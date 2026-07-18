Nhiều chương trình khuyến mại 'ăn theo' World Cup 2026, cơ hội trúng điện thoại, quà tặng giá trị

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Hồng Thủy
Hồng Thủy
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GĐXH - Khi World Cup 2026 bước vào hai trận đấu cuối cùng, hàng loạt doanh nghiệp đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mại, minigame và quay số trúng thưởng nhằm thu hút người hâm mộ. Từ các cuộc thi dự đoán tỷ số đến quà tặng là điện thoại thông minh, không khí mùa bóng đá trở nên sôi động hơn trong những ngày cuối của giải đấu.

World Cup 2026 chỉ còn trận tranh hạng Ba (18/7) và trận chung kết (20/7), cũng là thời điểm nhiều doanh nghiệp đẩy mạnh các chương trình khuyến mại dành cho người hâm mộ. Không chỉ các nền tảng phát sóng trực tiếp, nhiều thương hiệu trong lĩnh vực thương mại điện tử, ngân hàng và vật liệu xây dựng cũng tham gia "ăn theo" sức nóng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Thời gian gần đây, Tiki, LPBank và INSEE liên tục tổ chức các minigame dự đoán tỷ số, dự đoán đội vô địch hoặc trả lời câu hỏi về World Cup trên các nền tảng mạng xã hội. Người tham gia có cơ hội nhận nhiều phần quà như voucher mua sắm, tiền thưởng, quà tặng công nghệ và các ưu đãi dịch vụ.

Bên cạnh đó, một số thương hiệu điện máy, đồ uống và bán lẻ cũng triển khai các chương trình giảm giá, hoàn tiền hoặc tặng mã ưu đãi trong thời gian diễn ra World Cup nhằm kích cầu tiêu dùng và tăng tương tác với khách hàng.

Nhiều chương trình khuyến mại 'ăn theo' World Cup 2026, cơ hội trúng điện thoại, quà tặng giá trị - Ảnh 1.
Nhiều chương trình khuyến mại 'ăn theo' World Cup 2026, cơ hội trúng điện thoại, quà tặng giá trị - Ảnh 2.
Nhiều chương trình khuyến mại 'ăn theo' World Cup 2026, cơ hội trúng điện thoại, quà tặng giá trị - Ảnh 3.

Cơ hội trúng điện thoại, quà tặng giá trị cùng World Cup 2026.

Trong số các chương trình đang diễn ra, nền tảng truyền hình số TV360 phối hợp cùng Samsung triển khai chương trình "Xem World Cup trên TV360 – Mượt từng giây, Quà mê say". Theo đó, người dùng xem các trận đấu trên TV360 và tham gia chương trình tại tv360.vn/game/wc2026 sẽ có cơ hội nhận 40 điện thoại Samsung, gồm 10 Galaxy S26 Ultra và 30 Galaxy A57. Chương trình diễn ra đến hết ngày 20/7.

Theo đơn vị tổ chức, người dùng chỉ cần theo dõi các trận đấu trên ứng dụng TV360 hoặc website, sau đó tham gia chương trình để tích lũy cơ hội quay thưởng. TV360 hiện hỗ trợ xem trên điện thoại, Smart TV, TV Box và trình duyệt web.

Việc nhiều doanh nghiệp đồng loạt triển khai các hoạt động khuyến mại trong giai đoạn cuối World Cup cho thấy sức hút lớn của giải đấu đối với thị trường tiêu dùng. Bên cạnh việc thưởng thức những trận cầu đỉnh cao, người hâm mộ còn có thêm cơ hội nhận nhiều phần quà giá trị từ các chương trình đồng hành của các thương hiệu.

Nhiều chương trình khuyến mại 'ăn theo' World Cup 2026, cơ hội trúng điện thoại, quà tặng giá trị - Ảnh 4.Trường học phá lệ vì trận chung kết World Cup

Thay vì cấm học sinh thức khuya xem trận chung kết World Cup, nhiều trường học ở Singapore chọn cách lùi giờ học, tổ chức xem bóng đá tập thể để mang lại kỷ niệm đẹp cho các em.

Nhiều chương trình khuyến mại 'ăn theo' World Cup 2026, cơ hội trúng điện thoại, quà tặng giá trị - Ảnh 5.Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

GĐXH - Liên tiếp các vụ cá độ bóng đá bị phát hiện tại Nghệ An cho thấy tình trạng đánh bạc trong mùa World Cup vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người vì ham đỏ đen đã vướng vòng lao lý, trong khi các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

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