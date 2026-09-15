Va chạm xe ô tô, hai người đi xe máy tử vong trong đêm

Theo thông tin tin từ cơ quan chức năng TP Hải Phòng, vào tối qua 13/9, trên địa bàn phường Phạm Sư Mạnh và xã Vĩnh Hải (Hải Phòng) xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người tử vong tại chỗ.

Vào lúc18h20 ngày 13/9, trên QL37 mới, một ô tô và xe mô tô xảy ra va chạm khi đang lưu thông đoạn qua thôn An Lương (xã Vĩnh Hải, TP Hải Phòng).

Thời điểm trên, ô tô do anh Đ.T.T (SN 1986, trú tại tỉnh Hưng Yên) điều khiển, chạy hướng từ Ngã 4 Đèn xanh đèn đỏ Thanh Lương đi Hưng Yên.

Đến Km12+100 trên QL37, phương tiện do anh T điều khiển xảy va chạm với xe mô tô do ông N.S.B (SN 1975, trú tại tỉnh Hưng Yên) chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm giữa 2 phương tiện khiến ông B tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn trên địa bàn xã Vĩnh Hải. Ảnh: TL.

Cùng ngày, vào khoảng 21h8 cùng ngày, anh P.V.Đ (SN 1996, trú tại phường Nhị Chiểu, TP Hải Phòng) điều khiển xe mô tô đi trên đường tỉnh 389, theo hướng phường Bắc An Phụ đi phường Kinh Môn.

Khi lưu thông đến Km20 + 840 (đường tỉnh 389, thuộc địa bàn phường Phạm Sư Mạnh, TP Hải Phòng), phương tiện do anh Đ điều khiển nghi va chạm với xe ô tô khác (chưa rõ BKS, đặc điểm, người điều khiển và hướng lưu thông). Hậu quả, anh Đ tử vong tại hiện trường.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền sở tại và lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tiến hành công tác khám nghiệm và làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn.