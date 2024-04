Những khu vực ở Hà Nội có giao dịch đất thô cư tăng trong thời gian qua

Những ngày cuối tháng 3, đầu tháng 4/2024, phân khúc căn hộ chung cư, nhà trong ngõ tại thành phố Hà Nội liên tục tăng cao đã khiến nhiều người dân có xu hướng tìm mua đất nền tại các quận, huyện vùng ven.

Cùng với đó, do quá trình đô thị hóa tăng nhanh, hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ nên phân khúc đất nền tại các quận như Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Hoàng Mai... gần đây được nhiều người săn lùng. Riêng trong quý I/2024, có tới 72% giao dịch thổ cư đang tập trung tại 6 quận gồm Hà Đông, Nam Từ Liêm, Long Biên, Gia Lâm, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm (theo số liệu thống kê của Trung tâm nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng One Mount Real Estate). Đây là những quận có nguồn cung thổ cư đa dạng, mặt bằng giá hấp dẫn hơn các quận nội thành khác.

Khảo sát của chuyên trang Batdongsan.com.vn được thực hiện trên 1.000 môi giới bất động sản cho thấy, 25% môi giới nhận định phải đến quý IV/2024 thị trường đất nền mới phục hồi trở lại. Khoảng 17% cho rằng thị trường sẽ phục hồi trong quý III/2024 và 22,6% nhìn nhận điểm đảo chiều sẽ là quý II/2024.

Về tâm lý người tiêu dùng, theo chuyên trang Batdongsan.com.vn, trong 1.000 người tham gia khảo sát, có tới 65% số người cho biết sẽ tiếp tục mua bất động sản trong năm 2024.

Đáng chú ý, trong số 65% này, có khoảng 1/3 số người quan tâm tới phân khúc đất nền. Kế tiếp là phân khúc nhà riêng, nhà liền kề với 26%, chung cư 24%, nhà phố 9%, biệt thự 6%...