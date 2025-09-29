Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Những điều kiêng kị trong ngày Tết Trung thu

Thứ hai, 15:01 29/09/2025 |
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trung thu dịp tuyệt vời để các gia đình đoàn viên, quây quần sum họp bên nhau cũng như bày tỏ lòng biết ơn đối với ông bà và tổ tiên. Thế nhưng, theo dân gian, bạn cũng cần lưu ý không làm những việc dưới đây để đảm bảo ngày Tết Trung thu thêm trọn vẹn.

Không mặc quần áo tối màu

Dân gian quan niệm rằng màu sắc ảnh hưởng đến việc thu hút xui xẻo và may mắn. Do đó, vào dịp Tết Trung thu mọi người nên tránh mặc các trang phục tối màu như xám hoặc đen.

Vì những trang phục này sẽ đem đến những điều xui rủi. Thay vào đó bạn có thể mặc màu đỏ và màu vàng để tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng.

Không chửi bậy hay nói tục

Người xưa có câu "Họa từ miệng mà ra". Bạn lưu ý không nên nói thiếu suy nghĩ, nói những lời tổn thương người khác nhằm tránh những hậu họa, rủi ro không ngờ đến.

Những điều kiêng kị trong ngày Tết Trung thu - Ảnh 1.

Tết Trung thu mọi người nên tránh mặc các trang phục tối màu như xám hoặc đen.

Vì vậy, vào những ngày Tết, lễ mùng 1 hay nhiều nơi xuất hiện các tập tục kiêng kị chửi bậy, nói tục, nói những lời khó nghe. Hãy nói lời hòa nhã, ăn vận lịch sự để đem lại sự thoải mái cho bạn bè hoặc những người xung quanh.

Không nên ra ngoài nếu bị ốm, cơ thể yếu

Trung Thu là dịp mọi người được vui chơi, tham gia các hoạt động rước đèn, trông trăng... nhưng không phải ai cũng nên ra ngoài vào ngày này.

Theo quan niệm dân gian, người đang có vấn đề về sức khỏe, đau ốm, bệnh tật hoặc khó chịu trong người không nên ra ngoài.

Ngoài ra, phụ nữ mới sinh tránh ra ngoài vào ban đêm và không nên ngồi ngoài phá cỗ. Ban đêm, âm khí thường rất nặng, do đó, những phụ nữ mới sinh thường yếu hơn người bình thường. Hơn nữa, thời tiết ban đêm nhiệt độ thấp hơn ban ngày dễ gây nhiễm lạnh.

Không cúng Trung thu trước buổi trưa

Theo phong tục truyền thống, việc cúng Trăng trong dịp Tết Trung thu nên tổ chức sau buổi trưa, vì lúc này mặt trời đã dần lặn và mặt trăng đã bắt đầu xuất hiện.

Những điều kiêng kị trong ngày Tết Trung thu - Ảnh 2.

Mâm cỗ đêm Trung thu nên được đặt về hướng có mặt trăng. Đồng thời, bạn nên đợi sau khi hương tàn, hóa vàng xong mới hạ mâm cỗ, để cùng người thân, bạn bè hưởng lộc.

Đặc biệt, khi chuẩn bị mâm cỗ cho dịp Trung thu, bạn không nên sử dụng những loại trái cây có hình dáng méo mó, xấu xí để dâng lên tổ tiên. Người xưa tin rằng những quả có tròn thì phúc lộc mới đầy. Thế nên, khi lựa chọn hoa quả, bạn cần chọn lựa kỹ càng.

Mâm cỗ đêm Trung thu nên được đặt về hướng có mặt trăng. Đồng thời, bạn nên đợi sau khi hương tàn, hóa vàng xong mới hạ mâm cỗ, để cùng người thân, bạn bè hưởng lộc.

Không để tóc che mất trán

Tóc cũng được coi là một trong những yếu tố quan trọng, ảnh hưởng đến việc thu hút tài lộc của gia chủ.

Vào dịp Tết Trung thu, bạn nên vén tóc và để gọn tóc sang một bên sao cho không để tóc che mất vùng trán. Điều này giúp gia đình bạn luôn gặp may mắn và nhiều tài lộc.

