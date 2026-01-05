Mới nhất
Người đàn ông phát hiện khẩu súng ngắn khi đi làm đồng

Thứ hai, 19:51 05/01/2026 | Xã hội
Viễn Phương
Viễn Phương
GĐXH - Trong lúc đi làm đồng, anh Đinh Công Thắng (ở tỉnh Quảng Trị) đã vô tình phát hiện một khẩu súng ngắn. Nhận thức rõ việc tàng trữ vũ khí là hành vi vi phạm pháp luật, anh Thắng đã tự nguyện đến cơ quan công an để giao nộp.

Ngày 5/1, Công an xã Tân Mỹ (tỉnh Quảng Trị) thông tin việc người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp vũ khí quân dụng.

Người đàn ông phát hiện khẩu súng ngắn khi đi làm đồng - Ảnh 1.

Khẩu súng ngắn do anh Đinh Công Thắng giao nộp. Ảnh: CAQT.

Trước đó, anh Đinh Công Thắng (SN 1993, trú thôn Tân Lạc, xã Tân Mỹ) tới trụ sở Công an xã Tân Mỹ giao nộp một khẩu súng ngắn. Khẩu súng nói trên được anh Thắng vô tình phát hiện khi đi làm đồng. Nhận thức rõ việc tàng trữ vũ khí là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự, anh Thắng chủ động giao nộp.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Tân Mỹ tiến hành lập biên bản, niêm phong và quản lý khẩu súng theo đúng quy định của pháp luật.

Được biết, thời gian qua công an các xã tại tỉnh Quảng Trị tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động nhân dân về việc thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Nhận thức được trách nhiệm và sự nguy hiểm, nhiều người dân mang vũ khí, vật liệu nổ đến cơ quan chức năng giao nộp.

Hà Nội: Khống chế gã "giang hồ" mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tôHà Nội: Khống chế gã 'giang hồ' mang theo số lượng lớn ma túy và súng trên ô tô

GĐXH - Đêm 6/12, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trấn áp tội phạm, Tổ công tác Y25/141 Công an TP Hà Nội đã kịp thời phát hiện, bắt giữ một đối tượng điều khiển xe ô tô tàng trữ số lượng lớn ma túy tổng hợp cùng một khẩu súng ngắn đã lắp sẵn đạn.

