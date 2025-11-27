Mới nhất
Niềm vui bất ngờ của diễn viên Minh Tiệp tại LHP Việt Nam 2025

Thứ năm, 06:46 27/11/2025 | Giải trí
Diễn viên Minh Tiệp vui sướng khi nhận Giải Bông Sen Vàng cho phim tài liệu "Người giữ hồn di sản" - tác phẩm do anh làm phó đạo diễn tại Liên hoan phim Việt Nam 2025.

Diễn viên Minh Tiệp là một trong những đại biểu tham dự Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 - 2025 tại TPHCM. Anh và bà xã kém 13 tuổi - chị Thùy Dương đều có mặt ở đêm khai mạc và bế mạc, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động ngoài lề thuộc khuôn khổ sự kiện.

Niềm vui bất ngờ của diễn viên Minh Tiệp tại LHP Việt Nam 2025 - Ảnh 1.

Diễn viên Minh Tiệp nhận Giải Bông Sen Vàng - giải thưởng cao nhất cho hạng mục phim tài liệu tại LHP.

Minh Tiệp hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam. Trong sự kiện trao giải, diễn viên cũng lên sân khấu nhận giải Bông Sen Vàng với phim tài liệu Người giữ hồn di sản . Anh cũng là phó đạo diễn của tác phẩm, bên cạnh đạo diễn Lê Thanh Lịch - Giám đốc trung tâm cùng đạo diễn Đặng Minh Hùng.

Trung tâm dự kiến sắp tới sẽ sản xuất thêm các phim điện ảnh, tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao cho Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch.

Niềm vui bất ngờ của diễn viên Minh Tiệp tại LHP Việt Nam 2025 - Ảnh 2.

Phó Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam Minh Tiệp và đạo diễn Đặng Minh Hùng - người cùng tham gia đạo diễn phim tài liệu ''Người giữ hồn di sản''.

Chia sẻ với VietNamNet , Minh Tiệp nói liên hoan phim năm nay ấm cúng và nhiều cảm xúc. Trong sự kiện, các khách mời dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ những người dân đã mất trong đợt bão lũ vừa qua.

"Ban tổ chức cũng có mã QR trên màn hình lớn để mọi người cùng đóng góp dù ít hay nhiều nhằm giúp bà con sau lũ. Đây là tinh thần tương thân tương ái đậm nét của dân tộc Việt Nam ta từ muôn đời nay", anh kể.

Niềm vui bất ngờ của diễn viên Minh Tiệp tại LHP Việt Nam 2025 - Ảnh 3.

Các gương mặt thắng Bông Sen Vàng tại LHP.

Đồng hành cùng LHP từ đầu, Minh Tiệp nhận định các thành viên hội đồng ban giám khảo đã làm việc công tâm, đánh giá đúng và khách quan.

Các bộ phim được giải đã phản ánh rõ năng lực và sự ảnh hưởng của mình tới khán giả, từ phim tài liệu, hoạt hình, điện ảnh...

Minh Tiệp gửi lời chúc mừng đến các đồng nghiệp, đồng thời mong họ có thêm nhiều dự án ấn tượng trong tương lai, góp phần giúp điện ảnh Việt Nam phát triển trong giai đoạn chuyển mình.

Niềm vui bất ngờ của diễn viên Minh Tiệp tại LHP Việt Nam 2025 - Ảnh 4.

Diễn viên Minh Tiệp và bà xã.

Minh Tiệp sinh năm 1977, tốt nghiệp ĐH Ngoại ngữ và cử nhân chính trị Học viện Báo chí tuyên truyền. Nam diễn viên lấy bằng thạc sĩ quản lý văn hóa của Đại học Văn hóa năm 2017.

Anh sớm nổi tiếng qua các phim Ban mai xanh, Cuộc gọi lúc 0 giờ, Tiếng dương cầm trên biển, Lập trình cho trái tim ... Bên cạnh diễn xuất, Minh Tiệp từng là người mẫu, MC cho một số chương trình. Nhiều năm nay, anh dần rút lui màn ảnh để tập trung cho vai trò công tác quản lý văn hóa.

Hồi tháng 3, Minh Tiệp trở lại màn ảnh với vai Huấn trong phim Cha tôi người ở lại .

Minh Tiệp và bà xã - Thùy Dương kết hôn năm 2011 và có một con gái thừa hưởng chiều cao và gương mặt ưa nhìn của cả bố và mẹ.

Nam nghệ sĩ nổi tiếng từng gây nuối tiếc vì 'trượt' NSND, về hưu có cuộc sống viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổi

GĐXH - NSƯT Chí Trung sau khi rời ghế Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ anh có cuộc sống giản dị, bình yên và viên mãn bên bạn gái á hậu kém 18 tuổi.

