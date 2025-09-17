Mới nhất
Bộ phận của bò ví 'bổ như nhân sâm', rẻ hơn thịt, người Việt nên ăn để tốt cho xương khớp, kéo dài tuổi thọ

Thứ tư, 07:19 17/09/2025 | Bệnh thường gặp
GĐXH - Gân bò rất giàu collagen, canxi, phốt pho và các nguyên tố vi lượng khác, giúp bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Ăn gân bò có tốt không?

Gân bò không chỉ là một thực phẩm ngon miệng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe mà ít người biết đến.

Người bình thường tiêu thụ gân bò hợp lý sẽ có những lợi ích nhất định như bổ sung dinh dưỡng, tăng cường thể lực, cải thiện làn da, bổ sung khí và thiếu hụt, tăng cảm giác thèm ăn.

Tuy nhiên với những người có chức năng tiêu hóa kém hoặc chức năng răng miệng yếu, nếu muốn ăn cần nấu thật mềm và ăn với liều lượng vừa phải để tránh tác dụng phụ.

Bộ phận của bò ví 'bổ như nhân sâm', rẻ hơn thịt, người Việt ăn nên ăn để kéo dài tuổi thọ - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Theo cuốn "Thành phần dinh dưỡng trong thực phẩm" (tạm dịch) do Viện Dinh dưỡng và Sức khỏe Trung Quốc xuất bản, trong 100g gân bò chứa 34,1g protein. Con số này vượt xa lượng protein trong ức gà, khoảng 24,6g protein. Mặc dù rất giàu protein nhưng gân bò chỉ chứa 0,5g chất béo và cung cấp 151 kcal, được đánh giá là thấp hơn nhiều với các loại thịt đỏ khác, trang QQ News đưa tin.

Với đặc tính nhiều protein, ít chất béo, gân bò được đánh giá là một trong những thực phẩm lý tưởng cho những ai yêu thích tập luyện thể thao và đang muốn tăng cường cơ bắp.

Lợi ích khi ăn gân bò với sức khỏe

Tăng cường cơ bắp

Gân bò rất giàu collagen, canxi, phốt pho và các nguyên tố vi lượng khác, giúp bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể con người. Nó cũng có thể giúp tăng cường cơ bắp và tăng cường cơ thể trẻ em trong giai đoạn tăng trưởng và phát triển, có ích cho sự tăng trưởng và phát triển.

Giúp giảm cân

Vì gân bò không chứa chất béo hay cholesterol nên bạn không phải lo tăng cân nếu ăn điều độ. Ngoài ra, nhai gân bò cũng sẽ tạo cảm giác no, từ đó làm giảm cảm giác no, hạn chế ăn các loại thực phẩm khác để giúp giảm cân.

Bộ phận của bò ví 'bổ như nhân sâm', rẻ hơn thịt, người Việt ăn nên ăn để kéo dài tuổi thọ - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Bổ sung khí huyết

Gân bò là thực phẩm tính ấm, tiêu thụ hợp lý có thể bổ sung khí và bổ sung lượng thiếu hụt, tăng nhiệt trong cơ thể, cải thiện các triệu chứng như lá lách và dạ dày, suy nhược.

Cải thiện làn da

Gân bò rất giàu collagen, có thể giúp cải thiện các vấn đề như da thô ráp, khô da, kém sắc, có tác dụng làm đẹp nhất định.

Ai không nên ăn gân bò?

Gân bò có độ dai và khó tiêu hóa, không phù hợp cho trẻ nhỏ dưới 6 tuổi. Trẻ ăn gân bò có thể gặp vấn đề về tiêu hóa và cảm giác đầy bụng.

Người lớn tuổi nên hạn chế việc ăn gân bò nấu cháo để tránh thừa đạm và đầy hơi.

Gân bò giàu chất béo, việc tiêu thụ quá nhiều có thể dẫn đến tăng cân và béo phì.

Những người có mỡ máu cao, tiểu đường và bệnh gút nên hạn chế ăn món này.

Gân bò cũng chứa nhiều chất thô sơ, do đó, việc tiêu thụ quá nhiều có thể gây ra các vấn đề về đường ruột như trĩ nội và trĩ ngoại.

Những lưu ý quan trọng khi thưởng thức gân bò

Bộ phận của bò ví 'bổ như nhân sâm', rẻ hơn thịt, người Việt ăn nên ăn để kéo dài tuổi thọ - Ảnh 3.

Ảnh minh họa.

Nấu chín kỹ

Gân bò cần được nấu kỹ để trở nên mềm, dễ tiêu hóa và loại bỏ vi khuẩn tiềm ẩn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chú ý đối tượng sử dụng

Trẻ nhỏ dưới 6 tuổi hoặc người lớn tuổi có răng yếu nên hạn chế ăn vì kết cấu gân bò khá dai, có thể gây khó khăn trong việc nhai và tiêu hóa.

Kiểm soát lượng ăn

Do chứa một lượng chất béo nhất định, ăn gân bò quá nhiều dễ gây dư thừa năng lượng, tăng cân và các vấn đề về mỡ máu.

Chọn phương pháp chế biến lành mạnh

Ưu tiên nấu hầm, luộc thay vì chiên xào nhiều dầu mỡ để hạn chế lượng calo bổ sung không cần thiết.

Quan tâm đến sức khỏe tiêu hóa

Gân bò có thể làm khó tiêu hoặc táo bón với một số người, đặc biệt là người có vấn đề về bệnh trĩ nên điều chỉnh khẩu phần phù hợp.

Không ăn gân bò quá thường xuyên

Mặc dù giàu dưỡng chất, nhưng nên ăn xen kẽ với các loại thực phẩm lành mạnh khác để cân bằng dinh dưỡng.

Bộ phận của bò ví 'bổ như nhân sâm', rẻ hơn thịt, người Việt ăn nên ăn để kéo dài tuổi thọ - Ảnh 4.Loại rau ít bán, đi chợ thấy nhớ mua ngay: Hấp, luộc, xào, nấu canh đều tốt, nhưng người bệnh tiểu đường cần lưu ý

GĐXH - Người bệnh tiểu đường chỉ nên ăn hoa bí ngô với lượng vừa phải và kết hợp với các loại thực phẩm khác để cân bằng lượng đường huyết.

M.H (th)
Top