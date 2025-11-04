Những bố trí đặt đầu giường theo phong thủy nhất định bạn phải biết

Đầu giường là đầu cao hay thấp?

Từ xưa đến nay, giường ngủ sẽ được thiết kế 2 đầu là: Đầu giường và chân giường. Trong phong thủy thì đầu giường thường cao hơn so với chân giường. Tuy nhiên, do các thiết kế giường ngủ ngày càng hiện đại đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã, màu sắc làm cho bạn khó nhận biết đầu giường là đầu nào.

Tuy vậy nếu bạn tinh mắt sẽ thấy, dù thiết kế theo kiểu dáng hay phong cách nào đi chăng nữa thì đầu giường vẫn sẽ cao hơn một chút so với chân giường. Vì vậy bạn hãy lấy nó làm tiêu chuẩn để bố trí giường ngủ một cách hợp lý.

Theo quan niệm phong thủy, mỗi khi thức dậy, mọi người đều có hành động bật thẳng dậy về hướng chân giường. Lúc này chính là lúc cơ thể hấp thu những tụ khí tốt. Chính vì vậy hướng chính của giường ngủ là hướng chân giường chứ không phải đầu giường như mọi người vẫn nghĩ.

Cách tính hướng đặt vị trí đầu giường theo cung mệnh

Hướng của giường ngủ chính là hướng chân giường. Để sinh ra vận khí tốt, chúng ta cần phối hợp hài hòa giữa cung mệnh của người nằm và hướng đặt đầu giường theo phong thủy. Từ đó khi nằm nghỉ ngơi sẽ cảm thấy thoải mái và nhận được nhiều nguồn khí tốt mỗi ngày.

Hướng đặt vị trí đầu giường ngủ tính theo cung mệnh. Cung mệnh được tính dựa vào năm sinh âm lịch của gia chủ. Bằng cách cộng các chữ số trong năm sinh lại với nhau, sau đó chia cho 9, dư bao nhiêu sẽ đối chiếu với bảng cung mệnh dưới đây để tìm ra cung mệnh chính xác nhất.

Stt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nam Khảm Ly Cấn Đoài Càn Khôn Tốn Chấn Khôn Nữ Cấn Càn Đoài Cấn Ly Khảm Khôn Chấn Tốn

Từ việc xác định được cung mệnh, chúng ta đặt giường ngủ theo hướng sau để gặp Sinh Khí hoặc Thiên Y: Người mệnh Cấn nên đặt giường theo hướng Tây Bắc, hoặc hướng Tây Nam. Người mệnh Khôn nên đặt giường về hướng Tây Bắc.