Không lộn ngược đồ vật

Vào dịp Tết Trung thu, mọi người thường bày biện các lễ vật để cúng tổ tiên và trăng nhưng bạn lưu ý không để đồ vật theo hướng lộn ngược. Bởi như thế đồng nghĩa với việc không tôn trọng tổ tiên.

Những điều kiêng kị trong ngày Tết Trung thu - Ảnh 3.

Vào dịp Tết Trung thu, mọi người thường bày biện các lễ vật để cúng tổ tiên và trăng nhưng bạn lưu ý không để đồ vật theo hướng lộn ngược.

Không chỉ tay vào mặt trăng

Dân gian quan niệm rằng hành động chỉ tay vào trăng thể hiện sự thiếu tôn trọng với mặt trăng. Đây là một trong những điều cần kiêng kị không nên làm vào ngày Tết Trung thu.

Mặt trăng là vật được tế lễ, thờ cúng trong dịp Trung thu tượng trưng cho sự trọn vẹn và hoàn hảo. Vì vậy, chỉ tay vào mặt trăng được coi là có thái độ xúc phạm đến mặt trăng và có thể gây nên những hậu quả đáng tiếc.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Những điều kiêng kị trong ngày Tết Trung thu - Ảnh 4.Tác dụng phong thủy của gương có thể bạn chưa biết

GĐXH - Gương vừa là vật dụng thường ngày lại có vai trò quan trọng trong phong thủy. Cùng bài viết sau điểm qua những tác dụng phong thủy của gương có thể bạn chưa biết.

Huyền Trang (T/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tác dụng phong thủy của gương có thể bạn chưa biết

Tác dụng phong thủy của gương có thể bạn chưa biết

Cách phòng tránh, hóa giải tiểu nhân quấy phá trong phong thủy ai cũng nên biết

Cách phòng tránh, hóa giải tiểu nhân quấy phá trong phong thủy ai cũng nên biết

Cửa sổ bếp đối diện bếp phạm phong thủy và cách hóa giải hiệu quả

Cửa sổ bếp đối diện bếp phạm phong thủy và cách hóa giải hiệu quả

Đại kỵ để những đồ vật này trước cửa nhà dễ tán gia bại sản

Đại kỵ để những đồ vật này trước cửa nhà dễ tán gia bại sản

Mẹo hóa giải phong thủy xấu từ hàng xóm để tránh mâu thuẫn, giảm xung đột

Mẹo hóa giải phong thủy xấu từ hàng xóm để tránh mâu thuẫn, giảm xung đột

Cùng chuyên mục

Vị trí hũ gạo chuẩn phong thủy trong nhà để hút tài lộc, may mắn

Vị trí hũ gạo chuẩn phong thủy trong nhà để hút tài lộc, may mắn

- 4 giờ trước

GĐXH - Lựa chọn đúng vị trí đặt hũ gạo sẽ có mức độ tác động tích cực đến tài lộc cũng như sức khỏe của gia đình. Thông tin bài viết dưới đây sẽ bật mí cho bạn vị trí đặt hũ gạo trong nhà chuẩn phong thủy.

Cách xử lý xương rồng bị úng nước

Cách xử lý xương rồng bị úng nước

- 8 giờ trước

GĐXH - Xương rồng là loài cây sống ở sa mạc, vì vậy chúng rất thích nghi với môi trường khô hạn. Điều này cũng có nghĩa là chúng rất dễ bị úng nước, đặc biệt là khi trồng trong chậu.

Một loại cây cảnh phong thủy không chỉ đuổi tà mà đến rắn cũng sợ, nhà nào cũng nên trồng

Một loại cây cảnh phong thủy không chỉ đuổi tà mà đến rắn cũng sợ, nhà nào cũng nên trồng

- 10 giờ trước

GĐXH - Rắn là loài động vật khiến nhiều người sợ, bởi sự xuất hiện của chúng có thể làm gây nguy hiểm, không an toàn cho thành viên trong ngôi nhà của bạn. Nhiều người cho rằng, cách tốt nhất để bảo vệ căn nhà của mình là trồng cây lưỡi hổ.

Bật mí cách cắm hoa tươi lâu, thơm lâu, cánh hoa căng mọng

Bật mí cách cắm hoa tươi lâu, thơm lâu, cánh hoa căng mọng

- 12 giờ trước

GĐXH - Hoa tươi cắt cành ngày càng được ưa chuộng và sử dụng nhiều để trưng bày và trang trí không gian nhà cửa thêm phần tươi tắn và tràn đầy sinh khí. Tuy nhiên để kéo dài được độ tươi bền của từng loại hoa thì không phải ai cũng biết.

