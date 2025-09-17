Bộ phận của bò ví 'bổ như nhân sâm', rẻ hơn thịt, người Việt nên ăn để tốt cho xương khớp, kéo dài tuổi thọ
GĐXH - Gân bò rất giàu collagen, canxi, phốt pho và các nguyên tố vi lượng khác, giúp bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.
Ăn gân bò có tốt không?
Gân bò không chỉ là một thực phẩm ngon miệng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe mà ít người biết đến.
Người bình thường tiêu thụ gân bò hợp lý sẽ có những lợi ích nhất định như bổ sung dinh dưỡng, tăng cường thể lực, cải thiện làn da, bổ sung khí và thiếu hụt, tăng cảm giác thèm ăn.
Tuy nhiên với những người có chức năng tiêu hóa kém hoặc chức năng răng miệng yếu, nếu muốn ăn cần nấu thật mềm và ăn với liều lượng vừa phải để tránh tác dụng phụ.
Theo cuốn "Thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm" (tạm dịch) do Viện Dinh dưỡng và Sức khỏe Trung Quốc xuất bản, trong 100g gân bò chứa 34,1g protein. Con số này vượt xa lượng protein trong ức gà, khoảng 24,6g protein. Mặc dù rất giàu protein nhưng gân bò chỉ chứa 0,5g chất béo và cung cấp 151 kcal, được đánh giá là thấp hơn nhiều với các loại thịt đỏ khác, trang QQ News đưa tin.
Với đặc tính nhiều protein, ít chất béo, gân bò được đánh giá là một trong những thực phẩm lý tưởng cho những ai yêu thích tập luyện thể thao và đang muốn tăng cường cơ bắp.
Lợi ích khi ăn gân bò với sức khỏe
Tăng cường cơ bắp
Gân bò rất giàu collagen, canxi, phốt pho và các nguyên tố vi lượng khác, giúp bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người. Nó cũng có thể giúp tăng cường cơ bắp và tăng cường cơ thể trẻ em trong giai đoạn tăng trưởng và phát triển, có ích cho sự tăng trưởng và phát triển.
Giúp giảm cân
Vì gân bò không chứa chất béo hay cholesterol nên bạn không phải lo tăng cân nếu ăn điều độ. Ngoài ra, nhai gân bò cũng sẽ tạo cảm giác no, từ đó làm giảm cảm giác no, hạn chế ăn các loại thực phẩm khác để giúp giảm cân.
Bổ sung khí huyết
Gân bò là thực phẩm tính ấm, tiêu thụ hợp lý có thể bổ sung khí và bổ sung lượng thiếu hụt, tăng nhiệt trong cơ thể, cải thiện các triệu chứng như lá lách và dạ dày, suy nhược.
Cải thiện làn da
Gân bò rất giàu collagen, có thể giúp cải thiện các vấn đề như da thô ráp, khô da, kém sắc, có tác dụng làm đẹp nhất định.
Ai không nên ăn gân bò?
Gân bò có độ dai và khó tiêu hóa, không phù hợp cho trẻ nhỏ dưới 6 tuổi. Trẻ ăn gân bò có thể gặp vấn đề về tiêu hóa và cảm giác đầy bụng.
Người lớn tuổi nên hạn chế việc ăn gân bò nấu cháo để tránh thừa đạm và đầy hơi.
Gân bò giàu chất béo, việc tiêu thụ quá nhiều có thể dẫn đến tăng cân và béo phì.
Những người có mỡ máu cao, tiểu đường và bệnh gút nên hạn chế ăn món này.
Gân bò cũng chứa nhiều chất thô sơ, do đó, việc tiêu thụ quá nhiều có thể gây ra các vấn đề về đường ruột như trĩ nội và trĩ ngoại.
Những lưu ý quan trọng khi thưởng thức gân bò
Nấu chín kỹ
Gân bò cần được nấu kỹ để trở nên mềm, dễ tiêu hóa và loại bỏ vi khuẩn tiềm ẩn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Chú ý đối tượng sử dụng
Trẻ nhỏ dưới 6 tuổi hoặc người lớn tuổi có răng yếu nên hạn chế ăn vì kết cấu gân bò khá dai, có thể gây khó khăn trong việc nhai và tiêu hóa.
Kiểm soát lượng ăn
Do chứa một lượng chất béo nhất định, ăn gân bò quá nhiều dễ gây dư thừa năng lượng, tăng cân và các vấn đề về mỡ máu.
Chọn phương pháp chế biến lành mạnh
Ưu tiên nấu hầm, luộc thay vì chiên xào nhiều dầu mỡ để hạn chế lượng calo bổ sung không cần thiết.
