Những mẫu iPhone dù có rẻ đến đâu cũng không nên mua thời điểm hiện tại

Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất rẻ đến khó tin, vẫn xịn như iPhone 16 Pro Max GĐXH - Giá iPhone 14, iPhone 14 Pro Max mới nhất thực sự ngon, bổ rẻ cho khách Việt muốn sở hữu smartphone nhưng vẫn không thua kém iPhone 16 Pro và Pro Max quá nhiều.

Giá iPhone những năm gần đây đã dần ổn định, người dùng không còn cần bỏ ra quá nhiều tiền để sở hữu các mẫu iPhone mới. Vì vậy, thay vì chọn mua những thiết bị quá cũ không còn được hỗ trợ cập nhật, tiềm ẩn nhiều rủi ro, người dùng nên ưu tiên các dòng máy mới hơn để đảm bảo trải nghiệm và độ an toàn.

Những mẫu iPhone dù có rẻ đến đâu cũng không nên mua

iPhone 8, 8 Plus và các đời cũ hơn

iPhone 8 và iPhone 8 Plus





iPhone 8 và 8 Plus từng là flagship một thời, nhưng đã ra mắt từ năm 2017 và hiện tại không còn nằm trong danh sách các thiết bị được hỗ trợ iOS mới nhất. Việc không được cập nhật lên iOS 17 đồng nghĩa người dùng sẽ bỏ lỡ nhiều tính năng, trải nghiệm kém ổn định và gặp rủi ro bảo mật. Ngoài ra, việc không hỗ trợ 5G, hiệu năng yếu và pin xuống cấp theo thời gian cũng là lý do khiến dòng iPhone này không còn phù hợp để sử dụng lâu dài.

iPhone X

iPhone X





Dù là mẫu iPhone đầu tiên dùng màn hình OLED, iPhone X giờ đây đã trở nên lỗi thời cả về phần mềm lẫn phần cứng. Việc không thể lên iOS 17, pin yếu, hiệu suất không còn ổn định khiến chiếc điện thoại này không còn là lựa chọn an toàn. Với những ai cần một thiết bị phục vụ trơn tru cho các tác vụ hằng ngày hoặc chơi game nhẹ, iPhone X khó lòng đáp ứng được kỳ vọng.

iPhone SE 2022

iPhone SE 2022





iPhone SE thế hệ 3 (ra mắt 2022) là model rẻ nhất trong dải sản phẩm của Apple, nhưng rẻ không đồng nghĩa với đáng mua. Mặc dù dùng chip A15 Bionic mạnh mẽ, chiếc máy này lại bị chê bởi thiết kế lỗi thời với viền dày, màn hình nhỏ chỉ 4.7 inch và thời lượng pin khá yếu. Trong bối cảnh thị trường tràn ngập những smartphone viền mỏng, màn hình lớn, iPhone SE rõ ràng không phải là lựa chọn lý tưởng, trừ khi bạn thực sự yêu thích kiểu dáng cũ và không đặt nặng yếu tố thẩm mỹ.

iPhone 12 và 13 mini

iPhone 13 mini và iPhone 12 mini.





iPhone 12 mini và 13 mini là hai model đặc biệt với kích thước nhỏ gọn hiếm thấy trong thế giới smartphone ngày nay. Tuy nhiên, điểm cộng về thiết kế lại kéo theo điểm trừ lớn nhất: Pin yếu. Với viên pin nhỏ, hai chiếc iPhone mini này thường không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng trọn một ngày nếu bạn thường xuyên xem video, chơi game hay chụp ảnh. Ngoài ra, màn hình nhỏ cũng khiến trải nghiệm giải trí không được trọn vẹn. Trong tầm giá này, người dùng có thể cân nhắc iPhone 11 hay iPhone 12 bản thường để có thời lượng pin tốt và màn hình lớn hơn.

Lý do không nên mua những iPhone đời quá cũ

Nếu bạn đang có ý định mua những dòng sản phẩm kể trên, cần có sự cân nhắc kỹ lưỡng. Việc không được hỗ trợ lên các phiên bản phần mềm mới, người dùng mất đi quyền lời về các bản vá lỗi, có thể đến từ xung đột phần mềm hay thậm chí nghiêm trọng hơn là các bản vá bảo mật, ngăn chặn lỗ hổng khiến hacker xâm nhập vào thông tin và dữ liệu cá nhân của bạn, từ đó lợi dụng chúng để thực hiện hành vi chiếm đoạt với mục đích xấu.

Chưa hết, những dòng iPhone cũ cũng tiềm ẩn những rủi ro liên quan đến hiệu suất pin (dưới 75%). Gây cản trở trong các trải nghiệm sử dụng thường ngày như nhanh hết pin, hiệu suất hoạt động chậm hơn, dễ xảy ra sự cố ngoài ý muốn như đột ngột tắt nguồn, phồng pin. Chi phí thay thế pin chính hãng cho những dòng sản phẩm này cũng không hề rẻ, lên đến hàng triệu đồng hoặc nếu bạn thay thế phụ kiện bên ngoài với chi phí rẻ hơn, cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro có thể xảy ra trong quá trình sử dụng.

Thay vào đó, bạn có thể tìm mua những chiếc iPhone mới hơn với thời lượng pin cao hơn, có hỗ trợ bảo hành, cập nhật phần mềm dài lâu để yên tâm sử dụng nhé.

Một chiếc iPhone giá rẻ đôi khi là lựa chọn "hời", nhưng cũng có thể trở thành sai lầm nếu bạn không để ý đến khả năng cập nhật phần mềm, hiệu năng hay thời lượng pin. Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh chóng, hãy cân nhắc đầu tư vào những model mới hơn, dù đắt hơn đôi chút nhưng sẽ đảm bảo trải nghiệm mượt mà và bền bỉ hơn về lâu dài.