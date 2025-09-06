Nhan sắc “hack tuổi” của vợ diễn viên Phương Nam vai Tạ trong phim Mưa Đỏ

Đảm nhận vai tiểu đội trưởng Tạ trong phim Mưa Đỏ, diễn viên Phương Nam nhận được đông đảo sự quan tâm của khán giả. Bên cạnh màn thể hiện đầy ấn tượng khi hóa thân thành chàng lính quê Thanh Hóa, khán giả còn đổ dồn sự quan tâm về bà xã của nam diễn viên ngoài đời thực.

Khi diễn viên Phương Nam chia sẻ hình ảnh sánh vai cùng bà xã trong buổi họp báo Mưa Đỏ, nhan sắc của vợ nam diễn viên nhận được nhiều lời khen có cánh. Bà xã nam diễn viên sở hữu vẻ đẹp trẻ trung như thiếu nữ dù đã bước vào độ 30 tuổi.

Gia đình diễn viên Phương Nam trong buổi ra mắt phim Mưa Đỏ. Ảnh: Instagam Phương Nam.

Được biết, bà xã của diễn viên Phương Nam là Trịnh Thị Hải Yến. Cô tốt nghiệp chuyên ngành đạo diễn truyền hình Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Cả hai kết hôn vào năm 2021 và có công chúa đầu lòng có tên gọi là Nguyên Ốc.

Kể từ khi sinh con, Hải Yến lui về hậu phương để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình và luôn ở bên cổ vũ nam diễn viên.

Chia sẻ với báo chí nam diễn viên nói: "Vợ tôi tốt nghiệp Đạo diễn truyền hình Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Khi có em bé, bà xã lui về, lúc nào ở đằng sau động viên. Cả 2 mẹ con như là một niềm động lực cho tôi. Chưa có ai như vợ tôi đâu. Cô ấy rất hiểu chuyện, thông cảm. Đôi lúc, bà xã đưa ra những ý kiến, thông điệp cho tôi và luôn ở phía sau cổ vũ. Điều đó khiến tôi cảm giác mình cần phải cố gắng, nỗ lực hơn để bù đắp những thời gian cô ấy đã lùi lại dành cho gia đình".

Cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Hải Yến luôn đứng sau hỗ trợ chồng phân tích kịch bản, lên tạo hình và đào sâu tâm lý nhân vật sao cho Phương Nam có màn thể hiện tốt nhất trước ống kính. Theo nam diễn viên, tất cả những vai diễn có được sự yêu mến mà anh đảm nhận đều nhờ vào một phần công sức của bà xã.

Hình ảnh nhan sắc hack tuổi của Hải Yến – vợ diễn viên Phương Nam (vai Tạ - phim Mưa Đỏ):

