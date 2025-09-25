Mới nhất
Người phụ nữ 29 tuổi ở Hà Nội nhập viện gấp sau khi tẩy nốt ruồi ở chỗ người quen

Thứ năm, 17:36 25/09/2025 | Sống khỏe
GĐXH - Bệnh nhân cho biết không nắm được mình được tẩy bằng kỹ thuật gì và được bôi loại thuốc nào, hoàn toàn tin tưởng vào người quen mà bỏ qua bước thăm khám ban đầu.

Ngày 25/9, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, vừa qua, các bác sĩ tại đây đã tiếp nhận và điều trị cho một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng viêm da tiếp xúc kích ứng nặng, bội nhiễm do biến chứng sau khi tẩy nốt ruồi tại một cơ sở Đông y không đảm bảo chuyên môn. 

Cụ thể, bệnh nhân nữ (29 tuổi, ở Hà Nội) được đưa đến viện với nhiều tổn thương da tại vị trí tẩy nốt ruồi, biểu hiện bằng tình trạng viêm đỏ, sưng nề, đau nhức dữ dội, kèm theo chảy dịch mủ. 

Người phụ nữ 29 tuổi ở Hà Nội nhập viện gấp sau khi tẩy nốt ruồi ở chỗ người quen - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Điều đáng nói, người thực hiện kỹ thuật tẩy nốt ruồi cho bệnh nhân là một người quen, không rõ bằng cấp chuyên môn. Bệnh nhân cho biết không nắm được mình được tẩy bằng kỹ thuật gì và được bôi loại thuốc nào, hoàn toàn tin tưởng vào người quen mà bỏ qua bước thăm khám quan trọng ban đầu.

Chia sẻ về trường hợp này, BS Trần Thị Quyên - Khoa Da liễu và Bỏng, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Chúng tôi chẩn đoán đây là tình trạng viêm da tiếp xúc kích ứng bội nhiễm sau thủ thuật laser và bôi thuốc không rõ loại. Biến chứng tại chỗ mà bệnh nhân có thể gặp phải bao gồm kích ứng, tăng sắc tố sau viêm và sẹo xấu. Nếu thực hiện không đúng kỹ thuật, nguy cơ tái phát nốt ruồi là rất cao". 

Lưu ý khi tẩy nốt ruồi

Theo các bác sĩ, mặc dù tẩy nốt ruồi không phải là một phương pháp quá phức tạp, nhưng nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu không được thực hiện một cách bài bản. Trước hết, người bệnh cần hiểu rõ, không phải nốt ruồi nào cũng có thể xử lý bằng laser. 

Nốt ruồi là kết quả của sự tăng sắc tố melanin trên da. Phần lớn là lành tính, nhưng một số trường hợp lại là dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư da, đặc biệt là những nốt ruồi ở vị trí thường xuyên tiếp xúc với tia UV.

Theo bác sĩ Quyên, đối với nốt ruồi lành tính, nếu có nhu cầu thẩm mỹ, người dân hoàn toàn có thể tẩy bỏ. Các phương pháp hiện đại như laser, tiểu phẫu được đánh giá cao về độ an toàn, thời gian lành thương nhanh (chỉ từ 5-7 ngày). Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết là thủ thuật này phải được thực hiện bởi bác sĩ có chuyên môn tại các cơ sở y tế uy tín.

Trường hợp nếu thấy nốt ruồi có những dấu hiệu bất thường như: Tăng kích thước nhanh chóng, chảy dịch, màu sắc không đều, bề mặt xù xì,... cần đi khám ngay. Việc tẩy bỏ một nốt ruồi ác tính mà không qua thăm khám, sinh thiết sẽ vô tình làm che lấp triệu chứng, khiến bệnh ung thư tiến triển âm thầm, gây hậu quả khôn lường.

Tẩy nốt ruồi lạ trên mũi vì 'phong thuỷ', người đàn ông không ngờ mắc ung thưTẩy nốt ruồi lạ trên mũi vì "phong thuỷ", người đàn ông không ngờ mắc ung thư

GiadinhNet - Cách đây 5 năm trên sống mũi bệnh nhân xuất hiện một nốt ruồi. Vì thấy xấu, "không hợp phong thủy" nên đã đi tẩy nốt ruồi này.

N.Mai
