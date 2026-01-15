Người đẹp sinh năm 2001 vào vai 'tình trẻ' của Mạnh Trường trong 'Lằn ranh' là ai?

Trước đó, Bích Ngọc cũng xuất hiện trên phim của VFC nhưng chỉ vào những vai quần chúng. Người đẹp này cho biết, vì là diễn viên "tay ngang" nên cô thường bị "khớp" hoặc gặp khó khăn khi học thoại. Tuy nhiên, nhờ tinh thần cố gắng cùng sự giúp đỡ của những nghệ sĩ gạo cội, Bích Ngọc đã khắc phục được những điểm yếu của mình.