Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nhan sắc “hack tuổi” của vợ diễn viên Phương Nam vai Tạ trong phim Mưa Đỏ

Thứ bảy, 19:07 06/09/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Dù đã bước vào độ tuổi 30, nhan sắc “hack tuổi” của bà xã diễn viên Phương Nam vai Tạ trong phim Mưa Đỏ nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả.

Đảm nhận vai tiểu đội trưởng Tạ trong phim Mưa Đỏ, diễn viên Phương Nam nhận được đông đảo sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh màn thể hiện đầy ấn tượng khi hóa thân thành chàng lính quê Thanh Hóa, khán giả còn đổ dồn sự quan tâm về bà xã của nam diễn viên ngoài đời thực.

Khi diễn viên Phương Nam chia sẻ hình ảnh sánh vai cùng bà xã trong buổi họp báo Mưa Đỏ, nhan sắc của vợ nam diễn viên nhận được nhiều lời khen có cánh. Bà xã nam diễn viên sở hữu vẻ đẹp trẻ trung như thiếu nữ dù đã bước vào độ 30 tuổi.

Nhan sắc “hack tuổi” của vợ diễn viên Phương Nam vai Tạ trong phim Mưa Đỏ - Ảnh 1.

Gia đình diễn viên Phương Nam trong buổi ra mắt phim Mưa Đỏ. Ảnh: Instagam Phương Nam.

Được biết, bà xã của diễn viên Phương Nam là Trịnh Thị Hải Yến. Cô tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn truyền hình Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Cả hai kết hôn vào năm 2021 và có công chúa đầu lòng có tên gọi là Nguyên Ốc.

Kể từ khi sinh con, Hải Yến lui về hậu phương để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình và luôn ở bên cổ vũ nam diễn viên.

Chia sẻ với báo chí nam diễn viên nói: "Vợ tôi tốt nghiệp Đạo diễn truyền hình Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Khi có em bé, bà xã lui về, lúc nào ở đằng sau động viên. Cả 2 mẹ con như là một niềm động lực cho tôi. Chưa có ai như vợ tôi đâu. Cô ấy rất hiểu chuyện, thông cảm. Đôi lúc, bà xã đưa ra những ý kiến, thông điệp cho tôi và luôn ở phía sau cổ vũ. Điều đó khiến tôi cảm giác mình cần phải cố gắng, nỗ lực hơn để bù đắp những thời gian cô ấy đã lùi lại dành cho gia đình".

Cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Hải Yến luôn đứng sau hỗ trợ chồng phân tích kịch bản, lên tạo hình và đào sâu tâm lý nhân vật sao cho Phương Nam có màn thể hiện tốt nhất trước ống kính. Theo nam diễn viên, tất cả những vai diễn có được sự yêu mến mà anh đảm nhận đều nhờ vào một phần công sức của bà xã.

Hình ảnh nhan sắc hack tuổi của Hải Yến – vợ diễn viên Phương Nam (vai Tạ - phim Mưa Đỏ):

Nhan sắc “hack tuổi” của vợ diễn viên Phương Nam vai Tạ trong phim Mưa Đỏ - Ảnh 2.

Nhan sắc “hack tuổi” của vợ diễn viên Phương Nam vai Tạ trong phim Mưa Đỏ - Ảnh 3.

Nhan sắc “hack tuổi” của vợ diễn viên Phương Nam vai Tạ trong phim Mưa Đỏ - Ảnh 4.

Nhan sắc “hack tuổi” của vợ diễn viên Phương Nam vai Tạ trong phim Mưa Đỏ - Ảnh 5.

Nhan sắc “hack tuổi” của vợ diễn viên Phương Nam vai Tạ trong phim Mưa Đỏ - Ảnh 6.

Nhan sắc “hack tuổi” của vợ diễn viên Phương Nam vai Tạ trong phim Mưa Đỏ - Ảnh 7.

Nhan sắc “hack tuổi” của vợ diễn viên Phương Nam vai Tạ trong phim Mưa Đỏ - Ảnh 8.

Nhan sắc “hack tuổi” của vợ diễn viên Phương Nam vai Tạ trong phim Mưa Đỏ - Ảnh 9.

Nhan sắc “hack tuổi” của vợ diễn viên Phương Nam vai Tạ trong phim Mưa Đỏ - Ảnh 10.

