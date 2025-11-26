Sinh nhật tuổi mới không nhận quà và hoa, Hồ Ngọc Hà làm một việc ấm áp cho đồng bào vùng lũ

NSND Xuân Bắc, ca sĩ Hồ Ngọc Hà ngồi 'ghế nóng' Giải thưởng Human Act Prize 2025 GĐXH - NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn và ca sĩ Hồ Ngọc Hà là 2 trong 11 giám khảo uy tín của Giải thưởng Hành động vì cộng đồng - Human Act Prize 2025.

Hồ Ngọc Hà sinh nhật tuổi 41 đã không nhận hoa, quà từ bạn bè mà cô mong muốn họ sẽ quy đổi thành tiền để đi ủng hộ đồng bào vùng lũ. Sau khi tổng kết lại số tiền và bù thêm từ cá nhân, hiện tại, Hồ Ngọc Hà đã có 300 triệu đồng.

Hồ Ngọc Hà thông báo sẽ ủng hộ 300 triệu đồng đã thiện nguyện khắc phục sau bão lũ.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ: "Toàn bộ số tiền này Hà sẽ dành cho các hoạt động thiện nguyện khắc phục sau bão lũ, như: hỗ trợ chi phí cho một số gia đình thiệt hại nặng, trao học bổng cho các em nhỏ khó khăn vùng lũ...

Hà và công ty sẽ phối hợp với MTTQ Việt Nam và chính quyền tại một vài địa phương bị ảnh hưởng nặng để trao cho những hoàn cảnh khó khăn sau bão lũ".

Cuối cùng, cô nhắn gửi thêm với fan: "Nếu có thể mọi người chung tay chuyển khoản đóng góp trực tiếp vào các tài khoản của MTTQ Việt Nam tại các tỉnh là Hà đã rất hạnh phúc và có sinh nhật ý nghĩa rồi. Cảm ơn tất cả".

Dòng chia sẻ trong ngày mừng sinh nhật tuổi mới của Hồ Ngọc Hà đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một hành động thiết thực và ấm áp của cô.

Hồ Ngọc Hà luôn coi trọng những công việc thiện nguyện vì cộng đồng.

Hồ Ngọc Hà hiện đang là một trong những sao Việt có nhiều đóng góp cho xã hội về các công tác thiện nguyện. Một trong những dự án mà nữ ca sĩ tâm huyết mới đây là Hành trình 20+. Tại đây, Hồ Ngọc Hà cùng ekip đến gặp gỡ các hoàn cảnh khó khăn, có những hoạt động nhỏ như trao học bổng, chia sẻ từng giấc mơ của các bé gặp khó khăn trong cuộc sống.

Từ chục năm qua, Hồ Ngọc Hà và gia đình cùng bạn bè đã có rất nhiều chuyến đi về khắp các tỉnh thành - nơi hứng chịu thiên tai bão lũ để cứu trợ và giúp đỡ đồng bào. Ở tuổi ngoài 40, nữ ca sĩ quê Quảng Trị thấm thía những việc làm tích cực cho cộng đồng.

Mới đây, khi ngồi vị trí giám khảo cuộc thi "Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2025", Hồ Ngọc Hà cũng có trải lòng về công tác thiện nguyện để mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô nói: "Bản thân Hà là một người mẹ nên Hà thấu hiểu được việc thiếu bóng những người cha, người mẹ sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống và tinh thần của các em nhỏ như thế nào. Do đó, khi nghe đến những dự án mà các em được bao bọc yêu thương, giúp đỡ thì Hà cảm thấy rất đồng cảm vì đó cũng chính là con đường Hà đang đi”.

Gia đình hạnh phúc của Hồ Ngọc Hà.

Ngoài các công tác thiện nguyện trong nhiều năm qua, Hồ Ngọc Hà hiện tại có sự nghiệp ổn định với những thành công trong lĩnh vực âm nhạc lẫn thời trang. Ngoài ra, cô có cuộc sống viên mãn bên chồng - diễn viên Kim Lý và 3 con xinh xắn như thiên thần.