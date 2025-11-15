Từng òa khóc khi chia sẻ về biến cố bệnh tật, nữ ca sĩ được mệnh danh 'Nữ hoàng dân ca' Việt hiện sống ra sao?





Mặc dù vườn trên sân thượng, nhưng có đầy đủ các loại rau như: cải ngọt, rau lang, càng cua, rau răm, rau muống, rau thơm, mồng tơi, diếp cá, tía tô, cải xà lách, bạc hà…

Mỗi khi căng thẳng, Cẩm Ly và gia đình luôn chọn không gian này để thả lỏng và thư giãn cơ thể.

Vì công việc bận rộn nên nữ ca sĩ chăm bón vườn rau sạch, cây trái tại nhà những lúc rảnh rỗi. Có khi tối muộn, Cẩm Ly mới có thời gian thu hoạch thành quả trong vườn.

Theo ca sĩ Cẩm Ly hé lộ, cô tự tay chăm sóc, xịt thuốc, làm phân chuối bón cho vườn rau tươi tốt.

Cũng nhờ sự khéo léo, dày công chăm sóc nên khi Cẩm Ly chia sẻ những hình ảnh thu hoạch rau xanh, hoa trái ngay tại vườn nhà khiến fan ngưỡng mộ, nể phục.