Nhan sắc “hack tuổi” của vợ diễn viên Phương Nam vai Tạ trong phim Mưa Đỏ - Ảnh 11.

Nhan sắc “hack tuổi” của vợ diễn viên Phương Nam vai Tạ trong phim Mưa Đỏ - Ảnh 12.

Nhan sắc “hack tuổi” của vợ diễn viên Phương Nam vai Tạ trong phim Mưa Đỏ - Ảnh 13.

Nhan sắc “hack tuổi” của vợ diễn viên Phương Nam vai Tạ trong phim Mưa Đỏ - Ảnh 14.

Nhan sắc “hack tuổi” của vợ diễn viên Phương Nam vai Tạ trong phim Mưa Đỏ - Ảnh 15.

Nhan sắc “hack tuổi” của vợ diễn viên Phương Nam vai Tạ trong phim Mưa Đỏ - Ảnh 16.

 Nguồn ảnh: Instagram Phương Nam.

Phim "Mưa đỏ" cán mốc hơn 500 tỷ đồng, phá kỷ lục phim Trấn Thành, soán ngôi phim Lý HảiPhim 'Mưa đỏ' cán mốc hơn 500 tỷ đồng, phá kỷ lục phim Trấn Thành, soán ngôi phim Lý Hải

GĐXH - Chỉ trong thời gian ngắn ra rạp, Mưa đỏ cho thấy sức hút mạnh mẽ khi liên tục xô đổ các kỷ lục phòng vé Việt.

Phương Nam - Tạ của "Mưa đỏ": Vợ rất hiểu chuyện, thông cảm cho nghề của chồngPhương Nam - Tạ của 'Mưa đỏ': Vợ rất hiểu chuyện, thông cảm cho nghề của chồng

GĐXH - Vào vai Tiểu đội trưởng Tạ, Phương Nam đã trải qua nhiều thách thức nhưng anh cảm thấy xứng đáng vì ý nghĩa lẫn thông điệp của phim "Mưa đỏ" mang đến cho mọi người. Ngoài ra, nam diễn viên cũng hạnh phúc vì có hậu phương vững chắc là vợ, con.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Phim 'Mưa đỏ' cán mốc hơn 500 tỷ đồng, phá kỷ lục phim Trấn Thành, soán ngôi phim Lý Hải

Phim 'Mưa đỏ' cán mốc hơn 500 tỷ đồng, phá kỷ lục phim Trấn Thành, soán ngôi phim Lý Hải

'Mưa đỏ' đạt kỷ lục 450 tỷ, chuẩn bị vượt 'Nhà bà Nữ' của Trấn Thành

'Mưa đỏ' đạt kỷ lục 450 tỷ, chuẩn bị vượt 'Nhà bà Nữ' của Trấn Thành

Phương Nam - Tạ của 'Mưa đỏ': Vợ rất hiểu chuyện, thông cảm cho nghề của chồng

Phương Nam - Tạ của 'Mưa đỏ': Vợ rất hiểu chuyện, thông cảm cho nghề của chồng

Cùng chuyên mục

Khoảnh khắc hoa hậu Tiểu Vy gặp tài tử Hàn Quốc Jung Hae In gây chú ý

Khoảnh khắc hoa hậu Tiểu Vy gặp tài tử Hàn Quốc Jung Hae In gây chú ý

Giải trí - 10 phút trước

GĐXH - Khoảnh khắc Tiểu Vy chung khung hình với tài tử Hàn Quốc Jung Hae In và dàn sao quốc tế nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Hot girl Hàn Hằng bất ngờ tung bộ ảnh bầu siêu dễ thương

Hot girl Hàn Hằng bất ngờ tung bộ ảnh bầu siêu dễ thương

Thế giới showbiz - 37 phút trước

GĐXH - Tối 5/9, trên trang Instagram cá nhân hot girl Hàn Hằng và chồng Huyme đã đăng tải bộ ảnh bầu siêu đáng yêu: “The best chapter begins” (Chương đẹp nhất chính thức bắt đầu).

