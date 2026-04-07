Dân số và phát triển

Người phụ nữ 48 tuổi mắc u xơ tử cung, phải cắt bỏ tử cung vì 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Thứ ba, 10:12 07/04/2026 | Dân số và phát triển
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Phát hiện u xơ tử cung từ sớm nhưng chần chừ điều trị, người phụ nữ 48 tuổi phải cấp cứu trong tình trạng thiếu máu nặng, buộc cắt tử cung để bảo toàn sức khỏe.

Biến chứng nặng vì trì hoãn điều trị u xơ tử cung

Chị Loan (48 tuổi), định cư tại Mỹ hơn 20 năm, được phát hiện u xơ tử cung từ khoảng 8 năm trước khi sinh mổ con thứ hai. Thời điểm đó, khối u còn nhỏ nhưng đã gây rong kinh kéo dài, mỗi kỳ kinh lên đến 7 ngày, lượng máu ra nhiều khiến cơ thể thường xuyên mệt mỏi, xanh xao.

Dù được bác sĩ chỉ định phẫu thuật bóc u, chị vẫn trì hoãn vì lo ngại đau đớn và biến chứng. Trong suốt nhiều năm, chị chấp nhận “sống chung” với bệnh mà không điều trị triệt để.

Cuối tháng 1, khi về Việt Nam thăm gia đình, tình trạng rong kinh kéo dài trở nên nghiêm trọng hơn, chị phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.

Người phụ nữ 48 tuổi mắc u xơ tử cung, phải cắt bỏ tử cung vì 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải - Ảnh 1.

Bác sĩ tư vấn cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Kết quả siêu âm cho thấy tử cung có nhiều u xơ, trong đó có khối u dưới niêm mạc gây cường kinh. Xét nghiệm máu ghi nhận tình trạng thiếu máu.

TS.BS Nguyễn Thị Yến Thu, Trung tâm Sản Phụ khoa, cho biết bệnh nhân được hút lòng tử cung để cầm máu, sử dụng thuốc nội tiết kiểm soát rong kinh và truyền 350 ml máu. Tuy nhiên, sau hai tuần điều trị, tình trạng xuất huyết vẫn tái diễn.

“Người bệnh đã sinh đủ con, gần mãn kinh nên cắt tử cung là cần thiết để điều trị dứt điểm”, bác sĩ Thu nhận định.

Bệnh nhân u xơ tử cung: "Tôi thấy nhẹ nhõm vì đã điều trị dứt điểm"

Ban đầu, chị Loan tiếp tục từ chối phẫu thuật vì sợ đau. Sau khi được tư vấn về phương pháp cắt tử cung nội soi bằng robot với nhiều ưu điểm như ít xâm lấn, giảm đau, hạn chế mất máu và biến chứng, chị mới đồng ý điều trị.

Ca phẫu thuật do BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, trực tiếp thực hiện với hệ thống robot hỗ trợ. Bác sĩ điều khiển 4 cánh tay robot để bóc tách và cắt tử cung cùng hai vòi trứng một cách chính xác.

Theo bác sĩ Mỹ Nhi, so với mổ mở truyền thống có thể mất 300–500 ml máu, phẫu thuật nội soi giúp giảm đáng kể lượng máu mất. Đặc biệt, với phẫu thuật robot, lượng máu mất chỉ khoảng 30–50 ml, rất phù hợp với trường hợp người bệnh thiếu máu nặng.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân ít đau, có thể vận động sớm và xuất viện sau 2 ngày. Khi tái khám vào ngày 23/3, sức khỏe chị ổn định, các chỉ số máu trở về bình thường. “Tôi thấy nhẹ nhõm vì đã điều trị dứt điểm, chỉ tiếc mình đã trì hoãn quá lâu”, chị chia sẻ.

Người phụ nữ 48 tuổi mắc u xơ tử cung, phải cắt bỏ tử cung vì 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

U xơ tử cung: Bệnh phổ biến nhưng dễ bị xem nhẹ

U xơ tử cung là bệnh lý thường gặp ở khoảng 20% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Nhiều trường hợp không có triệu chứng rõ ràng, nhưng khi khối u phát triển có thể gây rong kinh, thiếu máu, đau bụng hoặc ảnh hưởng chất lượng cuộc sống.

Trước đây, điều trị chủ yếu là phẫu thuật bóc nhân xơ hoặc cắt tử cung, đặc biệt với các khối u lớn hoặc đã gây biến chứng. Hiện nay, các phương pháp ít xâm lấn như nội soi và phẫu thuật robot giúp giảm đau, rút ngắn thời gian hồi phục và có thể bảo tồn tử cung trong một số trường hợp.

Bác sĩ khuyến cáo, không phải mọi u xơ tử cung đều cần can thiệp ngay, nhưng người bệnh cần khám phụ khoa định kỳ để theo dõi kích thước và tốc độ phát triển của khối u. Khi có dấu hiệu bất thường như rong kinh kéo dài, thiếu máu, đau bụng hoặc bụng to nhanh, cần đi khám sớm.

