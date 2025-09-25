Người phụ nữ 29 tuổi ở Hà Nội nhập viện gấp sau khi tẩy nốt ruồi ở chỗ người quen
GĐXH - Bệnh nhân cho biết không nắm được mình được tẩy bằng kỹ thuật gì và được bôi loại thuốc nào, hoàn toàn tin tưởng vào người quen mà bỏ qua bước thăm khám ban đầu.
Ngày 25/9, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, vừa qua, các bác sĩ tại đây đã tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng viêm da tiếp xúc kích ứng nặng, bội nhiễm do biến chứng sau khi tẩy nốt ruồi tại một cơ sở Đông y không đảm bảo chuyên môn.
Cụ thể, bệnh nhân nữ (29 tuổi, ở Hà Nội) được đưa đến viện với nhiều tổn thương da tại vị trí tẩy nốt ruồi, biểu hiện bằng tình trạng viêm đỏ, sưng nề, đau nhức dữ dội, kèm theo chảy dịch mủ.
Điều đáng nói, người thực hiện kỹ thuật tẩy nốt ruồi cho bệnh nhân là một người quen, không rõ bằng cấp chuyên môn. Bệnh nhân cho biết không nắm được mình được tẩy bằng kỹ thuật gì và được bôi loại thuốc nào, hoàn toàn tin tưởng vào người quen mà bỏ qua bước thăm khám quan trọng ban đầu.
Chia sẻ về trường hợp này, BS Trần Thị Quyên - Khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Chúng tôi chẩn đoán đây là tình trạng viêm da tiếp xúc kích ứng bội nhiễm sau thủ thuật laser và bôi thuốc không rõ loại. Biến chứng tại chỗ mà bệnh nhân có thể gặp phải bao gồm kích ứng, tăng sắc tố sau viêm và sẹo xấu. Nếu thực hiện không đúng kỹ thuật, nguy cơ tái phát nốt ruồi là rất cao".
Lưu ý khi tẩy nốt ruồi
Theo các bác sĩ, mặc dù tẩy nốt ruồi không phải là một phương pháp quá phức tạp, nhưng nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu không được thực hiện một cách bài bản. Trước hết, người bệnh cần hiểu rõ, không phải nốt ruồi nào cũng có thể xử lý bằng laser.
Nốt ruồi là kết quả của sự tăng sắc tố melanin trên da. Phần lớn là lành tính, nhưng một số trường hợp lại là dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư da, đặc biệt là những nốt ruồi ở vị trí thường xuyên tiếp xúc với tia UV.
Theo bác sĩ Quyên, đối với nốt ruồi lành tính, nếu có nhu cầu thẩm mỹ, người dân hoàn toàn có thể tẩy bỏ. Các phương pháp hiện đại như laser, tiểu phẫu được đánh giá cao về độ an toàn, thời gian lành thương nhanh (chỉ từ 5-7 ngày). Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là thủ thuật này phải được thực hiện bởi bác sĩ có chuyên môn tại các cơ sở y tế uy tín.
Trường hợp nếu thấy nốt ruồi có những dấu hiệu bất thường như: Tăng kích thước nhanh chóng, chảy dịch, màu sắc không đều, bề mặt xù xì,... cần đi khám ngay. Việc tẩy bỏ một nốt ruồi ác tính mà không qua thăm khám, sinh thiết sẽ vô tình làm che lấp triệu chứng, khiến bệnh ung thư tiến triển âm thầm, gây hậu quả khôn lường.
Bật mí 7 thực phẩm ăn vào là đẹp, chuyên gia khuyên ai muốn giảm cân phải thửSống khỏe - 14 phút trước
GĐXH - Không phải nhịn ăn, không cần 'ép xác'. Đây là 7 thực phẩm ít calo nhưng giàu protein, giúp bạn ăn no bụng mà vẫn giảm cân vù vù.
