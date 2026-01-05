Người đàn ông phát hiện khẩu súng ngắn khi đi làm đồng
GĐXH - Trong lúc đi làm đồng, anh Đinh Công Thắng (ở tỉnh Quảng Trị) đã vô tình phát hiện một khẩu súng ngắn. Nhận thức rõ việc tàng trữ vũ khí là hành vi vi phạm pháp luật, anh Thắng đã tự nguyện đến cơ quan công an để giao nộp.
Ngày 5/1, Công an xã Tân Mỹ (tỉnh Quảng Trị) thông tin việc người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp vũ khí quân dụng.
Trước đó, anh Đinh Công Thắng (SN 1993, trú thôn Tân Lạc, xã Tân Mỹ) tới trụ sở Công an xã Tân Mỹ giao nộp một khẩu súng ngắn. Khẩu súng nói trên được anh Thắng vô tình phát hiện khi đi làm đồng. Nhận thức rõ việc tàng trữ vũ khí là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự, anh Thắng chủ động giao nộp.
Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Tân Mỹ tiến hành lập biên bản, niêm phong và quản lý khẩu súng theo đúng quy định của pháp luật.
Được biết, thời gian qua công an các xã tại tỉnh Quảng Trị tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, vận động nhân dân về việc thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Nhận thức được trách nhiệm và sự nguy hiểm, nhiều người dân mang vũ khí, vật liệu nổ đến cơ quan chức năng giao nộp.
