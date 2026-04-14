Người đàn ông 44 tuổi phát hiện viêm tụy cấp từ dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải
GĐXH - Người bệnh viêm tụy cấp đến khám trong tình trạng đau âm ỉ vùng thượng vị kèm chướng bụng kéo dài 2 ngày, không buồn nôn, không sốt...
Viêm tụy cấp khởi phát âm thầm từ đau bụng thượng vị
Bệnh nhân N.D.H. (44 tuổi, Hà Nội) đến Bệnh viện Đa khoa Medlatec khám trong tình trạng đau âm ỉ vùng thượng vị kèm chướng bụng kéo dài 2 ngày. Người bệnh không buồn nôn, không sốt.
Đáng chú ý, bệnh nhân có tiền sử viêm tụy cấp và tăng triglycerid máu từ 5 năm trước – yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng tái phát nếu không kiểm soát tốt.
Thăm khám ghi nhận bụng mềm, chướng nhẹ, ấn đau vùng thượng vị. Xét nghiệm cho thấy chỉ số Lipase và Triglycerid tăng cao. Siêu âm bụng phát hiện tụy hơi to, chưa có tụ dịch quanh tụy. Chụp CT ổ bụng xác định tổn thương tụy phù hợp viêm tụy cấp mức độ trung bình (Balthazar C).
Từ các dữ kiện lâm sàng và cận lâm sàng, bệnh nhân được chẩn đoán viêm tụy cấp và nhập viện điều trị.
Xác định nguyên nhân viêm tụy cấp để ngăn tái phát
ThS.BS Nguyễn Thị Linh – Trung tâm Tiêu hóa của bệnh viện cho biết, việc xác định đúng nguyên nhân có vai trò quan trọng trong điều trị và phòng ngừa tái phát.
Theo bác sĩ, tăng triglycerid máu hiện là nguyên nhân phổ biến đứng sau rượu bia và sỏi mật, có xu hướng gia tăng do lối sống hiện đại.
Chẩn đoán viêm tụy cấp được xác định khi có ít nhất 2/3 tiêu chí: Đau bụng điển hình vùng thượng vị lan ra sau lưng; men tụy (amylase/lipase) tăng ≥3 lần bình thường; hình ảnh học phù hợp với viêm tụy cấp.
Ở trường hợp này, bệnh nhân đáp ứng đầy đủ tiêu chí lâm sàng, xét nghiệm và hình ảnh. Việc đánh giá mức độ bệnh ngay từ đầu giúp tiên lượng chính xác, bởi nếu chuyển nặng có thể gây suy đa cơ quan và tử vong.
Dinh dưỡng – “chìa khóa” trong điều trị viêm tụy cấp
Theo các khuyến cáo hiện nay, người bệnh viêm tụy cấp không cần nhịn ăn kéo dài như trước. Khi tình trạng ổn định, có thể bắt đầu ăn sớm với chế độ nhẹ, dễ tiêu.
Nguyên tắc dinh dưỡng gồm:
- Hạn chế chất béo, đặc biệt trong tăng triglycerid.
- Ưu tiên thực phẩm dễ tiêu.
- Chia nhỏ bữa ăn.
- Đảm bảo đủ năng lượng và protein
Trong giai đoạn đầu, nếu chưa ăn được, cần bù dịch và điện giải qua đường tĩnh mạch. Trường hợp nặng có thể nuôi dưỡng qua ống tiêu hóa để giảm nguy cơ nhiễm trùng.
Sau giai đoạn cấp, người bệnh cần kiểm soát mỡ máu, hạn chế rượu bia, duy trì chế độ ăn lành mạnh và tái khám định kỳ để phòng ngừa tái phát.
Qua ca bệnh này, các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện triệu chứng như đau bụng thượng vị, đầy chướng – đặc biệt ở người có rối loạn mỡ máu – cần đi khám sớm để tránh biến chứng nguy hiểm.
6 loại hạt tốt nhất nên ăn để giảm cholesterol xấuSống khỏe - 36 phút trước
Ăn các loại hạt thường xuyên có thể giúp giảm cholesterol, đặc biệt là cholesterol xấu, nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Vậy loại hạt nào là tốt nhất giúp giảm cholesterol xấu?
10 loại rau xanh giúp giải nhiệt, thanh lọc cơ thể tức thì trong mùa hèSống khỏe - 3 giờ trước
Giữa thời tiết nóng nực, cơ thể dễ mệt mỏi, 'nóng trong' và nổi mụn. Bổ sung 10 loại rau vào thực đơn hàng ngày sẽ giúp giải nhiệt, thanh lọc cơ thể, cải thiện làn da và vóc dáng hiệu quả.
Kéo dài tuổi thọ không khó: Làm 3 việc này hàng ngày, bạn sẽ sống thọ thêm 10 nămSống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH - Một nghiên cứu mới công bố năm 2026 đã đưa ra “công thức sống thọ” đơn giản nhưng hiệu quả: Chỉ cần cân bằng hợp lý giữa ăn uống, vận động và giấc ngủ, tuổi thọ có thể tăng thêm gần 10 năm.
Người phụ nữ 66 tuổi nhập viện mới phát hiện ung thư phổi giai đoạn muộn từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 7 giờ trước
GĐXH - Tức ngực, khó thở kéo dài tưởng do bệnh hô hấp thông thường, người phụ nữ 66 tuổi đi khám mới phát hiện mắc ung thư phổi giai đoạn muộn.
6 loại thực phẩm giúp hạ huyết áp ngoài nước ép lựuSống khỏe - 7 giờ trước
Nghiên cứu cho thấy nước ép lựu là một cách tự nhiên hỗ trợ huyết áp khỏe mạnh. Ngoài ra, có thể tham khảo sáu loại thực phẩm/nhóm thực phẩm mang lại những lợi ích tương tự.
4 kiểu kết hợp thực phẩm 'tai hại' khiến đường huyết tăng vọt, nhiều người vẫn ăn mỗi ngàySống khỏe - 19 giờ trước
GĐXH - Không ít người cho rằng chỉ cần ăn nhiều rau, ngũ cốc thô hay đậu là đủ để kiểm soát đường huyết. Thế nhưng, thực tế cho thấy, cách kết hợp thực phẩm sai lầm mới chính là nguyên nhân âm thầm khiến đường huyết tăng cao.
3 kiểu bữa sáng 'độc hại' đang âm thầm lấy đi chiều cao của trẻSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Vì bận rộn, nhiều gia đình lựa chọn những món ăn nhanh, tiện lợi mà không biết rằng chính chúng có thể âm thầm ảnh hưởng đến chiều cao, cân nặng và sức khỏe lâu dài của con.
Người phụ nữ 66 tuổi phát hiện dấu hiệu suy tim từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ quaSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Người phụ nữ được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim phì đại kèm hở van hai lá và dấu hiệu suy tim từ dấu hiệu mệt, đau tức ngực và hồi hộp trống ngực, đặc biệt khi gắng sức.
Người đàn ông bất ngờ phát hiện dị dạng mạch máu não ở tuổi 59: Ai có dấu hiệu đau đầu, ù tai cần cảnh giácBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Chịu đựng tình trạng đau đầu, ù tai kéo dài, người đàn ông 59 tuổi đi khám lại phát hiện dị dạng mạch máu não.
5 thói quen buổi sáng giúp ổn định huyết áp: Thói quen đầu tiên nhiều người biết mà không làmSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều người có thói quen cầm điện thoại ngay khi vừa mở mắt để kiểm tra email, tin tức hoặc mạng xã hội. Tuy nhiên, điều này có thể khiến huyết áp tăng nhanh.
