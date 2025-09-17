Người đàn ông 31 tuổi ở Phú Thọ đau bụng, mất ngủ liên tiếp, đi khám bất ngờ phát hiện bệnh nguy hiểm

Động kinh thể bụng có biểu hiện giống bệnh lý về đường tiêu hóa

Theo thông tin từ BVĐK tỉnh Phú Thọ, nam bệnh nhân 31 tuổi (trú tại Đoan Hùng, Phú Thọ) khoảng 2 năm trở lại đây thường xuyên xuất hiện các cơn đau bụng đột ngột, dữ dội, kèm theo nôn khiến người bệnh thường nằm lịm đi, ý thức không tỉnh táo. Có nhiều cơn đau bụng sau đó xuất hiện thêm tình trạng bí tiểu tiện.

Người bệnh đã đi khám tại một số cơ sở y tế và bệnh viện ở Hà Nội nhưng không xác định được bệnh. Những cơn đau có xu hướng ngày càng tăng cả về số lượng và mức độ, có ngày hơn 10 cơn.

Trước khi vào viện, người bệnh bị mất ngủ 2 ngày liên tiếp, sau đó xuất hiện liên tục các cơn đau bụng, kèm theo nôn, giảm ý thức sau mỗi cơn đau, khó giao tiếp nên được gia đình đưa đến BVĐK tỉnh Phú Thọ.

Ảnh: BVCC

Tại đây, người bệnh được chỉ định làm các xét nghiệm cận lâm sàng và hội chẩn chuyên khoa tiêu hóa để loại trừ các bệnh lý tiêu hóa. Ngoài ra, người bệnh được ghi điện não kéo dài ngay sau cơn đau bụng, chụp cộng hưởng từ sọ não, khảo sát các bất thường thần kinh, chọc dịch não tủy loại trừ các bệnh lý viêm, tự miễn và các xét nghiệm chuyên sâu khác…

Kết hợp giữa tiền sử bệnh, đặc điểm cơn lâm sàng, bất thường sóng trên điện não đồ, hình ảnh cộng hưởng từ sọ não,… người bệnh đã được các bác sĩ hội chẩn, đưa ra hướng chẩn đoán “động kinh thể bụng” và được điều trị dùng thuốc theo phác đồ.

Ngay sau 2 ngày điều trị đầu tiên, người bệnh đã đáp ứng với phác đồ thuốc chống động kinh cục bộ. Sau 14 ngày điều trị, người bệnh không tái phát các cơn đau như trước, được ra viện, kê đơn điều trị ngoại trú và tái khám định kỳ.

Động kinh thể bụng là gì?

Theo ThS.BS. Tạ Văn Hải – Phó Trưởng khoa Điều trị Thần kinh – Đột quỵ bán cấp: Động kinh thể bụng là một dạng bệnh hiếm gặp, không gây ra các cơn co giật nghiêm trọng nhưng lại dẫn đến nhiều biểu hiện khó chịu về đường tiêu hóa. Các triệu chứng như đau bụng, nôn mửa, hoặc tiêu chảy thường dễ bị nhầm lẫn với bệnh lý tiêu hóa khiến người bệnh chậm trễ trong việc điều trị.

Cảnh giác với dấu hiệ động kinh thể bụng

Triệu chứng của động kinh thể bụng thường liên quan đến hệ tiêu hóa, bao gồm:

Đau bụng dữ dội: Cảm giác co thắt hoặc đau nhói ở bụng, kéo dài vài giây đến vài phút. Buồn nôn và nôn mửa: Có thể xảy ra đột ngột, không liên quan đến thức ăn. Tiêu chảy hoặc chướng bụng: Rối loạn tiêu hóa kéo dài gây khó chịu

Với trường hợp người bệnh trên, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, có thể gây ra nhiều nguy cơ biến chứng nghiêm trọng như nôn, đau bụng, mất nước điện giải, rối loạn ý thức kèm theo 1 số biến chứng thứ cấp khác ảnh hưởng đến cả sức khỏe thể chất và tinh thần của người bệnh.

Để việc điều trị động kinh thể bụng đạt hiệu quả, thì việc phát hiện bệnh sớm là rất quan trọng. Vì vậy, ThS.BS. Tạ Văn Hải khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng đến 1 năm 1 lần hoặc ngay khi có những triệu chứng lạ tại các cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị hiện đại và bác sĩ có trình độ chuyên môn cao để phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường, chẩn đoán đúng bệnh và được điều trị kịp thời, tránh những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.