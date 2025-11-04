Những bố trí đặt đầu giường theo phong thủy nhất định bạn phải biết
GĐXH - Đặt đầu giường theo phong thủy là việc vô cùng quan trọng đối với mỗi người. Bởi điều đó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tinh thần, hạnh phúc của chính gia chủ và người thân trong gia đình.
Đầu giường là đầu cao hay thấp?
Từ xưa đến nay, giường ngủ sẽ được thiết kế 2 đầu là: Đầu giường và chân giường. Trong phong thủy thì đầu giường thường cao hơn so với chân giường. Tuy nhiên, do các thiết kế giường ngủ ngày càng hiện đại đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã, màu sắc làm cho bạn khó nhận biết đầu giường là đầu nào.
Tuy vậy nếu bạn tinh mắt sẽ thấy, dù thiết kế theo kiểu dáng hay phong cách nào đi chăng nữa thì đầu giường vẫn sẽ cao hơn một chút so với chân giường. Vì vậy bạn hãy lấy nó làm tiêu chuẩn để bố trí giường ngủ một cách hợp lý.
Theo quan niệm phong thủy, mỗi khi thức dậy, mọi người đều có hành động bật thẳng dậy về hướng chân giường. Lúc này chính là lúc cơ thể hấp thu những tụ khí tốt. Chính vì vậy hướng chính của giường ngủ là hướng chân giường chứ không phải đầu giường như mọi người vẫn nghĩ.
Cách tính hướng đặt vị trí đầu giường theo cung mệnh
Hướng của giường ngủ chính là hướng chân giường. Để sinh ra vận khí tốt, chúng ta cần phối hợp hài hòa giữa cung mệnh của người nằm và hướng đặt đầu giường theo phong thủy. Từ đó khi nằm nghỉ ngơi sẽ cảm thấy thoải mái và nhận được nhiều nguồn khí tốt mỗi ngày.
Hướng đặt vị trí đầu giường ngủ tính theo cung mệnh. Cung mệnh được tính dựa vào năm sinh âm lịch của gia chủ. Bằng cách cộng các chữ số trong năm sinh lại với nhau, sau đó chia cho 9, dư bao nhiêu sẽ đối chiếu với bảng cung mệnh dưới đây để tìm ra cung mệnh chính xác nhất.
|
Stt
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
Nam
|
Khảm
|
Ly
|
Cấn
|
Đoài
|
Càn
|
Khôn
|
Tốn
|
Chấn
|
Khôn
|
Nữ
|
Cấn
|
Càn
|
Đoài
|
Cấn
|
Ly
|
Khảm
|
Khôn
|
Chấn
|
Tốn
Từ việc xác định được cung mệnh, chúng ta đặt giường ngủ theo hướng sau để gặp Sinh Khí hoặc Thiên Y: Người mệnh Cấn nên đặt giường theo hướng Tây Bắc, hoặc hướng Tây Nam. Người mệnh Khôn nên đặt giường về hướng Tây Bắc.
Người mệnh Càn nên kê giường ở hướng Đông Bắc hoặc theo hướng Tây. Người mệnh Đoài nên đặt giường hướng về phía Tây Nam hoặc Tây Bắc. Người thuộc mệnh Ly nên đặt giường theo hướng Đông.
Người mệnh Chấn nên đặt giường ở hướng Bắc hoặc hướng Nam. Người mệnh Tốn nên đặt giường theo hướng Nam hoặc hướng Bắc. Người mệnh Khảm nên kê giường hướng Đông hoặc Đông Nam.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Các nguyên tắc phong thủy để ngôi nhà luôn vượng khí và bình anỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Việc bố trí phong thuỷ nhà đúng cách đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu tài lộc, sức khỏe và hạnh phúc cho cả gia đình. Bài viết này sẽ hướng dẫn các nguyên tắc phong thủy để ngôi nhà luôn vượng khí và bình an.
3 khoảng trống đại kỵ trong phong thủy nhà ở: Khiến tài lộc thất thoát, con cháu khó thịnhPhong thủy - 6 giờ trước
GĐXH - Theo phong thủy nhà ở, những khoảng trống tưởng chừng vô hại trong không gian sống lại có thể làm thất thoát năng lượng tích cực, khiến tài vận suy giảm và ảnh hưởng trực tiếp đến sự hòa thuận của gia đình.
