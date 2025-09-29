Những điều kiêng kị trong ngày Tết Trung thu

Không mặc quần áo tối màu

Dân gian quan niệm rằng màu sắc ảnh hưởng đến việc thu hút xui xẻo và may mắn. Do đó, vào dịp Tết Trung thu mọi người nên tránh mặc các trang phục tối màu như xám hoặc đen.

Vì những trang phục này sẽ đem đến những điều xui rủi. Thay vào đó bạn có thể mặc màu đỏ và màu vàng để tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng.

Không chửi bậy hay nói tục

Người xưa có câu "Họa từ miệng mà ra". Bạn lưu ý không nên nói thiếu suy nghĩ, nói những lời tổn thương người khác nhằm tránh những hậu họa, rủi ro không ngờ đến.

Vì vậy, vào những ngày Tết, lễ mùng 1 hay nhiều nơi xuất hiện các tập tục kiêng kị chửi bậy, nói tục, nói những lời khó nghe. Hãy nói lời hòa nhã, ăn vận lịch sự để đem lại sự thoải mái cho bạn bè hoặc những người xung quanh.

Không nên ra ngoài nếu bị ốm, cơ thể yếu

Trung Thu là dịp mọi người được vui chơi, tham gia các hoạt động rước đèn, trông trăng... nhưng không phải ai cũng nên ra ngoài vào ngày này.

Theo quan niệm dân gian, người đang có vấn đề về sức khỏe, đau ốm, bệnh tật hoặc khó chịu trong người không nên ra ngoài.

Ngoài ra, phụ nữ mới sinh tránh ra ngoài vào ban đêm và không nên ngồi ngoài phá cỗ. Ban đêm, âm khí thường rất nặng, do đó, những phụ nữ mới sinh thường yếu hơn người bình thường. Hơn nữa, thời tiết ban đêm nhiệt độ thấp hơn ban ngày dễ gây nhiễm lạnh.

Không cúng Trung thu trước buổi trưa

Theo phong tục truyền thống, việc cúng Trăng trong dịp Tết Trung thu nên tổ chức sau buổi trưa, vì lúc này mặt trời đã dần lặn và mặt trăng đã bắt đầu xuất hiện.

Mâm cỗ đêm Trung thu nên được đặt về hướng có mặt trăng. Đồng thời, bạn nên đợi sau khi hương tàn, hóa vàng xong mới hạ mâm cỗ, để cùng người thân, bạn bè hưởng lộc.

Đặc biệt, khi chuẩn bị mâm cỗ cho dịp Trung thu, bạn không nên sử dụng những loại trái cây có hình dáng méo mó, xấu xí để dâng lên tổ tiên. Người xưa tin rằng những quả có tròn thì phúc lộc mới đầy. Thế nên, khi lựa chọn hoa quả, bạn cần chọn lựa kỹ càng.

Không để tóc che mất trán

Tóc cũng được coi là một trong những yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến việc thu hút tài lộc của gia chủ.

Vào dịp Tết Trung thu, bạn nên vén tóc và để gọn tóc sang một bên sao cho không để tóc che mất vùng trán. Điều này giúp gia đình bạn luôn gặp may mắn và nhiều tài lộc.

Không lộn ngược đồ vật

Vào dịp Tết Trung thu, mọi người thường bày biện các lễ vật để cúng tổ tiên và trăng nhưng bạn lưu ý không để đồ vật theo hướng lộn ngược. Bởi như thế đồng nghĩa với việc không tôn trọng tổ tiên.

Không chỉ tay vào mặt trăng

Dân gian quan niệm rằng hành động chỉ tay vào trăng thể hiện sự thiếu tôn trọng với mặt trăng. Đây là một trong những điều cần kiêng kị không nên làm vào ngày Tết Trung thu.

Mặt trăng là vật được tế lễ, thờ cúng trong dịp Trung thu tượng trưng cho sự trọn vẹn và hoàn hảo. Vì vậy, chỉ tay vào mặt trăng được coi là có thái độ xúc phạm đến mặt trăng và có thể gây nên những hậu quả đáng tiếc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.