Giảm cân mà vẫn ăn tinh bột? Bí mật nằm ở loại tinh bột kháng giúp no lâu, giữ dáng cực đỉnh
GĐXH - Tinh bột kháng không chỉ giúp ổn định đường huyết mà còn là “bí mật giảm cân” hiệu quả, giúp no lâu, hạn chế calo và hỗ trợ duy trì vóc dáng khỏe mạnh.
Cơ chế giúp giảm cân của tinh bột kháng
Theo PGS.TS. Vũ Đức Định, nguyên Giảng viên chuyên khoa Tiêu hóa, Học viện Quân y, tinh bột kháng là các chất có cấu trúc giống tinh bột nhưng không thể tiêu hóa ở ruột non bởi men tụy mà sẽ đi xuống ruột già và lên men nhờ hệ vi khuẩn ở đây và cung cấp các vi khuẩn có lợi cho đường ruột.
Tinh bột kháng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đồng thời chứa ít calo hơn so với tinh bột thông thường. Nhờ đặc tính này, nó không chỉ hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả mà còn góp phần giảm cân và duy trì cân nặng lý tưởng.
Cơ chế giúp tinh bột kháng hỗ trợ giảm cân nằm ở khả năng tạo cảm giác no lâu, giúp kiểm soát đường huyết và tăng cường hệ vi sinh đường ruột.
Loại tinh bột này được tiêu hóa chậm, khiến cơ thể cảm thấy no lâu sau bữa ăn, từ đó làm giảm cảm giác thèm ăn và hạn chế việc nạp thêm năng lượng.
Trong bài này, chúng tôi sẽ gợi ý một số loại thực phẩm có chứa tinh bột kháng hỗ trợ cho quá trình giảm cân của bạn đạt hiệu quả cao nhất.
