Những điều kiêng kị trong ngày Tết Trung thu
GĐXH - Trung thu dịp tuyệt vời để các gia đình đoàn viên, quây quần sum họp bên nhau cũng như bày tỏ lòng biết ơn đối với ông bà và tổ tiên. Thế nhưng, theo dân gian, bạn cũng cần lưu ý không làm những việc dưới đây để đảm bảo ngày Tết Trung thu thêm trọn vẹn.
Không mặc quần áo tối màu
Dân gian quan niệm rằng màu sắc ảnh hưởng đến việc thu hút xui xẻo và may mắn. Do đó, vào dịp Tết Trung thu mọi người nên tránh mặc các trang phục tối màu như xám hoặc đen.
Vì những trang phục này sẽ đem đến những điều xui rủi. Thay vào đó bạn có thể mặc màu đỏ và màu vàng để tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng.
Không chửi bậy hay nói tục
Người xưa có câu "Họa từ miệng mà ra". Bạn lưu ý không nên nói thiếu suy nghĩ, nói những lời tổn thương người khác nhằm tránh những hậu họa, rủi ro không ngờ đến.
Vì vậy, vào những ngày Tết, lễ mùng 1 hay nhiều nơi xuất hiện các tập tục kiêng kị chửi bậy, nói tục, nói những lời khó nghe. Hãy nói lời hòa nhã, ăn vận lịch sự để đem lại sự thoải mái cho bạn bè hoặc những người xung quanh.
Không nên ra ngoài nếu bị ốm, cơ thể yếu
Trung Thu là dịp mọi người được vui chơi, tham gia các hoạt động rước đèn, trông trăng... nhưng không phải ai cũng nên ra ngoài vào ngày này.
Theo quan niệm dân gian, người đang có vấn đề về sức khỏe, đau ốm, bệnh tật hoặc khó chịu trong người không nên ra ngoài.
Ngoài ra, phụ nữ mới sinh tránh ra ngoài vào ban đêm và không nên ngồi ngoài phá cỗ. Ban đêm, âm khí thường rất nặng, do đó, những phụ nữ mới sinh thường yếu hơn người bình thường. Hơn nữa, thời tiết ban đêm nhiệt độ thấp hơn ban ngày dễ gây nhiễm lạnh.
Không cúng Trung thu trước buổi trưa
Theo phong tục truyền thống, việc cúng Trăng trong dịp Tết Trung thu nên tổ chức sau buổi trưa, vì lúc này mặt trời đã dần lặn và mặt trăng đã bắt đầu xuất hiện.
Đặc biệt, khi chuẩn bị mâm cỗ cho dịp Trung thu, bạn không nên sử dụng những loại trái cây có hình dáng méo mó, xấu xí để dâng lên tổ tiên. Người xưa tin rằng những quả có tròn thì phúc lộc mới đầy. Thế nên, khi lựa chọn hoa quả, bạn cần chọn lựa kỹ càng.
Mâm cỗ đêm Trung thu nên được đặt về hướng có mặt trăng. Đồng thời, bạn nên đợi sau khi hương tàn, hóa vàng xong mới hạ mâm cỗ, để cùng người thân, bạn bè hưởng lộc.
Không để tóc che mất trán
Tóc cũng được coi là một trong những yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến việc thu hút tài lộc của gia chủ.
Vào dịp Tết Trung thu, bạn nên vén tóc và để gọn tóc sang một bên sao cho không để tóc che mất vùng trán. Điều này giúp gia đình bạn luôn gặp may mắn và nhiều tài lộc.
Không lộn ngược đồ vật
Vào dịp Tết Trung thu, mọi người thường bày biện các lễ vật để cúng tổ tiên và trăng nhưng bạn lưu ý không để đồ vật theo hướng lộn ngược. Bởi như thế đồng nghĩa với việc không tôn trọng tổ tiên.
Không chỉ tay vào mặt trăng
Dân gian quan niệm rằng hành động chỉ tay vào trăng thể hiện sự thiếu tôn trọng với mặt trăng. Đây là một trong những điều cần kiêng kị không nên làm vào ngày Tết Trung thu.