Phú bà kín tiếng nhất hội bạn thân giàu có của Huyền Baby: 32 tuổi sở hữu Lamborghini 18 tỷ, cuộc sống sang chảnh trong biệt thự trắng

Phú bà kín tiếng nhất hội bạn thân giàu có của Huyền Baby: 32 tuổi sở hữu Lamborghini 18 tỷ, cuộc sống sang chảnh trong biệt thự trắng

- 1 ngày trước

GĐXH - Trước khi kết hôn với chồng doanh nhân, cô đã là một phú bà chính hiệu khi kinh doanh nhà hàng, công ty thời trang và làm đẹp. Hiện cặp đôi sống trong căn biệt thự trắng nhiều người mơ ước.

Mâm cúng Trung thu Rằm tháng 8 cần những gì?

Mâm cúng Trung thu Rằm tháng 8 cần những gì?

- 1 ngày trước

GĐXH - Mâm cúng Rằm Trung thu cần những gì để đầy đủ và ý nghĩa nhất? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Những lợi ích treo tivi trên tường không phải ai cũng biết

Những lợi ích treo tivi trên tường không phải ai cũng biết

- 1 ngày trước

GĐXH - Sử dụng tivi treo tường trong gia đình đem lại sự tiện lợi, gọn nhẹ và thoải mái trong cách bố trí lắp đặt tivi. Dưới đây là một số lợi ích của tivi treo tường mà bạn nên biết.

Loại nước lau bàn thờ đúng chuẩn để mang lại may mắn

Loại nước lau bàn thờ đúng chuẩn để mang lại may mắn

- 1 ngày trước

GĐXH - Việc lựa chọn các loại nước lau bàn thờ đặc biệt sẽ giúp tẩy rửa sạch sẽ, đồng thời mang lại sinh khí mới cho không gian thờ cúng của gia đình.

Vị trí vàng nên đặt cây xương rồng để hóa giải tà khí

Vị trí vàng nên đặt cây xương rồng để hóa giải tà khí

- 2 ngày trước

GĐXH - Theo phong thủy, để xương rồng phát huy tốt nhất khả năng bảo vệ, bạn nên ưu tiên đặt cây ở những khu vực bên ngoài hoặc đóng vai trò là “vùng đệm” của ngôi nhà.

Khai trương gặp mưa có lộc không?

Khai trương gặp mưa có lộc không?

- 2 ngày trước

GĐXH - Mỗi khi một doanh nghiệp, cửa hàng, hoặc một dự án mới ra mắt, việc khai trương không chỉ là một sự kiện quan trọng về mặt thương mại mà còn mang nhiều ý nghĩa phong thủy.

Xem nhiều

Những kiêng kỵ khi thiết kế gầm cầu thang

Những kiêng kỵ khi thiết kế gầm cầu thang

GĐXH - Cầu thang là nơi tiếp nhận và cung cấp khí nên có ảnh hưởng rất lớn đến phong thủy. Hình dạng cầu thang, kết cấu tòa nhà và cách sắp xếp định hướng khác nhau sẽ có ảnh hưởng phong thủy khác nhau.

Hậu quả khi nhà chung cư phạm sát khí, gia chủ cần biết để tránh

Hậu quả khi nhà chung cư phạm sát khí, gia chủ cần biết để tránh

Một loại cây cảnh phong thủy không chỉ đuổi tà mà đến rắn cũng sợ, nhà nào cũng nên trồng

Một loại cây cảnh phong thủy không chỉ đuổi tà mà đến rắn cũng sợ, nhà nào cũng nên trồng

Đại kỵ để những đồ vật này trước cửa nhà dễ tán gia bại sản

Đại kỵ để những đồ vật này trước cửa nhà dễ tán gia bại sản

Phú bà kín tiếng nhất hội bạn thân giàu có của Huyền Baby: 32 tuổi sở hữu Lamborghini 18 tỷ, cuộc sống sang chảnh trong biệt thự trắng

Phú bà kín tiếng nhất hội bạn thân giàu có của Huyền Baby: 32 tuổi sở hữu Lamborghini 18 tỷ, cuộc sống sang chảnh trong biệt thự trắng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top