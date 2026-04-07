Người phụ nữ 48 tuổi mắc u xơ tử cung, phải cắt bỏ tử cung vì 1 sai lầm nhiều chị em Việt mắc phải

Biến chứng nặng vì trì hoãn điều trị u xơ tử cung

Chị Loan (48 tuổi), định cư tại Mỹ hơn 20 năm, được phát hiện u xơ tử cung từ khoảng 8 năm trước khi sinh mổ con thứ hai. Thời điểm đó, khối u còn nhỏ nhưng đã gây rong kinh kéo dài, mỗi kỳ kinh lên đến 7 ngày, lượng máu ra nhiều khiến cơ thể thường xuyên mệt mỏi, xanh xao.

Dù được bác sĩ chỉ định phẫu thuật bóc u, chị vẫn trì hoãn vì lo ngại đau đớn và biến chứng. Trong suốt nhiều năm, chị chấp nhận “sống chung” với bệnh mà không điều trị triệt để.

Cuối tháng 1, khi về Việt Nam thăm gia đình, tình trạng rong kinh kéo dài trở nên nghiêm trọng hơn, chị phải nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.

Kết quả siêu âm cho thấy tử cung có nhiều u xơ, trong đó có khối u dưới niêm mạc gây cường kinh. Xét nghiệm máu ghi nhận tình trạng thiếu máu.

TS.BS Nguyễn Thị Yến Thu, Trung tâm Sản Phụ khoa, cho biết bệnh nhân được hút lòng tử cung để cầm máu, sử dụng thuốc nội tiết kiểm soát rong kinh và truyền 350 ml máu. Tuy nhiên, sau hai tuần điều trị, tình trạng xuất huyết vẫn tái diễn.

“Người bệnh đã sinh đủ con, gần mãn kinh nên cắt tử cung là cần thiết để điều trị dứt điểm”, bác sĩ Thu nhận định.

Bệnh nhân u xơ tử cung: "Tôi thấy nhẹ nhõm vì đã điều trị dứt điểm"

Ban đầu, chị Loan tiếp tục từ chối phẫu thuật vì sợ đau. Sau khi được tư vấn về phương pháp cắt tử cung nội soi bằng robot với nhiều ưu điểm như ít xâm lấn, giảm đau, hạn chế mất máu và biến chứng, chị mới đồng ý điều trị.

Ca phẫu thuật do BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, trực tiếp thực hiện với hệ thống robot hỗ trợ. Bác sĩ điều khiển 4 cánh tay robot để bóc tách và cắt tử cung cùng hai vòi trứng một cách chính xác.

Theo bác sĩ Mỹ Nhi, so với mổ mở truyền thống có thể mất 300–500 ml máu, phẫu thuật nội soi giúp giảm đáng kể lượng máu mất. Đặc biệt, với phẫu thuật robot, lượng máu mất chỉ khoảng 30–50 ml, rất phù hợp với trường hợp người bệnh thiếu máu nặng.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân ít đau, có thể vận động sớm và xuất viện sau 2 ngày. Khi tái khám vào ngày 23/3, sức khỏe chị ổn định, các chỉ số máu trở về bình thường. “Tôi thấy nhẹ nhõm vì đã điều trị dứt điểm, chỉ tiếc mình đã trì hoãn quá lâu”, chị chia sẻ.

U xơ tử cung: Bệnh phổ biến nhưng dễ bị xem nhẹ

U xơ tử cung là bệnh lý thường gặp ở khoảng 20% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Nhiều trường hợp không có triệu chứng rõ ràng, nhưng khi khối u phát triển có thể gây rong kinh, thiếu máu, đau bụng hoặc ảnh hưởng chất lượng cuộc sống.

Trước đây, điều trị chủ yếu là phẫu thuật bóc nhân xơ hoặc cắt tử cung, đặc biệt với các khối u lớn hoặc đã gây biến chứng. Hiện nay, các phương pháp ít xâm lấn như nội soi và phẫu thuật robot giúp giảm đau, rút ngắn thời gian hồi phục và có thể bảo tồn tử cung trong một số trường hợp.

Bác sĩ khuyến cáo, không phải mọi u xơ tử cung đều cần can thiệp ngay, nhưng người bệnh cần khám phụ khoa định kỳ để theo dõi kích thước và tốc độ phát triển của khối u. Khi có dấu hiệu bất thường như rong kinh kéo dài, thiếu máu, đau bụng hoặc bụng to nhanh, cần đi khám sớm.

Việc phát hiện và điều trị kịp thời không chỉ giúp tránh biến chứng nặng mà còn mở ra nhiều lựa chọn điều trị ít xâm lấn, bảo tồn chức năng sinh sản và nâng cao chất lượng cuộc sống.