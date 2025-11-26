Diễn viên vừa giành giải Nữ chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam là ai?

Vợ chồng Lý Hải và dàn sao 'Mưa đỏ' gây chú ý thảm đỏ Liên hoan phim Việt Nam GĐXH - Vợ chồng đạo diễn Lý Hải - Minh Hà, dàn sao "Mưa đỏ" và nhiều nghệ sĩ góp mặt ở khai mạc Liên hoan phim Việt Nam, tối 21/11 tại TP.HCM.

Tại lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 vừa diễn ra tối 25/11 tại TP.HCM, Phương Anh Đào vắng mặt do lịch trình cá nhân. Tuy nhiên, cô bất ngờ khi vượt qua những tên tuổi như Hồng Đào, Việt Hương để giành giải Nữ chính xuất sắc nhất.

Trước đó, ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại phim truyện điện ảnh là màn cạnh tranh gay cấn của Phương Anh Đào (phim Mai), Hồng Đào (Mang mẹ đi bỏ), Việt Hương (Chị dâu), Kaity Nguyễn (Tử chiến trên không), Hồ Thu Anh (Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối).

Vai Mai trong phim cùng tên của Trấn Thành là bước ngoặt lớn giúp tên tuổi của nữ diễn viên lên sao hạng A. Cô thừa nhận đây là vai diễn không cần vay mượn cảm xúc mà được sống trọn trong nhân vật.

Vai Mai trong phim của Trấn Thành giúp Phương Anh Đào trở thành Nữ chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam 2025.

Trao giải cho các Nam và Nữ diễn viên chính xuất sắc, Nam và nữ diễn viên phụ xuất sắc trong phim truyện điện ảnh.

Điểm đặc biệt khiến Phương Anh Đào trở thành "nữ hoàng nước mắt" là cô không gào thét hay diễn quá lố mà để cảm xúc dâng tự nhiên. Trong Mai, cảnh khóc ở đoạn kết được xem là khoảnh khắc đắt giá nhất - ánh mắt mờ đi vừa mong manh vừa dữ dội. Ở "Nhắm mắt thấy mùa hè", cô thể hiện sự cô đơn và nỗi nhớ cha qua những cảnh khóc lặng lẽ giữa đất Nhật xa xôi - không cần thoại nhưng đủ khiến tim người xem thắt lại.

Sau phim "Mai", Phương Anh Đào được ví là "mỹ nhân trăm tỉ" của Trấn Thành. Vượt lên nhiều tên tuổi như Ninh Dương Lan Ngọc, Kaity Nguyễn.... Phương Anh Đào và vẻ đẹp điện ảnh đã nhận được cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn. Nhiều đạo diễn ngợi khen diễn xuất của nữ diễn viên và mong được hợp tác với Phương Anh Đào trong tương lai.

Phương Anh Đào có nhiều phân đoạn và trường đoạn diễn xuất ấn tượng. Nữ diễn viên nuôi được cảm xúc, biết tiết chế, cân bằng liều lượng cảm xúc trong từng phân cảnh.

Phương Anh Đào sinh năm 1992, từng theo học Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh. Năm 2008, cô đóng vai diễn đầu tiên là vai phụ Hoàng Su trong phim truyền hình "Dòng sông định mệnh" của đạo diễn Châu Huế. Năm 2014, Anh Đào đóng vai An Sa trong bộ phim sitcom "Kim chi cà pháo" nhưng không gây được dấu ấn.

Năm 2018, Phương Anh Đào gây ấn tượng khi vào vai Nhật Hạ trong bộ phim "Nhắm mắt thấy mùa hè", giúp cô đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ 5. Liên tiếp sau đó, cô đảm nhận vai trong các bộ phim: Em gái mưa, Chàng vợ của em, Cha ma (kinh dị), Bằng chứng vô hình, Vô diện sát nhân.

Cho đến năm 2024, cô vào vai Mai trong phim điện ảnh cùng tên và giành vô số giải thưởng: Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất tại 2 lễ trao giải LHP châu Á Đà Nẵng lần thứ 2 & Giải Cánh diều lần thứ 22; giành 3 giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Điện ảnh), Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất, Cặp đôi được yêu thích nhất (cùng với Tuấn Trần) tại Giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 11.

Ngoài tham gia các bộ phim, Anh Đào còn xuất hiện trong một số video âm nhạc. Năm 2019, cô lần đầu góp giọng cùng Đen Vâu trong ca khúc "Lối nhỏ", sau đó là bài hát Bài này chill phết. Năm 2022, cô góp mặt trong MV "Diễn viên tồi" của Đen Vâu. Đây là lần thứ ba cô hợp tác cùng nam rapper này.

