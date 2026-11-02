Người phụ nữ đi xe máy vào đường cấm, bị ô tô đâm tử vong

Theo cơ quan chức năng TP Hải Phòng, vào khoảng 7h25 hôm nay (2/11), tại đường Tân Vũ - Lạch Huyện (thuộc phường Hải An) vảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và ô tô khiến 1 người phụ nữ thiệt mạng.

Vào thời điểm trên, ô tô BKS 15K - 476.42 do anh N.H.H (SN 1998, trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng) điều khiển xảy ra va chạm với xe máy BKS 16L8 - 50xx do bà N.T.Th. (SN 1967, trú tại phường Hải An, TP Hải Phòng) cầm lái. Vụ va chạm khiến bà Th. tử vong tại chỗ và 2 phương tện bị hư hỏng.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: CTV.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng có mặt tai nơi xảy ra sự việc tiến hành điều tiết giao thông, bảo vệ hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng bước đầu xác định, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông nói trên là do tài xế ô tô thiếu quan sát, không giảm tốc độ khi gặp chướng ngại vật trên đường. Còn phía bà Th. đã điều khiển phương tiện đi vào đường có biển cấm xe máy.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, thi thể nạn nhân xấu số được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.