Người đàn ông 44 tuổi phát hiện viêm tụy cấp từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

Viêm tụy cấp khởi phát âm thầm từ đau bụng thượng vị

Bệnh nhân N.D.H. (44 tuổi, Hà Nội) đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec khám trong tình trạng đau âm ỉ vùng thượng vị kèm chướng bụng kéo dài 2 ngày. Người bệnh không buồn nôn, không sốt.

Đáng chú ý, bệnh nhân có tiền sử viêm tụy cấp và tăng triglycerid máu từ 5 năm trước – yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng tái phát nếu không kiểm soát tốt.

Thăm khám ghi nhận bụng mềm, chướng nhẹ, ấn đau vùng thượng vị. Xét nghiệm cho thấy chỉ số Lipase và Triglycerid tăng cao. Siêu âm bụng phát hiện tụy hơi to, chưa có tụ dịch quanh tụy. Chụp CT ổ bụng xác định tổn thương tụy phù hợp viêm tụy cấp mức độ trung bình (Balthazar C).

Từ các dữ kiện lâm sàng và cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán viêm tụy cấp và nhập viện điều trị.

Xác định nguyên nhân viêm tụy cấp để ngăn tái phát

ThS.BS Nguyễn Thị Linh – Trung tâm Tiêu hóa của bệnh viện cho biết, việc xác định đúng nguyên nhân có vai trò quan trọng trong điều trị và phòng ngừa tái phát.

Theo bác sĩ, tăng triglycerid máu hiện là nguyên nhân phổ biến đứng sau rượu bia và sỏi mật, có xu hướng gia tăng do lối sống hiện đại.

Chẩn đoán viêm tụy cấp được xác định khi có ít nhất 2/3 tiêu chí: Đau bụng điển hình vùng thượng vị lan ra sau lưng; men tụy (amylase/lipase) tăng ≥3 lần bình thường; hình ảnh học phù hợp với viêm tụy cấp.

Ở trường hợp này, bệnh nhân đáp ứng đầy đủ tiêu chí lâm sàng, xét nghiệm và hình ảnh. Việc đánh giá mức độ bệnh ngay từ đầu giúp tiên lượng chính xác, bởi nếu chuyển nặng có thể gây suy đa cơ quan và tử vong.

Dinh dưỡng – “chìa khóa” trong điều trị viêm tụy cấp

Theo các khuyến cáo hiện nay, người bệnh viêm tụy cấp không cần nhịn ăn kéo dài như trước. Khi tình trạng ổn định, có thể bắt đầu ăn sớm với chế độ nhẹ, dễ tiêu.

Nguyên tắc dinh dưỡng gồm:

- Hạn chế chất béo, đặc biệt trong tăng triglycerid.

- Ưu tiên thực phẩm dễ tiêu.

- Chia nhỏ bữa ăn.

- Đảm bảo đủ năng lượng và protein

Trong giai đoạn đầu, nếu chưa ăn được, cần bù dịch và điện giải qua đường tĩnh mạch. Trường hợp nặng có thể nuôi dưỡng qua ống tiêu hóa để giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Sau giai đoạn cấp, người bệnh cần kiểm soát mỡ máu, hạn chế rượu bia, duy trì chế độ ăn lành mạnh và tái khám định kỳ để phòng ngừa tái phát.

Qua ca bệnh này, các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện triệu chứng như đau bụng thượng vị, đầy chướng – đặc biệt ở người có rối loạn mỡ máu – cần đi khám sớm để tránh biến chứng nguy hiểm.