Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS
GĐXH - Ngày 4/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 298/KH-UBND về Tổ chức hưởng ứng 35 năm Việt Nam ứng phó với HIV/AIDS, Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025 và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12.
Theo Kế hoạch, Tháng hành động sẽ diễn ra từ ngày 10/11 đến 10/12/2025 với chủ đề "Đoàn kết là sức mạnh - Chung tay chấm dứt dịch bệnh AIDS".
Mục tiêu nhằm tăng cường sự quan tâm của các nhà lãnh đạo, các nhà hoạch định chính sách cùng toàn xã hội đến công tác phòng, chống HIV/AIDS tiến tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030, Hà Nội đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ toàn diện về phòng, chống HIV/AIDS: Bao phủ dự phòng, phát hiện sớm, điều trị kịp thời HIV/AIDS và thúc đẩy việc tham gia bảo hiểm y tế của người nhiễm HIV.
Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và người có hành vi nguy cơ cao lây nhiễm HIV; tăng cường sự hỗ trợ của gia đình, xã hội với người nhiễm HIV.
Trong dịp này, Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng như:
Tổ chức Lễ mít tinh để huy động cộng đồng, người dân tham gia diễu hành quần chúng, đi bộ, đạp xe, thi chạy, trưng bày, triển lãm, ca nhạc, biểu diễn kịch và chiếu phim lưu động hoặc tổ chức các sự kiện tặng quà cho người nhiễm HIV và người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS..
Tăng cường truyền thông phòng, chống HIV/AIDS trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội thông qua xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, tọa đàm, phóng sự, phim ngắn, lồng ghép nội dung phòng, chống HIV/AIDS vào các chương trình giải trí, các chương trình quảng cáo, các chương trình tọa đàm, giao lưu với những người nổi tiếng...
Tổ chức truyền thông cá nhân và truyền thông nhóm về HIV/AIDS tại gia đình và cộng đồng, lấy lực lượng y tế xã, phường, nhân viên tiếp cận cộng đồng làm nòng cốt.
Tổ chức các sự kiện truyền thông về HIV/AIDS và các nội dung có liên quan tại trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, Trung học phổ thông, khu công nghiệp,... Lồng ghép và đẩy mạnh truyền thông, tư vấn qua cơ sở cung cấp dịch vụ y tế nhất là các cơ sở cung cấp dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS.
Hà Nội giao Sở Y tế - cơ quan thường trực phòng, chống HIV/AIDS là đầu mối, tham mưu cho UBND Thành phố trong công tác triển khai tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động và các hành động khác hưởng ứng theo Kế hoạch.
