Hội chợ Mùa Thu năm 2025: Các gian hàng ẩm thực truyền thống hút khách, thu về doanh số 'khủng'

Từ sáng sớm, khu vực Tinh hoa Thu Hà Nội đã đông kín người. Không gian rực rỡ sắc màu của gốm, lụa, sơn mài, thêu ren và hương cốm mùa thu tạo nên bức tranh vừa truyền thống, vừa hiện đại. Đây cũng chính là điểm nhấn đặc biệt trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy, nhiều gian hàng tại khu Tinh hoa Thu Hà Nội đã đạt doanh số cao chỉ sau vài ngày bán hàng. Sản phẩm được khách mua rất đa dạng: Từ đồ lưu niệm, thủ công cho đến thực phẩm sạch và đặc sản vùng miền.

Tại khu ẩm thực, chị Nguyễn Thị Thu Huyền, chủ cơ sở Cốm Mộc Huyền luôn tay bán hàng cho khách, chị cho biết, đến thời điểm này doanh thu đã vượt hơn 100 triệu đồng.

"Tôi rất vui vì doanh số này mang lại lợi nhuận lớn cho cơ sở, đồng thời giúp nhiều khách hàng biết đến thương hiệu cốm truyền thống của gia đình", chị Huyền cho hay.

Cạnh gian hàng của chị Huyền, gian hàng nem chả Mạnh Cường của bà Lê Thị Đoàn cũng đón khách tấp nập.

Bà Lê Thị Đoàn, đại diện gian hàng Nem chả Mạnh Cường cho biết, mục tiêu chính khi tham gia hội chợ là quảng bá sản phẩm, nhưng lượng khách đến trải nghiệm, ăn thử và mua hàng vượt xa mong đợi.

"Thế mà mỗi ngày cũng bán được hơn 10 triệu đồng tiền hàng", bà vui mừng chia sẻ.

Tại gian hàng Hợp tác xã Giò chả Ước Lễ của chị Nguyễn Thị Thúy cũng đông khách không kém. Với doanh thu đạt từ 20 – 30 triệu đồng, chị Thúy cho biết, số lượng giò chả đã bán ra là không thể đếm xuể.

Sở dĩ đạt được doanh thu "khủng" này, chị Thúy cho biết chủ yếu khách đã mua sẽ giới thiệu thêm người thân và bạn bè đến mua tiếp.

Không dừng lại ở doanh thu dưới 30 triệu đồng, gian hàng ô mai truyền thống Bách Hương Xuân của bà Nguyễn Thị Lệ đạt doanh thu tới 100 triệu đồng ngay trong ngày đầu của hội chợ.

Bà Lệ cho biết, ngay trong ngày đầu tiên, doanh thu của gian hàng đã vượt 100 triệu đồng và đến hôm nay tiếp tục tăng thêm gần 100 triệu đồng nữa. "Tôi thật sự bất ngờ với sức mua lớn của khách hàng, nhất là các bạn trẻ. Họ quan tâm nhiều đến sản phẩm truyền thống, có thương hiệu rõ ràng", bà Lệ cho hay.

Cạnh gian hàng của chị Huyền, gian hàng tranh dán foil, tranh sơn mài và điêu khắc của chị Ngô Kim Oanh cũng tất bật với công việc giới thiệu và bán hàng.

Chị Oanh cho biết, chỉ hơn 2 ngày đầu, doanh thu của gian hàng cũng đạt gần 100 triệu đồng. Khách rất quan tâm đến các sản phẩm trang trí nội thất thủ công, họ mua làm quà biếu hoặc trưng bày trong nhà.

Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Sử, chủ cơ sở Mười Sử (làng nghề Thụy Ứng, huyện Thường Tín), cho biết dù các sản phẩm chế tác bằng sừng của ông có giá khá mềm, chỉ từ vài chục đến hơn 100 nghìn đồng/sản phẩm nhưng trong hai ngày đầu tiên, doanh thu đã đạt khoảng 30 triệu đồng.

Tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025, các gian hàng sản phẩm truyền thống như ẩm thực, thủ công mỹ nghệ ghi nhận số lượng khách đông đảo đến tham quan, trải nghiệm và thu về doanh số "khủng".

Ông Sử cho biết, đây là con số ấn tượng và đạt đúng kỳ vọng của gia đình ông.

Chị Hương Nam, đại diện Công ty Vạn Phúc Hà Đông, chuyên kinh doanh áo dài, cho biết: "Tôi không nghĩ hôm nay là ngày làm việc giữa tuần mà lượng khách lại đông như vậy. Trung bình mỗi ngày, gian hàng bán được khoảng 30 triệu đồng tiền hàng".

Các doanh nghiệp và nghệ nhân cũng chia sẻ, kết quả này có được nhờ sự quan tâm, hỗ trợ tích cực của Ban Tổ chức Hội chợ Mùa Thu và Sở Công Thương Hà Nội.

Theo đó, Sở Công Thương Hà Nội đã hỗ trợ chi phí gian hàng, trang trí, thậm chí một số nghệ nhân còn được hỗ trợ ngày công để trực tiếp trưng bày và trình diễn kỹ thuật chế tác, góp phần làm nên không khí sôi động và lan tỏa giá trị văn hóa Thủ đô trong từng sản phẩm.

Qua hơn 4 ngày bắt đầu Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025, khu vực "Tinh hoa Thu Hà Nội" luôn duy trì sức hút mạnh mẽ, lượng khách và doanh số mua sắm đều ở mức cao. Đây là không gian quy tụ hơn 30 nghệ nhân và hàng chục doanh nghiệp tiêu biểu của Thủ đô, mang đến hàng trăm sản phẩm thủ công, mỹ nghệ, ẩm thực, đặc sản vùng miền.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 có chủ đề "Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh" diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Với sự tham gia của 34 tỉnh/thành phố, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp trong nước và quốc tế trên diện tích hơn 130.000 m2, hơn 3.000 gian hàng của gần 2.500 doanh nghiệp; hội chợ kỳ vọng đón 500.000 lượt khách mỗi ngày. Các ngành hàng trưng bày đa dạng như công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, công nghiệp văn hóa, khoa học - công nghệ, nông sản, thực phẩm chế biến, dịch vụ thương mại và hàng tiêu dùng…