Thân Thúy Hà - mẹ Quang phim 'Mưa đỏ' trải lòng: 'Không vui nếu bị mang ra so sánh'

Thân Thúy Hà - mẹ Quang phim 'Mưa đỏ' trải lòng: 'Không vui nếu bị mang ra so sánh'

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Thân Thúy Hà dù nhận về nhiều lời khen về vai diễn người mẹ trong "Mưa đỏ", nhưng mới đây nữ diễn viên trải lòng "không vui nếu bị mang ra so sánh".

Thí sinh Top 10 áp lực khi phải chụp hình dưới nước

Thí sinh Top 10 áp lực khi phải chụp hình dưới nước

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Trong tập 6 Vietnam's Next Top Model, các thí sinh trải qua thử thách đáng nhớ khi tham gia chụp hình dưới, vừa giữ hơi thở, vừa kiểm soát biểu cảm và tạo dáng.

Nam đạo diễn nổi tiếng vừa rời 'vũ trụ VFC' sau 25 năm gắn bó là ai?

Nam đạo diễn nổi tiếng vừa rời 'vũ trụ VFC' sau 25 năm gắn bó là ai?

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Đạo diễn Khải Anh - Phó Giám đốc Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) thuộc VTV vừa bất ngờ thông báo nghỉ việc sau 25 năm gắn bó với VFC.

Tú tiếp tục đánh nhau, đi câu cá với Quyên bị rơi xuống hồ

Tú tiếp tục đánh nhau, đi câu cá với Quyên bị rơi xuống hồ

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Trong tập 2 "Cách em 1 milimet", Quyên năn nỉ Tú cho mình đi câu cá cùng, khi cả hai đang ở trên hồ thì tai nạn xảy ra.

VTV1 phát sóng lại chương trình Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

VTV1 phát sóng lại chương trình Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Đài Truyền hình Việt Nam sẽ phát sóng lại chương trình Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9 vào 14h00 ngày 7/9 trên kênh VTV1.

Vào vai bác sĩ thẩm mỹ, Quốc Trường nhận 'cơn mưa' lời khen từ chuyên gia

Vào vai bác sĩ thẩm mỹ, Quốc Trường nhận 'cơn mưa' lời khen từ chuyên gia

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Không còn hình ảnh công tử giàu có trong các phim trước, lần này Quốc Trường gây sốt khi nên duyên cùng Lê Khánh và anh có nghề mới là bác sĩ thẩm mỹ.

Đỗ Nhật Hoàng - Cường phim 'Mưa đỏ': Từ vũ công điển trai đến nam diễn viên chuyên nghiệp

Đỗ Nhật Hoàng - Cường phim 'Mưa đỏ': Từ vũ công điển trai đến nam diễn viên chuyên nghiệp

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Đỗ Nhật Hoàng với vai Cường trong phim "Mưa đỏ" đã thực sự thuyết phục được khán giả bởi tài năng diễn xuất. Trước vai Cường, anh còn là một vũ công nổi tiếng bởi vẻ ngoài điển trai.

NSƯT Bùi Như Lai là tân Hiệu trưởng Đại học Sân khấu- Điện ảnh Hà Nội

NSƯT Bùi Như Lai là tân Hiệu trưởng Đại học Sân khấu- Điện ảnh Hà Nội

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - NSƯT Bùi Như Lai vừa được trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội vào ngày 5/9.

Xem nhiều

Sau một loạt hits, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận vai trò mới

Sau một loạt hits, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận vai trò mới

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ ngồi "ghế nóng" chương trình "Tỏa sáng ước mơ" mùa 4 - sân chơi âm nhạc dành cho sinh viên.

Quốc Trường 'nên duyên' cùng 'đàn chị' Lê Khánh

Quốc Trường 'nên duyên' cùng 'đàn chị' Lê Khánh

Xem - nghe - đọc
Sau 'Nỗi đau giữa hòa bình', nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại có hit mới

Sau 'Nỗi đau giữa hòa bình', nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lại có hit mới

Xem - nghe - đọc
Phim có Phước Sang, NSƯT Hoài Linh có doanh thu đứng sau 'Mưa đỏ'

Phim có Phước Sang, NSƯT Hoài Linh có doanh thu đứng sau 'Mưa đỏ'

Giải trí
Bất ngờ mối quan hệ của Đan Trường và vợ cũ

Bất ngờ mối quan hệ của Đan Trường và vợ cũ

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top