Mặt trăng là vật được tế lễ, thờ cúng trong dịp Trung thu tượng trưng cho sự trọn vẹn và hoàn hảo. Vì vậy, chỉ tay vào mặt trăng được coi là có thái độ xúc phạm đến mặt trăng và có thể gây nên những hậu quả đáng tiếc.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Vị trí hũ gạo chuẩn phong thủy trong nhà để hút tài lộc, may mắnỞ - 4 giờ trước
GĐXH - Lựa chọn đúng vị trí đặt hũ gạo sẽ có mức độ tác động tích cực đến tài lộc cũng như sức khỏe của gia đình. Thông tin bài viết dưới đây sẽ bật mí cho bạn vị trí đặt hũ gạo trong nhà chuẩn phong thủy.
Cách xử lý xương rồng bị úng nướcỞ - 8 giờ trước
GĐXH - Xương rồng là loài cây sống ở sa mạc, vì vậy chúng rất thích nghi với môi trường khô hạn. Điều này cũng có nghĩa là chúng rất dễ bị úng nước, đặc biệt là khi trồng trong chậu.
Một loại cây cảnh phong thủy không chỉ đuổi tà mà đến rắn cũng sợ, nhà nào cũng nên trồngỞ - 10 giờ trước
GĐXH - Rắn là loài động vật khiến nhiều người sợ, bởi sự xuất hiện của chúng có thể làm gây nguy hiểm, không an toàn cho thành viên trong ngôi nhà của bạn. Nhiều người cho rằng, cách tốt nhất để bảo vệ căn nhà của mình là trồng cây lưỡi hổ.
Bật mí cách cắm hoa tươi lâu, thơm lâu, cánh hoa căng mọngỞ - 12 giờ trước
GĐXH - Hoa tươi cắt cành ngày càng được ưa chuộng và sử dụng nhiều để trưng bày và trang trí không gian nhà cửa thêm phần tươi tắn và tràn đầy sinh khí. Tuy nhiên để kéo dài được độ tươi bền của từng loại hoa thì không phải ai cũng biết.
Phú bà kín tiếng nhất hội bạn thân giàu có của Huyền Baby: 32 tuổi sở hữu Lamborghini 18 tỷ, cuộc sống sang chảnh trong biệt thự trắngỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trước khi kết hôn với chồng doanh nhân, cô đã là một phú bà chính hiệu khi kinh doanh nhà hàng, công ty thời trang và làm đẹp. Hiện cặp đôi sống trong căn biệt thự trắng nhiều người mơ ước.
Mâm cúng Trung thu Rằm tháng 8 cần những gì?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Mâm cúng Rằm Trung thu cần những gì để đầy đủ và ý nghĩa nhất? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.
Những lợi ích treo tivi trên tường không phải ai cũng biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Sử dụng tivi treo tường trong gia đình đem lại sự tiện lợi, gọn nhẹ và thoải mái trong cách bố trí lắp đặt tivi. Dưới đây là một số lợi ích của tivi treo tường mà bạn nên biết.
Loại nước lau bàn thờ đúng chuẩn để mang lại may mắnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Việc lựa chọn các loại nước lau bàn thờ đặc biệt sẽ giúp tẩy rửa sạch sẽ, đồng thời mang lại sinh khí mới cho không gian thờ cúng của gia đình.
Vị trí vàng nên đặt cây xương rồng để hóa giải tà khíỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Theo phong thủy, để xương rồng phát huy tốt nhất khả năng bảo vệ, bạn nên ưu tiên đặt cây ở những khu vực bên ngoài hoặc đóng vai trò là “vùng đệm” của ngôi nhà.
Khai trương gặp mưa có lộc không?Ở - 2 ngày trước
GĐXH - Mỗi khi một doanh nghiệp, cửa hàng, hoặc một dự án mới ra mắt, việc khai trương không chỉ là một sự kiện quan trọng về mặt thương mại mà còn mang nhiều ý nghĩa phong thủy.
Những kiêng kỵ khi thiết kế gầm cầu thangỞ
GĐXH - Cầu thang là nơi tiếp nhận và cung cấp khí nên có ảnh hưởng rất lớn đến phong thủy. Hình dạng cầu thang, kết cấu tòa nhà và cách sắp xếp định hướng khác nhau sẽ có ảnh hưởng phong thủy khác nhau.