3 điều cần tránh ngày Rằm tháng 9 và những lưu ý cần thiết để thắp hương các ngày rằm đều được phúc lộc đầy nhàỞ - 15 giờ trước
GĐXH - Theo Chuyên gia Phong thủy - Master Phùng Phương, ngày Rằm tháng 9 có các lưu ý sau để gia chủ có được phúc đến, họa tan, vạn sự hanh thông, nhà đắc cát khí, vận trình như ý, ngũ phúc lâm môn cho gia đình. Ngày Rằm tháng 9 âm lịch cũng là thời điểm linh thiêng để con cháu bày tỏ lòng thành kính với Tổ tiên.
Cây phong thủy mang may mắn trồng vào mùa thu đông, Tết đến chơi hoa càng đẹpỞ - 18 giờ trước
GĐXH – Trồng cây phong thủy hồng môn mang lại tài lộc, hạnh phúc và may mắn cho gia chủ. Thời điểm thu – đông là lúc lý tưởng để trồng cây phong thủy này, Tết đến càng đẹp hơn.
Cách xử lý ban thờ Thần tài bị chuột pháỞ - 19 giờ trước
GĐXH - Để ban Thần tài tại gia không bị uế khí xấu ảnh hưởng lâu dài, bài viết sau đây chỉ cho bạn những cách thức xử lý ban Thần tài bị chuột phá.
Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai – Rằm tháng 9 âm lịch 2025 và 3 điều kiêng làm để đón tài lộc vào nhàỞ - 21 giờ trước
GĐXH – Ngày mai 4/11 là Rằm tháng 9 âm lịch 2025. Theo chuyên gia phong thủy, mọi người có thể lựa chọn các khung giờ thắp hương đẹp dưới đây. Đặc biệt trong ngày Rằm tháng 9 âm lịch, cần biết 3 điều kiêng và 3 điều cần làm này để đón tài lộc vào nhà.
Chọn hướng bếp chuẩn phong thủy giúp gia đình có sức khỏe dồi dào, hút tài lộcỞ - 22 giờ trước
GĐXH - Gian bếp là một công năng quan trọng của ngôi nhà, nơi nuôi dưỡng sinh khí và gắn kết các thành viên. Vì vậy, việc lựa chọn hướng bếp chuẩn phong thủy cần được xem xét kỹ lưỡng để mang lại sự cân bằng và hanh thông cho gia đạo.
Lộ khối tài sản khủng qua 2 căn nhà sang trọng, cực chất của Trương Ngọc ÁnhỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Trương Ngọc Ánh sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ sau khoảng thời gian nhiều năm hoạt động nghệ thuật và kinh doanh.
Những kiêng kỵ khi dùng ví, nếu biết tránh tài lộc sẽ ngày một gia tăngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc hiểu rõ và áp dụng những cách thu hút tài lộc vào ví không chỉ giúp gia chủ quản lý tài chính hiệu quả, mà còn tạo ra một không gian thuận lợi để năng lượng tài chính lưu thông, mang lại sự thịnh vượng và may mắn trong cuộc sống.
Khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 3/11 - 9/11 giúp gia chủ ‘tiền vô như nước’Ở - 1 ngày trước
GĐXH – Bạn có thể tham khảo các khung giờ đẹp động thổ, khai trương, xuất hành tuần mới 3/11 - 9/11 dưới đây theo lời khuyên của chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà giúp gia chủ ‘tiền vô như nước’.
Khung giờ đẹp thắp hương ngày mai – Rằm tháng 9 âm lịch 2025 và 3 điều kiêng làm để đón tài lộc vào nhàỞ
GĐXH – Ngày mai 4/11 là Rằm tháng 9 âm lịch 2025. Theo chuyên gia phong thủy, mọi người có thể lựa chọn các khung giờ thắp hương đẹp dưới đây. Đặc biệt trong ngày Rằm tháng 9 âm lịch, cần biết 3 điều kiêng và 3 điều cần làm này để đón tài lộc vào nhà.