Những thực phẩm này người bị bệnh thận không nên ăn

Vai trò chế độ ăn uống đối với người bị bệnh thận



Bác sĩ Lưu Thị Thảo, Khoa Nội tiết, Bệnh viện Bạch Mai, chia sẻ trên Báo Sức khỏe & Đời sống, chế độ ăn đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với người suy thận, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Một số lý do giải thích cho tầm quan trọng của chế độ ăn cho người suy thận: Giúp kiểm soát các triệu chứng, bảo vệ chức năng thận, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Chức năng chính của thận là loại bỏ chất thải và chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể qua nước tiểu. Ngoài ra, thận còn giúp cân bằng các khoáng chất khác như muối, kali, cân bằng chất lỏng trong cơ thể, tạo ra các hormone ảnh hưởng đến cách thức hoạt động của các cơ quan khác.

Những thực phẩm này đặc biệt tốt cho người bị bệnh thận GĐXH - Việc ăn uống theo chế độ bổ thận sẽ giúp đẩy lùi nguy cơ bệnh thận mạn tính, năng cao khả năng miễn dịch và tránh các biến chứng nguy hiểm do suy thận gây ra.

Ăn những loại thực phẩm này thường xuyên sẽ làm canxi trong cơ thể sụt giảm GĐXH - Thói quen ăn uống không lành mạnh sẽ gây giảm mật độ xương, làm tăng nguy cơ loãng xương…





Thận có vai trò lọc máu, duy trì cân bằng chất lỏng.

Người bị thận không nên ăn các thực phẩm sau



Thực phẩm chứa nhiều muối

Trong các thực phẩm chứa nhiều muối có hàm lượng natri cao. Natri ảnh hưởng đến cân bằng huyết áp, giúp duy trì cân bằng nước trong cơ thể bạn. Thận khỏe mạnh giữ mức natri trong tầm kiểm soát.

Nhưng nếu mắc bệnh thận, thận không kiểm soát được lượng natri, khiến chất lỏng dư thừa tích tụ trong cơ thể, gây ra một số vấn đề như: Sưng mắt cá chân, huyết áp cao, khó thở và tích tụ dịch ở màng tim và màng phổi. Kiểm soát lượng natri nạp vào cơ thể luôn ít hơn 2 gram/mỗi ngày.

Các loại nước ngọt sẫm màu

Các loại nước ngọt sẫm màu như: Coca, pepsi... không chỉ chứa lượng calo và đường cao, mà chúng còn chứa các chất phụ gia như: Phốt pho. Phốt pho được nhiều nhà sản xuất thực phẩm thêm vào nhằm làm tăng hương vị, kéo dài thời hạn sử dụng và ngăn ngừa sự đổi màu.

Không giống như phốt pho tự nhiên, phốt pho ở dạng phụ gia không liên kết với protein. Thay vào đó, nó được tìm thấy dưới dạng muối và có khả năng hấp thụ cao qua đường ruột.

Lượng phốt pho được thêm vào này khiến cơ thể con người hấp thụ nhiều hơn so với phốt pho tự nhiên, động vật hoặc thực vật. Do vậy, những bệnh nhân mắc bệnh thận nên tránh xa các loại nước ngọt sẫm màu, nhất là coca.

Bơ

Bơ được biết đến là thực phẩm lành mạnh và chứa nhiều chất bổ dưỡng như: Chất béo lành mạnh, chất xơ và chất chống oxy hóa tốt cho tim. Tuy nhiên, bơ là thực phẩm cần tránh đối với bệnh nhân mắc bệnh thận.

Bơ chứa nhiều cali nên cần tránh.

Nguyên nhân là do bơ có chứa một nguồn kali phong phú. Một cốc bơ (150 gram) cung cấp đến 727 mg kali. Đây là lượng kali gấp đôi so với một quả chuối. Do đó, bơ nên tránh trong chế độ ăn kiêng của bệnh nhân bệnh thận.

Thực phẩm đóng hộp

Với sự tiện lợi, giá thành thấp thực phẩm đóng hộp được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, hầu hết các thực phẩm đóng hộp này đều chứa một lượng lớn muối.

Các nhà sản xuất thêm muối vào nhằm bảo quản để tăng thời hạn sử dụng của thực phẩm. Do đó, bệnh nhân mắc bệnh thận cũng cần tránh xa khỏi các thực phẩm đóng hộp.

Khi chọn thực phẩm, bạn nên lưu ý chọn các thực phẩm có hàm lượng muối thấp. Ngoài ra, biện pháp để ráo nước và rửa thực phẩm đóng hộp có thể làm giảm hàm lượng muối xuống 33%- 80%, tùy thuộc vào sản phẩm.

Chuối

Rất nhiều loại trái cây chứa lượng kali cao, trong đó có chuối. Chuối là thực phẩm có hàm lượng kali cao. Một quả chuối cỡ trung bình cung cấp 422 mg kali.

Chuối có nguồn dinh dưỡng cao nhưng cần tránh đối với bệnh nhân bệnh thận.

Tuy nhiên, một loại quả có chứa lượng kali thấp và là lựa chọn thay thế cho chuối là dứa. Dứa là một loại trái cây thân thiện với thận.

Công dụng tuyệt vời bất ngờ của quả ớt rất nhiều người chưa biết GĐXH - Ớt, loại gia vị không thể thiếu trong bữa ăn của nhiều người, không chỉ mang đến hương vị đặc biệt cho món ăn mà còn là một nguồn cung cấp dồi dào các loại vitamin quan trọng cho sức khỏe.