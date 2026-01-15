Mới nhất
Người đẹp sinh năm 2001 vào vai 'tình trẻ' của Mạnh Trường trong 'Lằn ranh' là ai?

Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Bích Ngọc sinh năm 2001 và có vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất với vai Thủy trong phim "Lằn ranh". Cô đã có màn hóa thân xuất sắc khi vào vai "tình trẻ" của Mạnh Trường.

Bích Ngọc - Ảnh 1.Nam diễn viên điển trai quê Thái Nguyên vào Phó Giám đốc Sở Xây dựng trong phim 'Lằn ranh' là ai?

GĐXH - Tiến Lộc mới đây vào vai Trịnh Văn Khắc - Phó Giám đốc Sở Xây dựng trong phim 'Lằn ranh', vai diễn này giúp nam diễn viên quê Thái Nguyên thu hút được nhiều fan vì diễn xuất tốt.

Bích Ngọc - Ảnh 2.

Bích Ngọc vào vai Thủy - "tình trẻ" hay cô em gái mập mờ với Triển do Mạnh Trường thủ vai trong phim Lằn ranh. Đây được xem là vai diễn có thoại dài nhất trong sự nghiệp làm nghệ thuật của cô gái sinh năm 2001.

Bích Ngọc - Ảnh 3.

Trước đó, Bích Ngọc cũng xuất hiện trên phim của VFC nhưng chỉ vào những vai quần chúng. Người đẹp này cho biết, vì là diễn viên "tay ngang" nên cô thường bị "khớp" hoặc gặp khó khăn khi học thoại. Tuy nhiên, nhờ tinh thần cố gắng cùng sự giúp đỡ của những nghệ sĩ gạo cội, Bích Ngọc đã khắc phục được những điểm yếu của mình.

Bích Ngọc - Ảnh 4.

Với một nghệ sĩ trẻ khi được đối diễn với diễn viên dày dạn kinh nghiệm như Mạnh Trường cũng không tránh khỏi những giây phút bối rối và ngại. Mặc dù vậy cô vẫn hoàn thành tốt vai diễn của mình.

Bích Ngọc - Ảnh 5.

Bích Ngọc không phải là diễn viên được đào tạo chính quy. Cô tốt nghiệp trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ban đầu, Bích Ngọc không nghĩ theo đuổi con đường diễn xuất nhưng tất cả là nhờ duyên phận sắp đặt cô bước vào nghề.

Bích Ngọc - Ảnh 6.

Mỹ nhân mới của phim giờ vàng trước đó đã là mẫu ảnh nổi tiếng trên mạng xã hội.

Bích Ngọc - Ảnh 7.

Sau này, khi theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp, Bích Ngọc quyết định đi học một khóa đào tạo diễn xuất ngắn hạn. Và hiện tại, người đẹp vẫn luôn trau dồi bản thân để theo nghề được dài lâu hơn.

Bích Ngọc - Ảnh 8.

Mỹ nhân gen Z được khán giả đánh giá rất cao về sắc vóc.

Bích Ngọc - Ảnh 9.

Cô cũng được nhận xét là "làn gió mới" trong dàn mỹ nhân của VFC.

Bích Ngọc - Ảnh 10.
Bích Ngọc - Ảnh 11.
Bích Ngọc - Ảnh 12.
Bích Ngọc - Ảnh 13.

Nhan sắc của Bích Ngọc không thua kém các hoa, á hậu Việt Nam.

Ảnh: FBNV

