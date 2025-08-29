Phương Nam - Tạ của 'Mưa đỏ': Vợ rất hiểu chuyện, thông cảm cho nghề của chồng
GĐXH - Vào vai Tiểu đội trưởng Tạ, Phương Nam đã trải qua nhiều thách thức nhưng anh cảm thấy xứng đáng vì ý nghĩa lẫn thông điệp của phim "Mưa đỏ" mang đến cho mọi người. Ngoài ra, nam diễn viên cũng hạnh phúc vì có hậu phương vững chắc là vợ, con.
Phương Nam sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng
Phương Nam sinh năm 1993, tốt nghiệp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Anh từng tham gia một số vai phụ trong các phim truyền hình như: Nhà mình lạ lắm; Tình trạng: Đã ly hôn; Đội điều tra số 7.
Về mảng phim điện ảnh, nam diễn viên từng đóng Binh Tư, nhân vật bặm trợn của phim "Cậu Vàng". Năm 2023, anh có vai chính Hoàng trong phim điện ảnh Tiểu đội hoa hồng. Tuy nhiên, đến vai Tạ trong "Mưa đỏ", Phương Nam đã thực sự thuyết phục được khán giả.
Nói về cơ duyên đến với vai diễn này, Phương Nam tâm sự: "Quá trình casting là một sự ngẫu nhiên. Trước đây, tôi từng tham gia một bộ phim của đạo diễn Đặng Thái Huyền rồi và chị có nói với tôi về một dự án "vu vơ" nào đó. Đến khi được gọi lên casting thì tôi mới biết đó là vai Tạ trong Mưa đỏ. Sau đó, các chị hẹn tôi vòng 2 thì tôi tăng lên 73kg, béo hơn xíu. Khi ấy, tôi có bị nhận xét là cảm giác chưa nhập vai lắm. Nhưng tôi rất cảm ơn đạo diễn Đặng Thái Huyền vì đã bảo vệ và tin tưởng tôi".
Nhân duyên kỳ diệu của Phương Nam với vai diễn Tạ chính là việc anh cảm giác mình rất giống ông nội. Theo nam diễn viên tuổi Dậu tâm sự, ông nội của anh là liệt sỹ hy sinh ở chiến trường Nam Bộ đến nay gia đình vẫn chưa tìm được hài cốt. Chính vì vậy, anh muốn được tham gia "Mưa đỏ" như một cách tri ân đến ông và những anh hùng liệt sỹ đã hy sinh thân mình cho Tổ quốc.
Trong gia đình Phương Nam, ngoài ông nội là quân nhân thì anh trai của nam diễn viên cũng mang quân hàm Thiếu tá quân đội. Phương Nam kể: "Rất vui và tự hào khi tôi có anh trai hiện đang là Thiếu tá Quân đội Nhân dân Việt Nam. Lúc nào tôi cũng đi khoe với tất cả mọi người là anh trai mình làm trong quân đội".
Sinh ra trong gia đình có nhiều mất mát do chiến tranh gây ra nên Phương Nam rất yêu hai chữ hòa bình. Nam diễn viên sinh năm 1993 tâm sự: "Tôi cảm thấy rất tự hào và vinh dự khi được là một phần của Mưa đỏ, góp phần truyền tải, truyền được những giá trị, thông điệp đẹp đẽ tới trái tim của tất cả mọi người. Tôi hy vọng, thông qua phim, ngoài tôi thì tất cả mọi người biết được rằng để có được nền hòa bình như bây giờ, cha ông ta đã đánh đổi những gì".
Đóng phim xa nhà đúng lúc con gái đang điều trị gãy xương đòn vai
Trong một bài phỏng vấn gần đây, bác sĩ Lê - Hứa Vĩ Văn đã xót xa kể lại sinh hoạt của anh em trong dàn diễn viên "Mưa đỏ". Hứa Vĩ Văn kể vai diễn của anh còn được về nhà nghỉ ngơi nhưng riêng tiểu đội 1 (trong đó có Tạ - Phương Nam) phải ở lại triền miên suốt gần nửa năm trời để phục vụ vai diễn. Trong thời gian đó, Phương Nam không được về thăm nhà ngay cả khi con gái gặp chuyện.
Phương Nam kể, đó là khoảng thời gian đầu khi tham gia ghi hình, trước khi đi một tuần, con gái anh bị té và gãy xương đòn vai. Phương Nam cảm thấy thời gian đó rất khó khăn với mình, nhưng điều may mắn lớn nhất với anh chính là người vợ thấu hiểu và tâm lý. Chị chính là người động viên chồng vượt qua những cảm xúc yếu đuối để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.
Phương Nam kể về với niềm tự hào và hạnh phúc. Anh tâm sự: "Vợ tôi tốt nghiệp Đạo diễn truyền hình Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Khi có em bé, bà xã lui về, lúc nào ở đằng sau động viên. Cả 2 mẹ con như là một niềm động lực cho tôi. Chưa có ai như vợ tôi đâu. Cô ấy rất hiểu chuyện, thông cảm. Đôi lúc, bà xã đưa ra những ý kiến, thông điệp cho tôi và luôn ở phía sau cổ vũ. Điều đó khiến tôi cảm giác mình cần phải cố gắng, nỗ lực hơn để bù đắp những thời gian cô ấy đã lùi lại dành cho gia đình".
