Nhẫn tâm bán cả người yêu với giá 90 triệu đồng

Ngày 22/3, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Cụt Khăm Hương (SN 1995, trú bản Huồi Thợ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn) để điều tra về tội 'Mua bán người'.



Đối tượng Hương. ẢNH: A. T

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 4/2015, Cụt Khăm Hương đang làm việc tại TP Móng Cái (Quảng Ninh) đã liên lạc với người yêu là Chích Thị Th. (SN 1999, trú tại bản Lưu Tân, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn) để bàn với Th. sang Trung Quốc làm công ty. Tin lời người yêu, chị Th. đồng ý.

Đến ngày hẹn, Hương về quê đón chị Th. ra TP Móng Cái rồi vượt biên sang Trung Quốc. Khi sang đến nơi, Hương đã liên lạc với một người phụ nữ tên Lý rồi bán người yêu của mình với giá là 90 triệu đồng.

Sau một thời gian lưu lạc, chị Th. đã trốn về Việt Nam và đã làm đơn tố cáo hành vi của Hương lên cơ quan công an.

