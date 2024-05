Những dự án chung cư chuẩn bị ra hàng tại Hà Nội

Đầu năm 2024, chung cư tại Hà Nội bỗng sốt giá, nguyên nhân chính là do nguồn cung phân khúc chung cư khan hiếm. Ngoài ra, còn do cơ cấu sản phẩm chưa hợp lý. Khảo sát cho thấy, hiện nay nguồn cung chủ yếu đang tập trung tại khu vực phía Tây và phía Đông Hà Nội. Trong đó, chiếm gần 1 nửa nguồn cung đến từ 2 đại dự án Vinhomes Smart City và Vinhomes Ocean Park.

Tại khu vực phía Tây, các dự án tập trung tại khu đô thị Vinhomes Smart City, Nam Từ Liêm bao gồm: Lumi Hanoi - CapitaLand làm chủ đầu tư, The Canopy Residences - Chủ đầu tư Vinhomes - Quỹ đầu tư chính phủ Singapore, chung cư Masteri West Heights và khu căn hộ cao cấp Lumiere EverGreen - Masterise Homes là chủ đầu tư, Imperia Sola Park được đầu tư bởi MIK...hiện đang được đẩy mạnh thi công triển khai và ra hàng.

Cũng thuộc khu vực phía Tây, nhiều dự án căn hộ chung cư cũng đã và đang chuẩn bị gia nhập thị trường gồm: chung cư Capital Elite số 18 Phạm Hùng, Hoàng Thành Pearl 55 Nguyễn Văn Giáp quận Nam Từ Liêm), Grand Sunlake số 135 Trần Phú, Hà Đông, chung cư Moonlight 1 trong Khu đô thị An Lạc Green Symphony và căn hộ The Wisteria nằm trong Khu đô thị Hinode Royal Park thuộc huyện Hoài Đức,.

Giá bán các căn hộ chung cư khu vực phía Tây Hà Nội hiện nay dao động trong khoảng từ 60-100 triệu đồng/m2. Trong đó, giá cao nhất được ghi nhận ở căn hộ đã hoàn thiện Lumiere EverGreen khi chạm mức 100 triệu đồng/m2.

Tại khu vực phía Đông, nguồn cung chủ yếu tập trung tại Khu đô thị Vinhomes Ocean Park Gia Lâm với 2 dự án lớn khu cao tầng The Zurich được đầu tư bởi Vinhomes & Mitsubishi Corporation và khu căn hộ H1 The Nomad phân khu Hawaii Masteri Waterfront do Masterise Homes làm chủ đầu tư. Giá các căn hộ này dao động từ 60-70 triệu đồng/m2.

Theo các chuyên gia bất động sản, mặc dù nguồn cung căn hộ chung cư khu vực Hà Nội đã trở lại tuy nhiên, số lượng vẫn rất khiêm tốn, tình trạng thiếu hụt nguồn cung vẫn diễn ra ít nhất trong 2 năm tới.