Chính nhờ vợ luôn đồng hành và thấu hiểu nên Phương Nam trải lòng anh thoải mái cống hiến cho nghề. Anh cũng hạnh phúc vì được theo đuổi đam mê với điện ảnh của mình.
Đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ về việc quay phim với những phân cảnh hành động rất dụng công, tâm sức và mất nhiều thời gian. Clip: Đỗ Quyên
Hoàng Long - Sen trong phim 'Mưa đỏ': Gương mặt quen thuộc trên phim giờ vàng, đời thực kín tiếngGiải trí - 53 giây trước
GĐXH - Hoàng Long khiến khán giả xúc động khi vào vai Sen trong phim "Mưa đỏ", sự hóa thân vào nhân vật của anh đã chinh phục tất cả mọi người. Ít ai biết, Hoàng Long đã từng xuất hiện trong nhiều phim giờ vàng của VTV và cũng có dấu ấn với khán giả.
Bức Tường, Ngũ Cung tham gia biểu diễn tại Chương trình “Rock Concert - Trái tim Việt Nam”Giải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Chương trình “Rock Concert - Trái tim Việt Nam” quy tụ các ban nhạc hàng đầu Việt Nam cùng các ca sĩ khách mời như Phạm Anh Khoa, Phạm Thu Hà, Dương Trần Nghĩa.
Hậu trường Tổng duyệt A80: Phương Thanh 'bắt vạ' Xuân Bắc, Bảo Thanh có bức ảnh 'sĩ đến già'Giải trí - 3 giờ trước
GĐXH - Hậu trường tổng duyệt A80 của khối văn hóa - thể thao khiến khán giả thích thú với nhiều khoảnh khắc đep.
MV 'Vinh quang, ơi Việt Nam' : Khúc ca đoàn kết và tự hào dân tộcXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - AHLĐ Nguyễn Anh Trí mới đây đã ra mắt MV “Vinh quang, ơi Việt Nam”, ca khúc như cổ vũ và khơi dậy tinh thần đoàn kết toàn dân dịp Quốc khánh 2/9.
'Có anh, nơi ấy bình yên' tập mới nhất: Hé lộ kẻ phá hoại vườn chuối nhà ông VuiXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 20 "Có anh, nơi ấy bình yên", người dân làm đơn kiện trang trại lợn gây ô nhiễm, hé lộ manh mối kẻ chặt vườn chuối nhà ông Vui.
Sau 4 thập kỷ, dàn diễn viên 'Bao giờ cho đến tháng mười' giờ thế nào?Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trước
Sau 41 năm ngày phim "Bao giờ cho đến tháng mười" vang danh toàn châu Á, dàn diễn viên của phim đều có những thay đổi trong sự nghiệp.
Kết nối kinh tế số và văn hóa đọc đổi mới sáng tạoXem - nghe - đọc - 15 giờ trước
GĐXH - Thông qua triển khai mô hình Liên đoàn hợp tác xã điện tử kết hợp thư viện số, BTC kỳ vọng góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện, bền vững, lan tỏa tri thức và tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.
Con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên tiết lộ bất ngờ liên quan đến bố và ca khúc 'Như có Bác trong ngày đại thắng'Giải trí - 17 giờ trước
GĐXH - Con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên cho biết: "Cha tôi luôn tâm niệm, âm nhạc chỉ thực sự 'sống' khi thuộc về cộng đồng... Bình thường tay ông run, ký 1 chữ cũng khó nhưng hôm đó ông viết được hẳn 3 dòng: 'Trao tặng báo Nhân Dân. Ký tên: Phạm Tuyên'. Chữ rất rõ ràng. Hôm đó chắc ông rất vui!".
NSND Thu Hà 'Lá ngọc cành vàng' duyên dáng với áo dài, nhan sắc U60 khiến công chúng 'xao xuyến'Giải trí - 17 giờ trước
GĐXH - NSND Thu Hà, một lần nữa khiến công chúng xao xuyến khi khoe loạt ảnh diện áo dài duyên dáng. Ở tuổi U60, nhan sắc trẻ trung và vẻ đẹp dịu dàng của chị vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ.
Thái Hòa, Thanh Sơn chấp nhận thương tích, không cần đóng thếGiải trí - 20 giờ trước
GĐXH - Thái Hòa, Thanh Sơn và nhiều diễn viên đã tự thực hiện những cảnh hành động và không cần đóng thế. Điều này khiến khán giả rất tò mò.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sáng tác 'Trái tim quả cảm', khán giả rưng rưng nghe Quốc Thiên và Neko Lê hátGiải trí
GĐXH - Sau thành công của ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục sáng tác ca khúc chủ đề cho chương trình "Chiến sĩ quả cảm".