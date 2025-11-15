Từng òa khóc khi chia sẻ về biến cố bệnh tật, nữ ca sĩ được mệnh danh 'Nữ hoàng dân ca' Việt hiện sống ra sao?
GĐXH - Giọng ca nổi tiếng của thập niên 90 khiến khán giả trầm trồ với cuộc sống cực chill trong căn biệt thự tiền tỷ.
Cẩm Ly là giọng ca nổi tiếng của dòng nhạc dân ca - trữ tình, được khán giả ưu ái gọi là “nữ hoàng dân ca” của làng giải trí Việt. Ở tuổi 55, cô đang có cuộc sống viên mãn bên gia đình trong căn biệt thự rộng 400m², trị giá hơn 20 tỷ đồng tại quận 7 (TP.HCM). Nữ ca sĩ thỉnh thoảng chia sẻ một vài góc trong ngôi nhà trên trang cá nhân, cho thấy không gian sống sang trọng nhưng vẫn gần gũi, ấm cúng.
Bên trong biệt thự của Cẩm Ly được thiết kế theo phong cách hiện đại, kết hợp khéo léo giữa sự sang trọng và ấm cúng. Không gian sử dụng nhiều chất liệu như kính, gỗ và da, vừa tạo điểm nhấn tinh tế vừa mang lại cảm giác gần gũi. Nội thất được phối màu hài hòa với các tông trắng, đen và ghi, giúp tổng thể thêm thanh lịch. Sàn lát đá mang lại cảm giác mát mẻ, trong khi cửa chính bằng gỗ lớn kết hợp cùng trần cao giúp ngôi nhà trở nên thoáng đãng và rộng mở hơn.
Cẩm Ly rất thích trổ tài cắm hoa. Từ những bức ảnh mà cô "flex" về các tác phẩm nghệ thuật, có thể đồng thời thấy được nội thất trong nhà vô cùng sang trọng.
Mỗi ngày, Cẩm Ly đều dành thời gian chăm sóc khu vườn nhỏ trên sân thượng - nơi cô tự tay trồng đủ loại rau xanh để "tự cung tự cấp" cho gia đình. Dù chỉ là vườn mini nhưng lại rất đa dạng, từ cải ngọt, rau muống, rau lang, mồng tơi đến các loại rau thơm như tía tô, diếp cá, rau răm, bạc hà, càng cua hay xà lách. Không chỉ mang lại nguồn thực phẩm sạch, khu vườn còn là góc thư giãn giúp nữ ca sĩ cân bằng sau những giờ làm việc.
Mỗi khi căng thẳng, Cẩm Ly và gia đình luôn chọn không gian này để thả lỏng và thư giãn cơ thể.
Vì công việc bận rộn nên nữ ca sĩ chăm bón vườn rau sạch, cây trái tại nhà những lúc rảnh rỗi. Có khi tối muộn, Cẩm Ly mới có thời gian thu hoạch thành quả trong vườn.
Nữ ca sĩ trồng nhiều loại rau như: cải ngọt, bí đỏ, rau lang, rau càng cua, rau thơm, tía tô và mồng tơi...
