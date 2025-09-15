Người đẹp sinh năm 2004 quê Đắk Lắk đăng quang Miss Grand Vietnam 2025

Bất ngờ có 3 người đẹp quê Đắk Lắk lọt Top 10 Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 GĐXH - Top 10 Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 đã gọi tên và gây bất ngờ có 3 người đẹp đều đến từ Đắk Lắk.

Chung kết Miss Grand Vietnam 2025 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 đã chính thức diễn ra tối 14/9 tại TP.HCM. Vượt qua 34 thí sinh, người đẹp đến từ Đắk Lắk trở thành người kế nhiệm Hoa hậu Võ Lê Quế Anh, đồng thời là đại diện Việt Nam tranh tài ở Miss Grand International 2025 vào tháng 10 tại Thái Lan.

Các Á hậu lần lượt thuộc về người đẹp: Nguyễn Thị Thu Ngân, Lê Thị Thu Trà, Đinh Y Quyên và La Ngọc Phương Anh.

Đây là kết quả không quá bất ngờ bởi trước đó, Yến Nhi (sinh năm 2004, quê Đắk Lắk) luôn thể hiện sự nổi bật và luôn nằm trong top 5 ứng viên sáng giá cho vương miện Miss Grand Vietnam năm nay.

Khoảnh khắc đăng quang của tân Hoa hậu Yến Nhi.

Ca sĩ Nhật Kim Anh trao hoa cho tân Hoa hậu.

Ở đêm chung kết, trong phần ứng xử của top 5, các thí sinh nhận chung một câu hỏi từ giám khảo Hà Kiều Anh với nội dung: "Là một người trẻ, bạn sẽ hành động gì để đóng góp trong kỷ nguyên cất cánh vươn mình của Việt Nam?".

Người đẹp Yến Nhi tự tin trả lời song ngữ. "Là một sinh viên ngành du lịch, tôi tin rằng những đóng góp của mình sẽ thể hiện ở ba hành động. Đầu tiên, tôi sẽ là một người kể chuyện Việt Nam, để lan tỏa văn hóa, lịch sử đến bạn bè quốc tế. Thứ hai, tôi sẽ ứng dụng, chuyển đổi số, đưa văn hóa, du lịch đến du khách nước ngoài. Cuối cùng, trong tương lai, tôi hy vọng trở thành đại sứ du lịch, là cầu nối kết nối thế giới và Việt Nam, bằng bản lĩnh của mình", cô gái đến từ Đắk Lắk cho biết. Phần thi của cô trôi chảy và nhận nhiều tràng vỗ tay từ phía quan khách và khán giả theo dõi.

Yến Nhi trong trang phục dạ hội.