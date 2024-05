Nguyễn Thanh Tuân, kẻ reo rắc 'cái chết trắng' và kết cục đích đáng

Nhiều năm trước, công an đã triệt phá các đường dây mua bán ma túy với số lượng lên tới 2.700 bánh thì hàng loạt đối tượng bị bắt, kết án. Trong số những đường dây này nổi lên "bà trùm" Đặng Minh Châu (SN 1973, trú tại Lạng Sơn). Đây là đối tượng cầm đầu nhiều "nhánh" buôn bán "cái chết trắng" với thủ đoạn vô cùng tinh vi, xảo quyệt. Khi bị bắt và kết án, Châu may mắn thoát án tử hình do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.



Những tưởng Châu đã là đầu nậu, "hàng khủng" nhưng không phải. Phản phất phía sau Châu và các đường dây ma túy khác là một người có tên gọi là Trăng. Chẳng ai biết Trăng tên thật là gì, chỉ nắm được đó là một người đàn ông trung niên, sinh sống tại Lóng Luông (Vân Hồ, Sơn La), cái "rốn" ma túy vùng Tây Bắc.

Với quyết tâm tìm ra bằng được "ông trùm của các ông trùm", Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã dày công xác minh. Cuối cùng, các anh cũng biết Trăng là Nguyễn Thanh Tuân (SN 1983, trú tại Hà Nội).

Tuân là đối tượng giang hồ cộm cán, từng "vào tù, tra trại" nhiều lần. Sau khi vợ bị bắt, kết án, Tuân chuyển lên Mộc Châu xây "cứ điểm" để hoạt động buôn bán ma túy. Có thể nói, đường dây của Tuân thuộc loại lớn nhất vào thời điểm đó.

Trong khi đồng bọn lần lượt theo nhau vào tù thì Nguyễn Thanh Tuân vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Do Tà Dê (Lóng Luông) là địa bàn phức tạo về ma túy, nơi tập kết "hàng" của các toán nhóm vận chuyển ma túy vũ trang người Lào, Thái Lan từ biên giới Việt-Lào vào nội địa, nên Tuân nhanh chóng trở thành đầu nậu có tiếng, cung cấp "hàng" cho hầu hết các đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Nguyễn Thanh Tuân (ảnh tư liệu)

Cầm đầu nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia, nhưng hầu như Tuân không bao giờ ra mặt, chỉ ngồi một chỗ giao dịch với các chủ hàng và các đầu mối mua hàng qua điện thoại. Sau khi giao dịch thành công, Tuân sai đàn em thân tín lên khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Hòa Bình - Sơn La để nhận ma túy từ gã chủ hàng người Mông tên là Nhồng. Sau đó, cũng qua điện thoại, Tuân sai đám tay chân đem đi giao cho các mối hàng ở nhiều tỉnh thành phía Bắc và đem cho các ông trùm ma túy người Trung Quốc.

Hầu hết các chuyến hàng lớn, Tuân bao giờ cũng khuyến mại thêm cho "đối tác" vài khẩu súng quân dụng, thậm chí cả AK, lựu đạn,… để bảo vệ hàng. Chỉ trong 2 vụ án mà Cục CSĐT tội phạm về ma túy-Bộ Công an điều tra, các đường dây do Tuân điều hành đã mua bán 2.700 bánh heroin.

Để "khẳng định vị thế" ở vùng đất của những "tay buôn khét tiếng" này, Tuân lôi kéo nhiều thành phần giang hồ bất hảo đến đầu quân. Nhà của Tuân là "điểm đến" của các đối tượng truy nã ở nơi khác tới tá túc.

Trong đám đệ tử của Tuân có tên Nguyễn Văn Tình (SN 1989, trú tại Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội). Đây là tên tử tù trốn trại từng gây xôn xao dư luận. Tình được Tuân chọn để thực hiện các vụ giao dịch, mua bán ma túy với số lượng lớn. Sau này khi bị bắt, Tình đã lãnh án tử hình.

Tay chân đắc lực nhất của Tuân phải kể đến Nguyễn Văn Hùng (SN 1993, dân tộc Mường, ngụ thôn Lập Thành, xã Đông Xuân, huyện Quốc Oai, Hà Nội). Sinh ra trong một gia đình tương đối khá giả, được học hành đàng hoàng, nhưng vừa học hết lớp 12 chưa bao lâu, Hùng đã "kết thân" với Nguyễn Thanh Tuân do hai người ở cùng xã.

Chỉ trong thời gian ngắn, một gã thanh niên "vắt mũi chưa sạch" như Hùng đã có trong tay khối tài sản lớn. Hùng mua 4 ô tô, xây hẳn một căn nhà sàn bề thế, chỉ để làm nơi tập kết, cất giấu ma túy và vũ khí cho ông trùm.

Lực lượng công an tấn công, bắt giữ, tiêu diệt hang ổ ma túy cực lớn của Nguyễn Thanh Tuân (ảnh tư liệu)

Khi Hùng bị bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của y tại thôn 6, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội, Cơ quan điều tra đã thu giữ được 9 bánh heroin, 1 khẩu súng ngắn, 1 khẩu súng AK47 kèm 30 viên đạn. Mỗi chuyến hàng, Hùng thường nhận vận chuyển thuê với số lượng rất lớn, nhiều thì 300-400 bánh, ít cũng mấy chục bánh heroin.

Hùng còn thay Tuân chỉ đạo, liên lạc với khách hàng, nhận tiền, cảnh giới để vận chuyển nhiều lần với số lượng lớn ma túy mang về Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Kạn bán. Hùng bị cáo buộc đã tham gia mua bán trái phép 1.269 bánh heroin.

Với sự nguy hiểm của băng nhóm ma túy do Nguyễn Thanh Tuân cầm đầu, từ ngày 27 đến 29/6/2018, Công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và các đơn vị chức năng đã tổ chức lực lượng phá án tấn công vào nơi ở của Nguyễn Thanh Tuân. Đây là nơi được Tuân xây dựng kiên cố, có hầm trú ẩn, mua nhiều vũ khí quân dụng, lựu đạn, chung quanh nhà rất nhiều bình gas, bình xăng, nuôi chó Bécgiê… và có hệ thống camera xung quanh.

Hơn 300 cán bộ được điều động tham gia cuộc đột kích này. Ban chuyên án tiếp tục phát loa kêu gọi các đối tượng buông súng đầu hàng để nhận được sự khoan hồng của pháp luật, tuy nhiên các đối tượng cố thủ trong nhà, dùng súng, lựu đạn, bom xăng điên cuồng chống trả lực lượng công an. Ban chuyên án buộc phải nổ súng uy hiếp. Lúc này, 3 đối tượng buông súng và ra đầu hàng.

Riêng Nguyễn Văn Thuận ở trong nhà một mình cố thủ, chống trả lại lực lượng chức năng đã bị tiêu diệt trước. Nguyễn Thanh Tuân cùng 2 đàn em, tiếp tục xả súng, ném lựu đạn và các vật liệu khác về phía lực lượng công an nên Ban Chuyên án đã điều xe bọc thép tấn công trực diện vào hang ổ, tiêu diệt Tuân và đồng bọn.

Công an thu giữ tại hiện trường số lượng lớn về vũ khí, gồm: 49 khẩu súng các loại; 17 quả lựu đạn; hơn 7.000 viên đạn các loại… Ngoài ra, khi khám nghiệm hiện trường công an còn thu giữ 37 bình gas; 200 lít xăng chia ra các can mà các đối tượng chuẩn bị để "tử thù" khi lực lượng chức năng tấn công, vây bắt.