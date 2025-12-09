Nhồi máu não rất dễ xảy ra trong thời gian này! 8 điều cần làm vào mùa đông để giảm nguy cơ
GĐXH - Nếu bạn thường xuyên gặp phải các triệu chứng như đau đầu liên tục vào ban đêm, tê hoặc yếu nửa bên cơ thể, thường xuyên chảy nước dãi, thoáng qua mờ mắt hoặc mù tạm thời... coi chừng nhồi máu não.
Có một khoảng thời gian trong ngày mà nhồi máu não (đột quỵ thiếu máu cục bộ) dễ dàng phát tác: Khi đêm xuống, mọi người chìm sâu vào giấc ngủ, nhưng các chức năng cơ thể vẫn hoạt động.
Trong khi ngủ, cơ thể không thể bổ sung nước cần thiết cho quá trình trao đổi chất thông qua việc uống nước. Trong tình trạng thiếu nước, hàm lượng các yếu tố đông máu như tiểu cầu sẽ tăng cao, dẫn đến nguy cơ xảy ra các bệnh tim mạch và mạch máu não như nhồi máu não.
Nếu bạn thường xuyên gặp phải các triệu chứng như đau đầu liên tục vào ban đêm, tê hoặc yếu nửa bên cơ thể, thường xuyên chảy nước dãi, thoáng qua mờ mắt hoặc mù tạm thời, ngáp nhiều bất thường, hoặc mệt mỏi lạ thường, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ sắp xảy ra.
Mùa đông là mùa cao điểm dễ phát bệnh
Dưới môi trường lạnh, cơ thể bị kích thích bởi không khí lạnh, mạch máu tự động co lại, dẫn đến tăng huyết áp, tắc nghẽn mạch máu, lưu thông máu bị cản trở và ngưng cung cấp máu, dễ dàng gây ra các bệnh mạch máu não như xuất huyết não, nhồi máu não.
Những ai dễ mắc đột quỵ hơn? Ngoài những người có bệnh nền như cao huyết áp, tiểu đường, xơ vữa động mạch, những người với áp lực công việc và học tập cao, nhịp sống nhanh, cùng với các thói quen xấu như thức khuya làm việc, chơi game, cũng có thể bị đột quỵ.
Các triệu chứng bất thường cần lưu ý trước khi đột quỵ
Luôn buồn ngủ, ngủ không đủ: Nếu bạn luôn khỏe mạnh, dậy sớm, nhưng đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, thiếu ngủ, ngay cả khi ngủ đủ vẫn không cải thiện, đó có thể là dấu hiệu thiếu máu lên não và cần cảnh giác với nguy cơ nhồi máu não.
Thị lực thỉnh thoảng bị mờ: Trong giai đoạn đầu của nhồi máu não, bệnh nhân thỉnh thoảng sẽ xuất hiện các triệu chứng như mờ mắt, đột nhiên tối sầm mắt (blackout), hoặc tầm nhìn bị thu hẹp. Những triệu chứng này thường không kéo dài vĩnh viễn, mà dần dần biến mất trong khoảng 1 giờ.
Đột nhiên nói ngọng, nói không rõ: Các trường hợp nghiêm trọng hơn có thể xuất hiện tình trạng méo miệng, chảy nước dãi.
Tay không giữ chắc được đồ vật: Triệu chứng phổ biến là tê bì chân tay, yếu cơ, cứng đơ, không nắm chắc đồ vật, đồ vật trong tay thường xuyên vô ý bị rơi, đi lại không vững, thường xuyên bị ngã.
Làm tốt 8 điều sau, tránh xa nguy cơ nhồi máu não
1. Uống đủ "3 cốc nước" mỗi ngày
Đừng đợi đến khi khát mới uống nước. Khi cảm thấy khát, cơ thể đã ở trạng thái mất nước nhẹ, thể tích máu bắt đầu giảm và độ nhớt của máu tăng lên.
2. Giữ ấm cơ thể khi trời lạnh
Mùa đông lạnh giá, mạch máu dễ co lại do kích thích lạnh, làm tăng nguy cơ đột quỵ. Vì vậy, giữ cơ thể ấm áp là điều cực kỳ quan trọng, hãy mặc thêm quần áo phù hợp.
3. Không ngồi lì một chỗ quá lâu
Người ít vận động, máu lưu thông chậm lại, độ nhớt của máu tăng lên, cơ tim co bóp kém. Lâu dần, xơ vữa động mạch, bệnh tim mạch vành sẽ kéo theo.
4. Cố gắng ngủ sớm, hạn chế thức khuya
Thức khuya không tốt cho sức khỏe tim mạch và mạch máu não. Thiếu ngủ khiến mảng bám động mạch dần lớn lên, tăng tế bào viêm - đây là nguyên nhân chính dẫn đến xơ vữa động mạch.
5. Hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ và đường
Các món ăn chiên rán, xào nấu, cay nóng như lẩu, gà rán, thịt nướng... chứa nhiều chất béo bão hòa, làm tăng hàm lượng triglyceride trong máu. Máu dần trở nên cô đặc, dễ gây tắc nghẽn mạch máu.
Các loại đồ ăn như bánh ngọt, trà sữa, kẹo... chứa nhiều chất béo chuyển hóa (trans fat) cũng khiến máu đặc hơn, dẫn đến tắc nghẽn mạch máu.
6. Bỏ thuốc lá và hạn chế rượu bia
Các chất độc hại trong thuốc lá có thể gây co thắt mạch máu, tăng huyết áp, đẩy nhanh quá trình xơ vữa động mạch, làm tăng nguy cơ đột quỵ. Uống rượu bia quá mức trong thời gian dài cũng gây hại cho sức khỏe mạch máu.
7. Đặt nhiều cây xanh xung quanh
Cả môi trường lớn và môi trường nhỏ đều ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch. Môi trường sống thiếu ánh nắng mặt trời và cây xanh làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.
8. Kiểm soát tốt chỉ số "tam cao" và vòng eo
Cần chú ý kiểm soát tốt các chỉ số "tam cao" (huyết áp cao, đường huyết cao, mỡ máu cao), vì chúng liên quan trực tiếp đến sức khỏe tim mạch. Nếu bản thân có sẵn các bệnh nền mãn tính này, máu đã ở trạng thái đông đặc hơn. Vòng eo lớn thường có nghĩa là mỡ bụng tích tụ quá nhiều, và béo phì là yếu tố nguy hiểm hàng đầu gây ra các bệnh tim mạch và mạch máu não.
Theo ABLW
