Nhan sắc “hack tuổi” của vợ diễn viên Phương Nam vai Tạ trong phim Mưa Đỏ
GĐXH - Dù đã bước vào độ tuổi 30, nhan sắc “hack tuổi” của bà xã diễn viên Phương Nam vai Tạ trong phim Mưa Đỏ nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả.
Đảm nhận vai tiểu đội trưởng Tạ trong phim Mưa Đỏ, diễn viên Phương Nam nhận được đông đảo sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh màn thể hiện đầy ấn tượng khi hóa thân thành chàng lính quê Thanh Hóa, khán giả còn đổ dồn sự quan tâm về bà xã của nam diễn viên ngoài đời thực.
Khi diễn viên Phương Nam chia sẻ hình ảnh sánh vai cùng bà xã trong buổi họp báo Mưa Đỏ, nhan sắc của vợ nam diễn viên nhận được nhiều lời khen có cánh. Bà xã nam diễn viên sở hữu vẻ đẹp trẻ trung như thiếu nữ dù đã bước vào độ 30 tuổi.
Được biết, bà xã của diễn viên Phương Nam là Trịnh Thị Hải Yến. Cô tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn truyền hình Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Cả hai kết hôn vào năm 2021 và có công chúa đầu lòng có tên gọi là Nguyên Ốc.
Kể từ khi sinh con, Hải Yến lui về hậu phương để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình và luôn ở bên cổ vũ nam diễn viên.
Chia sẻ với báo chí nam diễn viên nói: "Vợ tôi tốt nghiệp Đạo diễn truyền hình Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Khi có em bé, bà xã lui về, lúc nào ở đằng sau động viên. Cả 2 mẹ con như là một niềm động lực cho tôi. Chưa có ai như vợ tôi đâu. Cô ấy rất hiểu chuyện, thông cảm. Đôi lúc, bà xã đưa ra những ý kiến, thông điệp cho tôi và luôn ở phía sau cổ vũ. Điều đó khiến tôi cảm giác mình cần phải cố gắng, nỗ lực hơn để bù đắp những thời gian cô ấy đã lùi lại dành cho gia đình".
Cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Hải Yến luôn đứng sau hỗ trợ chồng phân tích kịch bản, lên tạo hình và đào sâu tâm lý nhân vật sao cho Phương Nam có màn thể hiện tốt nhất trước ống kính. Theo nam diễn viên, tất cả những vai diễn có được sự yêu mến mà anh đảm nhận đều nhờ vào một phần công sức của bà xã.
Hình ảnh nhan sắc hack tuổi của Hải Yến – vợ diễn viên Phương Nam (vai Tạ - phim Mưa Đỏ):
Nguồn ảnh: Instagram Phương Nam.
Khoảnh khắc hoa hậu Tiểu Vy gặp tài tử Hàn Quốc Jung Hae In gây chú ýGiải trí - 10 phút trước
GĐXH - Khoảnh khắc Tiểu Vy chung khung hình với tài tử Hàn Quốc Jung Hae In và dàn sao quốc tế nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Hot girl Hàn Hằng bất ngờ tung bộ ảnh bầu siêu dễ thươngThế giới showbiz - 37 phút trước
GĐXH - Tối 5/9, trên trang Instagram cá nhân hot girl Hàn Hằng và chồng Huyme đã đăng tải bộ ảnh bầu siêu đáng yêu: “The best chapter begins” (Chương đẹp nhất chính thức bắt đầu).
Thân Thúy Hà - mẹ Quang phim 'Mưa đỏ' trải lòng: 'Không vui nếu bị mang ra so sánh'Giải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Thân Thúy Hà dù nhận về nhiều lời khen về vai diễn người mẹ trong "Mưa đỏ", nhưng mới đây nữ diễn viên trải lòng "không vui nếu bị mang ra so sánh".
Thí sinh Top 10 áp lực khi phải chụp hình dưới nướcXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 6 Vietnam's Next Top Model, các thí sinh trải qua thử thách đáng nhớ khi tham gia chụp hình dưới, vừa giữ hơi thở, vừa kiểm soát biểu cảm và tạo dáng.
Nam đạo diễn nổi tiếng vừa rời 'vũ trụ VFC' sau 25 năm gắn bó là ai?Giải trí - 4 giờ trước
GĐXH - Đạo diễn Khải Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) thuộc VTV vừa bất ngờ thông báo nghỉ việc sau 25 năm gắn bó với VFC.
Tú tiếp tục đánh nhau, đi câu cá với Quyên bị rơi xuống hồXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Trong tập 2 "Cách em 1 milimet", Quyên năn nỉ Tú cho mình đi câu cá cùng, khi cả hai đang ở trên hồ thì tai nạn xảy ra.
VTV1 phát sóng lại chương trình Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng lại chương trình Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 vào 14h00 ngày 7/9 trên kênh VTV1.
Vào vai bác sĩ thẩm mỹ, Quốc Trường nhận 'cơn mưa' lời khen từ chuyên giaGiải trí - 7 giờ trước
GĐXH - Không còn hình ảnh công tử giàu có trong các phim trước, lần này Quốc Trường gây sốt khi nên duyên cùng Lê Khánh và anh có nghề mới là bác sĩ thẩm mỹ.
Đỗ Nhật Hoàng - Cường phim 'Mưa đỏ': Từ vũ công điển trai đến nam diễn viên chuyên nghiệpGiải trí - 10 giờ trước
GĐXH - Đỗ Nhật Hoàng với vai Cường trong phim "Mưa đỏ" đã thực sự thuyết phục được khán giả bởi tài năng diễn xuất. Trước vai Cường, anh còn là một vũ công nổi tiếng bởi vẻ ngoài điển trai.
NSƯT Bùi Như Lai là tân Hiệu trưởng Đại học Sân khấu- Điện ảnh Hà NộiGiải trí - 10 giờ trước
GĐXH - NSƯT Bùi Như Lai vừa được trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội vào ngày 5/9.
Sau một loạt hits, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận vai trò mớiXem - nghe - đọc
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ ngồi "ghế nóng" chương trình "Tỏa sáng ước mơ" mùa 4 - sân chơi âm nhạc dành cho sinh viên.