Sinh nhật tuổi mới không nhận quà và hoa, Hồ Ngọc Hà làm một việc ấm áp cho đồng bào vùng lũ
GĐXH - Hồ Ngọc Hà đã không nhận hoa, quà trong ngày sinh nhật mừng tuổi mới mà cô muốn bạn bè, fan ủng hộ đồng bào đang hứng chịu thiên tai lũ lụt.
Hồ Ngọc Hà sinh nhật tuổi 41 đã không nhận hoa, quà từ bạn bè mà cô mong muốn họ sẽ quy đổi thành tiền để đi ủng hộ đồng bào vùng lũ. Sau khi tổng kết lại số tiền và bù thêm từ cá nhân, hiện tại, Hồ Ngọc Hà đã có 300 triệu đồng.
Hồ Ngọc Hà chia sẻ: "Toàn bộ số tiền này Hà sẽ dành cho các hoạt động thiện nguyện khắc phục sau bão lũ, như: hỗ trợ chi phí cho một số gia đình thiệt hại nặng, trao học bổng cho các em nhỏ khó khăn vùng lũ...
Hà và công ty sẽ phối hợp với MTTQ Việt Nam và chính quyền tại một vài địa phương bị ảnh hưởng nặng để trao cho những hoàn cảnh khó khăn sau bão lũ".
Cuối cùng, cô nhắn gửi thêm với fan: "Nếu có thể mọi người chung tay chuyển khoản đóng góp trực tiếp vào các tài khoản của MTTQ Việt Nam tại các tỉnh là Hà đã rất hạnh phúc và có sinh nhật ý nghĩa rồi. Cảm ơn tất cả".
Dòng chia sẻ trong ngày mừng sinh nhật tuổi mới của Hồ Ngọc Hà đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một hành động thiết thực và ấm áp của cô.
Hồ Ngọc Hà hiện đang là một trong những sao Việt có nhiều đóng góp cho xã hội về các công tác thiện nguyện. Một trong những dự án mà nữ ca sĩ tâm huyết mới đây là Hành trình 20+. Tại đây, Hồ Ngọc Hà cùng ekip đến gặp gỡ các hoàn cảnh khó khăn, có những hoạt động nhỏ như trao học bổng, chia sẻ từng giấc mơ của các bé gặp khó khăn trong cuộc sống.
Từ chục năm qua, Hồ Ngọc Hà và gia đình cùng bạn bè đã có rất nhiều chuyến đi về khắp các tỉnh thành - nơi hứng chịu thiên tai bão lũ để cứu trợ và giúp đỡ đồng bào. Ở tuổi ngoài 40, nữ ca sĩ quê Quảng Trị thấm thía những việc làm tích cực cho cộng đồng.
Mới đây, khi ngồi vị trí giám khảo cuộc thi "Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng 2025", Hồ Ngọc Hà cũng có trải lòng về công tác thiện nguyện để mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô nói: "Bản thân Hà là một người mẹ nên Hà thấu hiểu được việc thiếu bóng những người cha, người mẹ sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống và tinh thần của các em nhỏ như thế nào. Do đó, khi nghe đến những dự án mà các em được bao bọc yêu thương, giúp đỡ thì Hà cảm thấy rất đồng cảm vì đó cũng chính là con đường Hà đang đi”.
Ngoài các công tác thiện nguyện trong nhiều năm qua, Hồ Ngọc Hà hiện tại có sự nghiệp ổn định với những thành công trong lĩnh vực âm nhạc lẫn thời trang. Ngoài ra, cô có cuộc sống viên mãn bên chồng - diễn viên Kim Lý và 3 con xinh xắn như thiên thần.
Hà Anh Tuấn bất ngờ nhận tin vui từ Liên hoan phim Việt Nam 2025Giải trí - 1 giờ trước
GĐXH - Phim tài liệu "Chân trời rực rỡ" do Lan Nguyên đạo diễn được lấy cảm hứng từ live concert của Hà Anh Tuấn vừa nhận giải thưởng tại Liên hoan phim Việt Nam 2025.
Hồng Đào tuổi 64 giành giải thưởng lớn ở LHP Việt Nam, tận hưởng cuộc sống 'không phụ thuộc ai'Giải trí - 2 giờ trước
GĐXH - Mới đây tại LHP Việt Nam 2025, Hồng Đào giành giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc với phim "Mai". Ngoài sự nghiệp thăng hoa, cuộc sống riêng tư của Hồng Đào cũng bình yên sau 6 năm ly hôn.
Viên (Doãn Quốc Đam) thương lượng với Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) để tìm cách thoát thânXem - nghe - đọc - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tập 19 phim “Lằn ranh”, Viên (Doãn Quốc Đam) trong quá trình lẩn trốn đã bất ngờ liên hệ Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm) để thương lượng tìm đường thoát thân.
Đạt doanh thu 'khủng' và giành giải ở LHP Việt Nam, Victor Vũ công bố phim tiếp tục có phần 2Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Phim "Thám tử Kiên - Kỳ án không đầu" của Victor Vũ ngoài doanh thu "khủng" với 249 tỷ đồng, phim còn giành giải thưởng của BGK trong LHP Việt Nam 2025. Đạo diễn Victor Vũ tiết lộ, phim sẽ có phần 2 với tựa đề "Thám tử Kiên: Lời nguyền hoàng kim".
Vẻ đẹp mặn mà của Kiều Anh 'Phía trước là bầu trời'Giải trí - 6 giờ trước
GĐXH - Diện set đồ màu đen kín đáo, NSƯT Kiều Anh gây chú ý với vẻ đẹp mặn mà, cuốn hút dù đã ở tuổi U50.
'Gió ngang khoảng trời xanh' tập cuối: Mỹ Anh (Phương Oanh) chìm trong đau khổ, tự nhốt mình trong phòngXem - nghe - đọc - 6 giờ trước
GĐXH - Trong tập 48 "Gió ngang khoảng trời xanh" mang đến nhiều tình huống bất ngờ và một cái kết có hậu cho các nhân vật.
Diễn viên vừa giành giải Nữ chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam là ai?Giải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Vai Mai trong phim của Trấn Thành giúp Phương Anh Đào trở thành Nữ chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam 2025. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã vắng mặt tại lễ trao giải tối 25/11.
Nam chính 'Mưa đỏ' xúc động nâng cup vàng danh giáGiải trí - 8 giờ trước
GĐXH - Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 đã khép lại với giải Bông sen vàng phim điện ảnh được trao cho "Mưa đỏ"; giải Bông sen bạc trao cho 3 phim: Địa đạo, Tử chiến trên không và Chị dâu.
Diễn viên Kiều Anh tiết lộ mối tình đầy tiếc nuối năm 18 tuổiCâu chuyện văn hóa - 9 giờ trước
Diễn viên Kiều Anh nói tới nay vẫn chưa lấy chồng vì không ai chiều, yêu cô vô điều kiện như mối tình đầu năm 18 tuổi.
Nam NSƯT mang quân hàm Thiếu tá vừa được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội là ai?Giải trí - 20 giờ trước
GĐXH - NSƯT Vũ Thắng Lợi mới đây đã được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ mới, anh có tài năng và thành tích trong công việc ra sao?
NSƯT Hoàng Hải, Kiều Anh xuất hiện trong phim nối sóng 'Gió ngang khoảng trời xanh'Xem - nghe - đọc
GĐXH - "Gia đình trái dấu" sẽ lên sóng VTV3 sau khi bộ phim "Gió ngang khoảng trời xanh" kết thúc.