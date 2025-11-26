Nam chính 'Mưa đỏ' xúc động nâng cup vàng danh giá

'Mưa đỏ' tiếp tục nhận tin vui quốc tế GĐXH - Phim “Mưa Đỏ” của Việt Nam góp mặt trong danh sách 86 tác phẩm đủ điều kiện tranh giải Phim truyện quốc tế hay nhất tại Oscar 2026.

Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim Việt Nam 2025 diễn ra vào tối ngày 25/11/2025 tại TP.HCM quy tụ nhiều tên tuổi lớn trong ngành điện ảnh. Sự kiện không chỉ tôn vinh những tác phẩm xuất sắc mà còn là nơi giao lưu, kết nối giữa các nghệ sĩ.

Vượt qua nhiều ứng cử "nặng kí", "Mưa đỏ" đã chính thức giành được Bông sen vàng tại hạng mục Phim truyện điện ảnh xuất sắc nhất. Chiến thắng này không quá bất ngờ cho giới chuyên môn lẫn khán giả yêu phim. Trong số 16 phim tranh giải, "Mưa đỏ" sở hữu nhiều ưu thế hơn cả. Tác phẩm có doanh thu cao nhất lịch sử phim điện ảnh Việt - hơn 700 tỷ đồng. Không chỉ vậy, phim tạo ra cơn sốt trên khắp cả nước trong hơn một tháng trình chiếu.

Bên cạnh đó, "Mưa đỏ" còn được ghi nhận ở các hạng mục quan trọng như: Thiết kế mỹ thuật xuất sắc: Vũ Việt Hưng, Âm thanh xuất sắc: Hoàng Thị Thu Thủy, Kỹ xảo điện ảnh xuất sắc: Đinh Việt Phương và diễn viên nam phụ xuất sắc: Phương Nam vai Tạ.

Niềm vui vỡ òa của đoàn phim "Mưa đỏ".

Đạo diễn Đặng Thái Huyền nhận cúp Bông Sen Vàng cùng đoàn phim.

Thành công của "Mưa đỏ" không chỉ mang lại niềm tự hào lớn cho Điện ảnh Quân đội nhân dân mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ về chất lượng nghệ thuật của dòng phim chiến tranh cách mạng Việt Nam. Giải thưởng này chính là nguồn động lực to lớn để các nghệ sĩ, chiến sĩ của Điện ảnh Quân đội nhân dân tiếp tục sáng tạo, cống hiến, ghi dấu ấn hơn nữa trong những chặng đường nghệ thuật sắp tới.

Phát biểu nhận giải thưởng, đạo diễn Đặng Thái Huyền xúc động, chia sẻ: "Xin thay mặt cho Điện ảnh Quân đội và ê-kíp gửi lời cảm ơn trân trọng tới ban tổ chức đã trao cho chúng tôi phần thưởng cao quý. Chúng tôi đã tận hiến cho chiến dịch gian nan nhưng vinh quang này. Ê-kíp xin tri ân khán giả đã nối dài giấc mơ tuyệt đẹp của 'Mưa đỏ'. Phần thưởng này cũng xin được gửi tặng những anh hùng, liệt sĩ - những người đã ngã xuống để chúng ta có ngày hôm nay".

Ngay sau đó, Đỗ Nhật Hoàng - nam chính "Mưa đỏ" - cùng dàn diễn viên phim nâng chiếc cúp Bông Sen vàng kèm chia sẻ đầy tự hào: "Tất cả chúng ta đã làm được".

Dàn sao Mưa đỏ.

Giải Bông Sen Bạc hạng mục điện ảnh được trao cho 3 phim: "Địa đạo" (Bùi Thạc Chuyên); "Tử chiến trên không" (Hàm Trần) và "Chị dâu" (Khương Ngọc).

Điều này đồng nghĩa với việc hai bộ phim của Trấn Thành là "Mai" và "Bộ tứ báo thủ" cùng các phim: "Nụ hôn bạc tỷ" (Thu Trang) hay "Kính vạn hoa" (Võ Thanh Hòa), "Công tử Bạc Liêu" (Lý Minh Thắng)... đã trắng tay tại Liên hoan phim Việt Nam 2025.

Một hạng mục nhận được sự quan tâm đặc biệt từ giới chuyên môn là Đạo diễn điện ảnh xuất sắc vinh danh Hàm Trần với "Tử chiến trên không". Theo thống kê từ Box Office Vietnam, "Tử chiến trên không" đạt doanh thu xấp xỉ 252 tỷ đồng. Thành tích này giúp đứa con tinh thần của Hàm Trần vượt "Hai Phượng", trở thành phim hành động Việt Nam ăn khách nhất lịch sử phòng vé.

Bông sen bạc hạng mục điện ảnh giành cho 3 phim: "Địa đạo" (Bùi Thạc Chuyên); "Tử chiến trên không" (Hàm Trần) và "Chị dâu" (Khương Ngọc).

Danh sách đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Việt Nam năm nay gọi tên Phương Anh Đào (Mai); Việt Hương (Chị dâu) và Hồng Đào (Mang mẹ đi bỏ). Kết quả, Phương Anh Đào thắng giải quan trọng. Trong khi ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc, Tuấn Trần vượt qua Thái Hòa để nhận cúp.

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường phát biểu tại lễ bế mạc: "Xin được chúc mừng các nghệ sĩ và các đoàn làm phim được vinh danh trong lễ bế mạc ngày hôm nay. Cục Điện ảnh luôn coi thành công của các đơn vị làm phim là thành công của chính mình, cam kết cùng nhau xây dựng một môi trường chuyên nghiệp, bền vững để ngành điện ảnh Việt Nam cất cánh trong kỷ nguyên mới".

Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND TP.HCM phối hợp tổ chức, diễn ra tại TP.HCM - thành phố vừa được UNESCO chính thức công nhận là thành phố sáng tạo toàn cầu về điện ảnh.