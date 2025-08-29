Phương Nam - Tạ của 'Mưa đỏ': Vợ rất hiểu chuyện, thông cảm cho nghề của chồng

'Mưa đỏ' vượt doanh thu 'Địa đạo', cán mốc 189 tỷ đồng chỉ sau gần một tuần ra rạp GĐXH - "Mưa đỏ" trở thành phim điện ảnh về đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng có doanh thu cao nhất phòng vé Việt. Đây là con số ấn tượng với những nhà làm phim lẫn khán giả.

Phương Nam sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng

Phương Nam sinh năm 1993, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Anh từng tham gia một số vai phụ trong các phim truyền hình như: Nhà mình lạ lắm; Tình trạng: Đã ly hôn; Đội điều tra số 7.

Về mảng phim điện ảnh, nam diễn viên từng đóng Binh Tư, nhân vật bặm trợn của phim "Cậu Vàng". Năm 2023, anh có vai chính Hoàng trong phim điện ảnh Tiểu đội hoa hồng. Tuy nhiên, đến vai Tạ trong "Mưa đỏ", Phương Nam đã thực sự thuyết phục được khán giả.

Phương Nam đã phải cắt đi bộ tóc đẹp để vào vai Tạ trong "Mưa đỏ". Ảnh: FBNV

Nói về cơ duyên đến với vai diễn này, Phương Nam tâm sự: "Quá trình casting là một sự ngẫu nhiên. Trước đây, tôi từng tham gia một bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền rồi và chị có nói với tôi về một dự án "vu vơ" nào đó. Đến khi được gọi lên casting thì tôi mới biết đó là vai Tạ trong Mưa đỏ. Sau đó, các chị hẹn tôi vòng 2 thì tôi tăng lên 73kg, béo hơn xíu. Khi ấy, tôi có bị nhận xét là cảm giác chưa nhập vai lắm. Nhưng tôi rất cảm ơn đạo diễn Đặng Thái Huyền vì đã bảo vệ và tin tưởng tôi".

Nhân duyên kỳ diệu của Phương Nam với vai diễn Tạ chính là việc anh cảm giác mình rất giống ông nội. Theo nam diễn viên tuổi Dậu tâm sự, ông nội của anh là liệt sỹ hy sinh ở chiến trường Nam Bộ đến nay gia đình vẫn chưa tìm được hài cốt. Chính vì vậy, anh muốn được tham gia "Mưa đỏ" như một cách tri ân đến ông và những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh thân mình cho Tổ quốc.

Tạ của Phương Nam hiện lên trong "Mưa đỏ" với lối diễn xuất chân thật chuẩn nguyên tác của tiểu thuyết cùng tên. Ảnh: FBNV

Trong gia đình Phương Nam, ngoài ông nội là quân nhân thì anh trai của nam diễn viên cũng mang quân hàm Thiếu tá quân đội. Phương Nam kể: "Rất vui và tự hào khi tôi có anh trai hiện đang là Thiếu tá Quân đội Nhân dân Việt Nam. Lúc nào tôi cũng đi khoe với tất cả mọi người là anh trai mình làm trong quân đội".

Phân cảnh Tạ (Phương Nam) ngồi cùng các chiến sĩ trong tiểu đội 1 của phim "Mưa đỏ". Ảnh: FBNV

Sinh ra trong gia đình có nhiều mất mát do chiến tranh gây ra nên Phương Nam rất yêu hai chữ hòa bình. Nam diễn viên sinh năm 1993 tâm sự: "Tôi cảm thấy rất tự hào và vinh dự khi được là một phần của Mưa đỏ, góp phần truyền tải, truyền được những giá trị, thông điệp đẹp đẽ tới trái tim của tất cả mọi người. Tôi hy vọng, thông qua phim, ngoài tôi thì tất cả mọi người biết được rằng để có được nền hòa bình như bây giờ, cha ông ta đã đánh đổi những gì".

Đóng phim xa nhà đúng lúc con gái đang điều trị gãy xương đòn vai

Trong một bài phỏng vấn gần đây, bác sĩ Lê - Hứa Vĩ Văn đã xót xa kể lại sinh hoạt của anh em trong dàn diễn viên "Mưa đỏ". Hứa Vĩ Văn kể vai diễn của anh còn được về nhà nghỉ ngơi nhưng riêng tiểu đội 1 (trong đó có Tạ - Phương Nam) phải ở lại triền miên suốt gần nửa năm trời để phục vụ vai diễn. Trong thời gian đó, Phương Nam không được về thăm nhà ngay cả khi con gái gặp chuyện.

Phương Nam và con gái.

Phương Nam kể, đó là khoảng thời gian đầu khi tham gia ghi hình, trước khi đi một tuần, con gái anh bị té và gãy xương đòn vai. Phương Nam cảm thấy thời gian đó rất khó khăn với mình, nhưng điều may mắn lớn nhất với anh chính là người vợ thấu hiểu và tâm lý. Chị chính là người động viên chồng vượt qua những cảm xúc yếu đuối để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

Phương Nam kể về với niềm tự hào và hạnh phúc. Anh tâm sự: "Vợ tôi tốt nghiệp Đạo diễn truyền hình Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Khi có em bé, bà xã lui về, lúc nào ở đằng sau động viên. Cả 2 mẹ con như là một niềm động lực cho tôi. Chưa có ai như vợ tôi đâu. Cô ấy rất hiểu chuyện, thông cảm. Đôi lúc, bà xã đưa ra những ý kiến, thông điệp cho tôi và luôn ở phía sau cổ vũ. Điều đó khiến tôi cảm giác mình cần phải cố gắng, nỗ lực hơn để bù đắp những thời gian cô ấy đã lùi lại dành cho gia đình".

Gia đình diễn viên Phương Nam.

Chính nhờ vợ luôn đồng hành và thấu hiểu nên Phương Nam trải lòng anh thoải mái cống hiến cho nghề. Anh cũng hạnh phúc vì được theo đuổi đam mê với điện ảnh của mình.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ về việc quay phim với những phân cảnh hành động rất dụng công, tâm sức và mất nhiều thời gian. Clip: Đỗ Quyên

