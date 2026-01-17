Người đàn ông 66 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp thừa nhận chủ quan với dấu hiệu cảnh báo sớm
GĐXH - Dù có dấu hiệu cảnh báo trước khi nhập viện, bệnh nhân vẫn rơi vào tình trạng nhồi máu cơ tim cấp biến chứng sốc tim, tổn thương nặng cả ba thân động mạch vành.
Nhồi máu cơ tim cấp diễn tiến nhanh, nguy hiểm tính mạng
Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, nam bệnh nhân (66 tuổi), có tiền sử tăng huyết áp và bệnh tim thiếu máu cục bộ, được đưa vào viện trong tình trạng đau ngực dữ dội, khó thở, mệt nhiều.
Qua thăm khám lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ nhanh chóng chẩn đoán người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp – một tình trạng cấp cứu tim mạch có nguy cơ tử vong rất cao nếu không được xử trí kịp thời.
Sốc tim nguy kịch ngay trên bàn can thiệp
Trong quá trình chụp mạch vành để đánh giá tổn thương, tình trạng bệnh nhân diễn biến xấu nhanh chóng. Kết quả cho thấy: Tổn thương nặng cả ba thân động mạch vành; động mạch liên thất trước (LAD) đoạn III bị tắc hoàn toàn.
Tình trạng này khiến người bệnh rơi vào sốc tim nguy kịch ngay trên bàn can thiệp, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.
Trước diễn biến cực kỳ nguy hiểm, các bác sĩ đã hội chẩn đa chuyên khoa giữa Tim mạch và Hồi sức tích cực, thống nhất chuyển bệnh nhân sang Khoa Hồi sức tích cực để thiết lập hệ thống VA-ECMO (tim phổi nhân tạo hỗ trợ tuần hoàn).
Sau khi được hỗ trợ bằng "trái tim nhân tạo ngoài cơ thể", người bệnh tiếp tục được can thiệp đặt stent động mạch vành nhằm giải quyết nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim cấp.
Tuy nhiên, sau can thiệp, tình trạng sốc tim vẫn tiếp tục tiến triển nặng. Người bệnh cần tăng liều thuốc vận mạch, đồng thời xuất hiện tình trạng thiếu nghiêm trọng lưu lượng máu đường ra, khiến cung lượng tim qua máy ECMO không đạt yêu cầu, dù đã tối ưu dịch và kiểm tra vị trí canuyl.
Trước bài toán huyết động phức tạp, các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực quyết định nâng cấp VA-ECMO lên cấu hình Hybrid ECMO (VVA-ECMO) – một kỹ thuật ECMO "lai ghép" hiện đại.
Phương pháp này sử dụng thêm một đường lấy máu ra, thông qua việc đặt canuyl vào tĩnh mạch chủ trên, giúp đảm bảo lưu lượng máu và cung lượng tim qua hệ thống ECMO. Đây là kỹ thuật đòi hỏi tính toán chính xác cao, chỉ được thực hiện tại các trung tâm hồi sức chuyên sâu.
Sau 9 ngày duy trì hệ thống ECMO, với sự theo dõi sát sao 24/7, tình trạng tim mạch và hô hấp của bệnh nhân cải thiện rõ rệt. Người bệnh được cai ECMO thành công, sức khỏe ổn định và đủ điều kiện xuất viện trong niềm vui của gia đình và đội ngũ y bác sĩ.
Dấu hiệu sớm của nhồi máu cơ tim cấp, tuyệt đối không bỏ qua
Các bác sĩ cảnh báo, nhồi máu cơ tim cấp thường có những dấu hiệu cảnh báo sớm như đau ngực, tức ngực, khó thở, mệt đột ngột, đau lan lên tay trái, hàm hoặc lưng. Tuy nhiên, nhiều người chủ quan hoặc nhầm lẫn với bệnh lý thông thường, dẫn đến nhập viện muộn, làm tăng nguy cơ sốc tim, suy đa tạng và tử vong.
Bác sĩ khuyến cáo, người có tiền sử tăng huyết áp, bệnh tim mạch, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường cần đặc biệt lưu ý, đi khám ngay khi có triệu chứng bất thường để được can thiệp kịp thời.