Bất ngờ 'thủ phạm' khiến người đàn ông 42 tuổi nhập viện vì bệnh thận lại chính là loại rau được nhiều người Việt yêu thíchBệnh thường gặp - 1 giờ trước
GĐXH - Rau bina chứa hàm lượng cao axit oxalic, một trong những thành phần chính hình thành sỏi canxi oxalat, loại sỏi phổ biến nhất gây bệnh thận.
Kỳ tích: Giành giật sự sống từ 'cửa tử' của người đàn ông ở Phú Thọ bị ngừng tim nhiều lầnY tế - 2 giờ trước
GĐXH - Các bác sĩ đã cứu sống ngoạn mục người bệnh bị điện giật, ngừng tim nhiều lần, tiên lượng rất nặng.
Lối sống hiện đại đang 'bào mòn' trái tim giới trẻ: Bác sĩ lên tiếng cảnh báoBệnh thường gặp - 5 giờ trước
GĐXH - Lối sống hiện đại của giới trẻ với căng thẳng, thức khuya, ít vận động,... đang âm thầm tác động xấu đến nhịp tim và sức khỏe tim mạch.
Cụ bà sốt cao, nhiễm khuẩn huyết từ vết đốt nhỏ ngoài daSống khỏe - 5 giờ trước
GĐXH - Sau khi thăm khám, bác sĩ phát hiện vết loét rất đặc trưng ở hõm nách, đây là triệu chứng điển hình của sốt mò.
Thức ăn cũng là 'mỹ phẩm': 6 loại trái cây Gen Z không thể bỏ qua để da sáng mịnSống khỏe - 8 giờ trước
GĐXH - Bạn có biết 6 loại trái cây này không chỉ ngon mà còn có thể thay thế mỹ phẩm đắt tiền? Dưỡng da sáng mịn, chống lão hóa, hoàn toàn tự nhiên!
Người đàn ông 77 tuổi được giải thoát khỏi 'căn bệnh khó nói' hành hạ trong nhiều nămBệnh thường gặp - 8 giờ trước
GĐXH - Người bệnh mắc cùng lúc 3 bệnh lý vùng niệu – sinh dục: phì đại tuyến tiền liệt, thoát vị bẹn phải và khối u mỡ khổng lồ vùng bìu phải.
Người phụ nữ ở Quảng Ninh đột quỵ ngay trên giường bệnh, may mắn hồi phục nhanh nhờ được làm điều nàyBệnh thường gặp - 9 giờ trước
GĐXH - Bệnh nhân đột ngột xuất hiện ý thức chậm, liệt nửa người. Nhóm điều trị cấp cứu đột quỵ nhanh chóng được kích hoạt, kịp thời cứu chưa cho người bệnh.
Người đàn ông phát hiện ung thư trực tràng từ dấu hiệu rất nhiều người Việt bỏ quaBệnh thường gặp - 12 giờ trước
GĐXH - Anh V phát hiện ung thư trực tràng trong lần đến viện khám với mục đích kiểm tra sức khỏe định kỳ. Anh V chỉ có biểu hiện bất thường nhẹ là táo bón và tiêu chảy xen kẽ...
Chuyện lạ: Thai phụ được bác sĩ ghép tạm bàn tay vào cẳng chân chờ ngày nối lạiY tế - 20 giờ trước
GĐXH - Người phụ nữ đang mang song thai bị tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng, bác sĩ đã phải ghép tạm bàn tay vào cẳng chân chờ ngày nối lại.
4 loại rau bác sĩ sống thọ ở tuổi 100 khuyên nên ăn thật nhiều: Hóa ra đang bán rẻ đầy chợ Việt, chỉ cần 10k đủ 4 người ănBệnh thường gặp
GĐXH - "Hãy ăn thật nhiều rau như cải bó xôi, bông cải xanh, bắp cải và đậu bắp... vì những món này giúp hạ đường huyết, rất tốt cho sức khỏe", bác sĩ Kasamatsu nói.