Quan tâm đến sức khỏe tiêu hóa
Gân bò có thể làm khó tiêu hoặc táo bón với một số người, đặc biệt là người có vấn đề về bệnh trĩ nên điều chỉnh khẩu phần phù hợp.
Không ăn gân bò quá thường xuyên
Mặc dù giàu dưỡng chất, nhưng nên ăn xen kẽ với các loại thực phẩm lành mạnh khác để cân bằng dinh dưỡng.
5 biểu hiện cho thấy bạn có nguy cơ suy tim, tuyệt đối không nên bỏ quaBệnh thường gặp - 4 giờ trước
GĐXH - Suy tim tiến triển âm thầm, nếu không phát hiện sớm dễ dẫn đến tử vong. Đây là 5 dấu hiệu cảnh báo bạn cần đặc biệt lưu ý.
Khi cấp cứu cho bệnh nhân ngừng tuần hoàn hô hấp, bác sĩ lưu ý điều gì?Bệnh thường gặp - 5 giờ trước
GĐXH - Trong cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp, từng giây đều quyết định. Ghi nhớ nguyên tắc vàng để không bỏ lỡ “cửa sổ sống” cho bệnh nhân.
Phụ nữ bị u xơ tử cung: Cần biết điều này để tốt cho tử cung và an toàn cho sức khỏeBệnh thường gặp - 22 giờ trước
GĐXH - Được chỉ định phẫu thuật loại bỏ u xơ tử cung, chị được tư vấn can thiệp bằng kỹ thuật can thiệp nút mạch. Đây là giải pháp điều trị ít xâm lấn, an toàn và bảo tồn tử cung một cách trọn vẹn.
Bỏng mắt nguy hiểm thế nào? Hướng dẫn sơ cứu đúng cách để bảo vệ giác mạcBệnh thường gặp - 22 giờ trước
GĐXH - Bỏng mắt là cấp cứu nhãn khoa, nếu sơ cứu sai có thể mù lòa. Bác sĩ hướng dẫn cách sơ cứu bỏng nhiệt, bỏng hóa chất an toàn, hiệu quả.
Nhồi máu cơ tim cấp: Người đàn ông 57 tuổi được cứu sống trong gang tấcBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Trường hợp cấp cứu thành công bệnh nhân nhồi máu cơ tim này một lần nữa cho thấy: sự kịp thời, chính xác và đồng bộ của ekip cấp cứu đóng vai trò quyết định sự sống cho bệnh nhân.
Tại sao ung thư phổi lại 'ghé thăm' những người không hút thuốc?Bệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Trong những năm gần đây, các bác sĩ lâm sàng đã phát hiện một hiện tượng đáng ngạc nhiên: Ngày càng nhiều bệnh nhân ung thư phổi chưa từng hút một điếu thuốc nào.
Bác sĩ hướng dẫn cách sơ cứu kịp thời người ngừng hô hấp tuần hoàn nhờ những kỹ năng đơn giảnBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Ngừng hô hấp tuần hoàn có thể cướp đi mạng sống chỉ sau vài phút. Nhận biết sớm và sơ cứu đúng cách sẽ cứu được tính mạng.
5 nguyên tắc 'vàng' khi dùng thuốc giảm đau đầu bạn tuyệt đối không nên bỏ quaBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Thuốc giảm đau đầu giúp cắt cơn nhanh chóng, nhưng dùng sai cách dễ gây hại. Tuân thủ 5 nguyên tắc sau để bảo vệ sức khỏe an toàn.
Đừng chủ quan: Uống paracetamol sai thời điểm có thể gây hại sức khỏeBệnh thường gặp - 2 ngày trước
GĐXH - Paracetamol giúp hạ sốt, giảm đau hiệu quả, nhưng uống khi bụng đói có thể gây hại gan, dạ dày. Vậy dùng thế nào để an toàn?
Giật mình với 6 dấu hiệu ở mắt cảnh báo cơn đau tim sắp xảy raBệnh thường gặp - 3 ngày trước
GĐXH - Đừng bỏ qua những thay đổi bất thường ở mắt như đỏ, vàng hay sưng bọng. Chúng có thể là tín hiệu cảnh báo sớm của bệnh tim mạch.
Bộ phận của bò ví 'bổ như nhân sâm', rẻ hơn thịt, người Việt nên ăn để tốt cho xương khớp, kéo dài tuổi thọBệnh thường gặp
GĐXH - Gân bò rất giàu collagen, canxi, phốt pho và các nguyên tố vi lượng khác, giúp bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.