Việc phát hiện và điều trị kịp thời không chỉ giúp tránh biến chứng nặng mà còn mở ra nhiều lựa chọn điều trị ít xâm lấn, bảo tồn chức năng sinh sản và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Người phụ nữ 45 tuổi thoát u xơ tử cung nhờ kỹ thuật "bỏ đói" khối u

GĐXH - Nhờ can thiệp ít xâm lấn, bệnh nhân đã thoát khỏi khối u xơ tử cung lớn mà vẫn bảo tồn được tử cung, hồi phục nhanh chóng.

Người phụ nữ 46 tuổi phát hiện u xơ tử cung nguy hiểm từ dấu hiệu nhiều chị em Việt bỏ qua

Biến chứng u xơ tử cung có thể bạn chưa biết

3 bệnh tim mạch dễ mắc nhất ở phụ nữ từng bị u xơ tử cung

6 dấu hiệu nghi ngờ mắc u xơ tử cung

Cách phòng ngừa u xơ tử cung bạn cần biết

Thai phụ 37 tuổi bất ngờ đẻ rớt tại nhà trọ, bé sơ sinh chào đời nặng 3kg

GĐXH - Thai phụ 37 tuổi bất ngờ chuyển dạ khi đang ở nhà trọ, sinh con ngay trên nền gạch. Bé sơ sinh may mắn được ê kíp bác sĩ cấp cứu kịp thời, tránh biến chứng nguy hiểm.

Bé gái 2 tháng tuổi nhập viện vì u nang buồng trứng hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng

GĐXH - Một bé gái 2 tháng tuổi được phát hiện u nang buồng trứng kích thước lớn hơn 10 cm, chiếm gần nửa ổ bụng. Nhờ can thiệp phẫu thuật nội soi kịp thời, bác sĩ đã loại bỏ khối u và bảo tồn thành công chức năng sinh sản cho trẻ.

Cụ bà 117 tuổi chăm ăn 3 cốc "thức ăn" này mỗi ngày, kết quả là không suy giảm nhận thức, mức độ viêm nhiễm thấp như người trẻ tuổi

Viêm nhiễm không chỉ xảy ra khi tuổi tác tăng lên!

Người phụ nữ 40 tuổi sinh con khỏe mạnh sau 9 năm cắt tuyến giáp chữa ung thư

GĐXH - Sau 9 năm cắt tuyến giáp do ung thư tuyến giáp, một phụ nữ 40 tuổi may mắn sinh con khỏe mạnh nhờ thụ tinh ống nghiệm.

Vô sinh thứ phát 14 năm, cặp vợ chồng may mắn đón con sau thời gian chiến đấu nhiều bệnh lý phức tạp

GĐXH - Sau 14 năm không thể mang thai, người vợ mắc u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung và ung thư tuyến giáp, người chồng không có tinh trùng do biến chứng quai bị, cặp vợ chồng vẫn đón con nhờ thụ tinh ống nghiệm.

U xơ vú có nên ăn đậu tương lên men? Bác sĩ chỉ rõ: Không phải ai cũng ăn được

GĐXH - Đậu tương lên men được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhưng với người có u xơ vú, việc ăn hay không lại không đơn giản. Theo chuyên gia, điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố cụ thể của từng người.

Sinh con sau 35 tuổi: Bác sĩ chỉ rõ những rủi ro cần biết và độ tuổi 'vàng' để sinh con

GĐXH - Không chỉ khó thụ thai, phụ nữ sinh con sau 35 tuổi còn phải đối mặt với nhiều rủi ro trong thai kỳ.

Thai phụ 24 tuổi nguy cơ tiền sản giật dù không triệu chứng, bác sĩ cảnh báo việc nhiều người Việt bỏ qua

GĐXH - Không đau bụng, không ra máu, các chỉ số lâm sàng ổn định nhưng qua sàng lọc chuyên sâu, thai phụ 24 tuổi vẫn được xác định nguy cơ cao tiền sản giật.

Bé 13 tuổi tình cờ phát hiện ung thư tuyến giáp di căn từ 1 dấu hiệu nhiều người Việt mắc phải

GĐXH - Trường hợp bé 13 tuổi phát hiện ung thư tuyến giáp vì đau họng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về ung thư tuyến giáp ở trẻ em thừa cân, béo phì.

Sinh con trước tuổi 35: Bác sĩ chỉ rõ thời điểm 'vàng' sinh con giúp mẹ khỏe, con phát triển tốt

GĐXH - Chuyên gia chỉ ra "thời điểm vàng" sinh con trước tuổi 35. Việc lựa chọn thời điểm sinh có liên quan trực tiếp đến sức khỏe sinh sản, chất lượng dân số và tương lai của thế hệ sau.

Từ ca sinh con ở tuổi 60: Bác sĩ khuyến cáo vì sao nên sinh con trước tuổi 35?

GĐXH - Trường hợp sản phụ sinh con ở tuổi 60 đã gióng lên cảnh báo về những rủi ro khi mang thai ở tuổi lớn. Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ nên sinh con trước 35 tuổi để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.

Sinh con trước tuổi 35: Bác sĩ chỉ rõ thời điểm 'vàng' sinh con giúp mẹ khỏe, con phát triển tốt

Giao lưu trực tuyến: Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên và tầm quan trọng của tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn

Người phụ nữ 40 tuổi sinh con khỏe mạnh sau 9 năm cắt tuyến giáp chữa ung thư

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
