốt (cũ).

Trong thời gian đại dịch COVID-19, bản thân là Đội trưởng đội phòng, chống dịch cơ động và Đội phản ứng nhanh của Trung tâm, bác sĩ Hùng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, xông pha vào tuyến đầu chống dịch, không ngại khó khăn, gian khổ.

Người bác sĩ có tấm lòng vàng: 16 năm là 'người anh', 'người bạn' của bệnh nhân HIV - Ảnh 3.

Bác sĩ Phạm Trí Hùng (bìa phải) vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong công tác từ năm 2017-2021 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc, được trao vào Lễ Kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, 27/2/2023.

Bác sĩ CKI. Lâm Văn Bé Tư, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Thốt Nốt nhận xét: “Trong quá trình công tác, bác sĩ Hùng đã không ngừng phấn đấu, tu dưỡng đạo đức, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bác sĩ Hùng còn là báo cáo viên giỏi trong các hội nghị khoa học, giàu kiến thức và kinh nghiệm... Với vai trò lãnh đạo Khoa, bác sĩ Hùng làm tốt chức trách, luôn có tác phong, thái độ ứng xử nghiêm túc, chuẩn mực để làm gương cho viên chức trong đơn vị học tập, noi theo”.

Bên cạnh công tác chuyên môn giỏi, bác sĩ Hùng còn là người luôn tích cực tham gia các phong trào hoạt động văn hóa - văn nghệ. Đặc biệt, năm 2023, bác sĩ Hùng vinh dự nhận được Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong công tác giai đoạn 2017-2021. Hiện nay, BSCKII Phạm Trí Hùng đảm nhiệm chức vụ Trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật HIV/AIDS, kiêm công tác Truyền thông Giáo dục sức khỏe, thuộc Trung tâm Y tế khu vực Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.

Nghề y là một nghề cao quý nhưng cũng đầy khó khăn, vất vả, trọng trách lớn lao. Lựa chọn nghề y là lựa chọn một con đường gian nan, nhiều áp lực, song với tình yêu nghề, tấm lòng yêu thương đối với bệnh nhân, bác sĩ Hùng đã trở thành một tấm gương sáng, được đồng nghiệp và người dân tin yêu, quý trọng.

Thiên Thanh
