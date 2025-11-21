Sơn La: Dùng xe máy đi hái trộm 295kg cà phê, 3 phụ nữ bị khởi tố

Chiều ngày 21/11, Công an tỉnh Sơn La thông tin, ngày 19/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Vì Thị Hiên (SN 1989), Đinh Thị Hạnh (SN 1993), Tòng Thị Dương (SN 1993) cùng trú tại xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La về tội Trộm cắp tài sản.

Theo đó, ngày 01/11, Công an xã Púng Bánh, tỉnh Sơn La tiếp nhận tin báo của ông Tòng Văn Phin (SN 1966 trú tại bản Cang, xã Púng Bánh) về việc nghi có kẻ gian trộm quả cà phê tại nương của gia đình.

Ngay sau tiếp nhận tin, Công an xã Púng Bánh đã tổ chức lực lượng điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định được các đối tượng liên quan gồm Vì Thị Hiên, Đinh Thị Hạnh và Tòng Thị Dương.

Ba đối tượng Vì Thị Hiên, Đinh Thị Hạnh và Tòng Thị Dương tại cơ quan công an.

Kết quả điều tra cho thấy, ngày 31/10, 3 đối tượng do cần tiền chi tiêu cá nhân nên đã rủ nhau đi hái trộm quả cà phê mục đích bán lấy tiền tiêu sài, Hạnh, Hiên Dương đi xe máy mang theo các vật dụng có liên quan lên nương của ông Tòng Văn Phin để hái trộm quả cà phê. Tổng cộng cả 3 người hái được 6 bao tải đầy quả cà phê và mang về nhà cất giấu để hôm sau mang đi bán lấy tiền nhưng đã bị cơ quan công an phát hiện, thu giữ.

Kết quả cân tịnh số cà phê có tổng trọng lượng 295kg, trị giá khoảng 7,6 triệu đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Sơn La đã quyết định khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can về tội Trộm cắp tài sản đối với Đinh Thị Hạnh, Tòng Thị Dương và Vì Thị Hiên. Đồng thời ra Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can trên.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.