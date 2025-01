Người phụ nữ 67 tuổi ở Hòa Bình nhập viện sau 3 ngày ăn cơm cá kho

Người đàn ông 35 tuổi suýt chết vì liên tục nôn ra máu, thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phải GĐXH - Người đàn ông suýt chết vì nôn ra máu thừa nhận vào dịp cuối năm, hầu như ngày nào anh cũng tụ tập ăn uống cùng bạn bè và hầu như ngày anh cũng uống rượu.

Ngày 26/1, các bác sĩ khoa Tai – Mũi – Họng, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết đã điều trị thành công một ca hóc xương cá phức tạp, gây viêm nhiễm nặng tại chỗ và toàn thân.

Trước đó, ngày 23/1, nữ bệnh nhân 67 tuổi (ở thành phố Hòa Bình) nhập viện trong tình trạng nuốt đau nhiều, ngày càng tăng, kèm khó khăn khi ăn uống, tăng tiết đờm dãi và thỉnh thoảng xuất hiện cơn thở rít, khó thở.

Hình ảnh dị vật trên phim chụp CLVT 64 dãy có dựng hình 3D. Ảnh: BVCC

Theo lời kể, khoảng hai tuần trước khi nhập viện, trong bữa ăn trưa (có món cá kho), người bệnh đột ngột cảm thấy đau nhiều ở vùng họng. Triệu chứng nuốt đau khiến bà không thể tiếp tục ăn uống. Dù đã tự dùng kháng sinh, tình trạng chỉ giảm nhẹ trong vài ngày đầu, nhưng sau đó cơn đau họng và khó thở tái phát và ngày càng nghiêm trọng.

Tại bệnh viện, các bác sĩ tiến hành thăm khám và chẩn đoán: Viêm tấy, phù nề hạ họng phải do hóc dị vật nghi ngờ là xương cá. Khi nội soi vùng họng, không phát hiện được dị vật.

Nhận định đây là trường hợp hóc dị vật phức tạp, nghi ngờ dị vật mắc sâu trong vùng đáy xoang lê bên phải hoặc dưới miệng thực quản, các bác sĩ chỉ định chụp Cắt lớp vi tính (CLVT) 64 dãy có dựng hình 3D. Kết quả cho thấy hình ảnh dị vật nằm ở xoang lê bên phải, cạnh thành khí quản, ngang mức đốt sống C4. Đây là vị trí cực kỳ nguy hiểm vì dị vật có thể gây viêm nhiễm nặng tại chỗ và toàn thân; tổn thương thành họng, dẫn đến áp xe; tổn thương các mạch máu lớn; chèn ép đường thở, gây ngạt thở và tử vong.

Sau khi điều trị hồi sức, nâng cao thể trạng, sử dụng kháng sinh và thuốc chống viêm, người bệnh được chỉ định gây mê nội khí quản và nội soi gắp dị vật. Kíp phẫu thuật do BSCKII Hồ Quốc An và ThS.BS Lê Công Hải thực hiện đã thành công lấy ra một đoạn xương cá sắc nhọn, dài khoảng 1cm. Quá trình thực hiện an toàn, không xảy ra tai biến hay biến chứng.

Bác sĩ khuyến cáo: Khi bị hóc xương hoặc dị vật, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để được xử trí kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm.

Để phòng tránh hóc dị vật, người dân khi ăn thực phẩm có xương, cần chú ý nhai kỹ, tránh cười đùa, nói chuyện trong lúc ăn để giảm nguy cơ hóc dị vật.

Với người già và trẻ nhỏ, nên gỡ xương cẩn thận trước khi ăn. Nếu nấu cháo, cần lọc kỹ để loại bỏ xương nhỏ.

