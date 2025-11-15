Mới nhất
Từng òa khóc khi chia sẻ về biến cố bệnh tật, nữ ca sĩ được mệnh danh 'Nữ hoàng dân ca' Việt hiện sống ra sao?

Thứ bảy, 17:17 15/11/2025 |
GĐXH - Giọng ca nổi tiếng của thập niên 90 khiến khán giả trầm trồ với cuộc sống cực chill trong căn biệt thự tiền tỷ.


Cẩm Ly sống cực chill trong biệt thự tiền tỷ sau biến cố bệnh tật - Ảnh 1.

Trong một chương trình Gala nhạc Việt vào tháng 4/2025, ca sĩ Cẩm Ly hiếm hoi xuất hiện sau một thời gian dài vắng bóng. Tại chương trình, nữ ca sĩ không kìm được xúc động khi lần đầu tiên công khai lý do vì sao một thời gian dài cô hoàn toàn biến mất khỏi làng nhạc: “Có một khoảng thời gian, tôi bệnh nặng không hát được, phải tạm ngưng khá lâu", nữ ca sĩ chia sẻ.


Cẩm Ly sống cực chill trong biệt thự tiền tỷ sau biến cố bệnh tật - Ảnh 2.

Cô cho biết trên Phụ nữ & Pháp luật, qua thời gian và biến cố bệnh tật, giọng hát của mình không còn tốt như xưa nữa. Sức khỏe cô cũng không tốt nên nữ ca sĩ tự nhận hát không bằng các bạn trẻ. Song, điều làm Cẩm Ly xúc động chính là: “Tôi vẫn nhận được tình cảm từ khán giả. Họ vẫn luôn đồng hành, dõi theo căn bệnh của tôi, gửi cho tôi những lọ thuốc, lời hỏi han và cổ vũ tôi. Họ yêu tôi từ bên trong chứ không phải chỉ yêu giọng hát của tôi nữa”.


Cẩm Ly sống cực chill trong biệt thự tiền tỷ sau biến cố bệnh tật - Ảnh 3.
Cẩm Ly sống cực chill trong biệt thự tiền tỷ sau biến cố bệnh tật - Ảnh 4.

Cẩm Ly là giọng ca nổi tiếng của dòng nhạc dân ca - trữ tình, được khán giả ưu ái gọi là “nữ hoàng dân ca” của làng giải trí Việt. Ở tuổi 55, cô đang có cuộc sống viên mãn bên gia đình trong căn biệt thự rộng 400m², trị giá hơn 20 tỷ đồng tại quận 7 (TP.HCM). Nữ ca sĩ thỉnh thoảng chia sẻ một vài góc trong ngôi nhà trên trang cá nhân, cho thấy không gian sống sang trọng nhưng vẫn gần gũi, ấm cúng.


Cẩm Ly sống cực chill trong biệt thự tiền tỷ sau biến cố bệnh tật - Ảnh 5.
Cẩm Ly sống cực chill trong biệt thự tiền tỷ sau biến cố bệnh tật - Ảnh 6.

Bên trong biệt thự của Cẩm Ly được thiết kế theo phong cách hiện đại, kết hợp khéo léo giữa sự sang trọng và ấm cúng. Không gian sử dụng nhiều chất liệu như kính, gỗ và da, vừa tạo điểm nhấn tinh tế vừa mang lại cảm giác gần gũi. Nội thất được phối màu hài hòa với các tông trắng, đen và ghi, giúp tổng thể thêm thanh lịch. Sàn lát đá mang lại cảm giác mát mẻ, trong khi cửa chính bằng gỗ lớn kết hợp cùng trần cao giúp ngôi nhà trở nên thoáng đãng và rộng mở hơn.

Cẩm Ly sống cực chill trong biệt thự tiền tỷ sau biến cố bệnh tật - Ảnh 7.
Cẩm Ly sống cực chill trong biệt thự tiền tỷ sau biến cố bệnh tật - Ảnh 8.
Cẩm Ly sống cực chill trong biệt thự tiền tỷ sau biến cố bệnh tật - Ảnh 9.
Cẩm Ly sống cực chill trong biệt thự tiền tỷ sau biến cố bệnh tật - Ảnh 10.

Cẩm Ly rất thích trổ tài cắm hoa. Từ những bức ảnh mà cô "flex" về các tác phẩm nghệ thuật, có thể đồng thời thấy được nội thất trong nhà vô cùng sang trọng.

Cẩm Ly sống cực chill trong biệt thự tiền tỷ sau biến cố bệnh tật - Ảnh 11.

Khu vực sân vườn trong nhà Cẩm Ly thoáng đãng, gần gũi thiên nhiên, được cô bày biện thêm bộ bàn ghế để thuận tiện nghỉ ngơi, thư giãn

Mỗi ngày, Cẩm Ly đều dành thời gian chăm sóc khu vườn nhỏ trên sân thượng - nơi cô tự tay trồng đủ loại rau xanh để "tự cung tự cấp" cho gia đình. Dù chỉ là vườn mini nhưng lại rất đa dạng, từ cải ngọt, rau muống, rau lang, mồng tơi đến các loại rau thơm như tía tô, diếp cá, rau răm, bạc hà, càng cua hay xà lách. Không chỉ mang lại nguồn thực phẩm sạch, khu vườn còn là góc thư giãn giúp nữ ca sĩ cân bằng sau những giờ làm việc.

Cẩm Ly sống cực chill trong biệt thự tiền tỷ sau biến cố bệnh tật - Ảnh 12.

Khu vườn trên sân thượng do chính tay Cẩm Ly chăm sóc.

Cẩm Ly sống cực chill trong biệt thự tiền tỷ sau biến cố bệnh tật - Ảnh 13.

Cô rất thích chăm chút vườn cây, cắm hoa, dọn dẹp nhà cửa.

Cẩm Ly sống cực chill trong biệt thự tiền tỷ sau biến cố bệnh tật - Ảnh 14.

Trên MXH cá nhân, Cẩm Ly thường xuyên chia sẻ thành quả chăm sóc cây trái, hoa màu. Có thể thấy cô có cuộc sống cực chill trong biệt thự tiền tỷ.


Cẩm Ly sống cực chill trong biệt thự tiền tỷ sau biến cố bệnh tật - Ảnh 15.

Tại một buổi giao lưu với báo giới và khán giả, ca sĩ Cẩm Ly đã chia sẻ về thú vui trồng rau trái trong biệt thự của mình. Cô nói: "Thực ra, không phải mới đây tôi mới thích trồng trọt mà là từ khi còn trẻ. Trước khi lấy chồng tôi đã tưởng tượng ra một ngôi nhà có vườn cây.

Cẩm Ly sống cực chill trong biệt thự tiền tỷ sau biến cố bệnh tật - Ảnh 16.

Hồi còn nhỏ, tôi có đến nhà một bà cô và thấy cô trồng cây mãng cầu trĩu quả, đứng dưới với tay lên là hái được, rồi cả chôm chôm, rau củ. Tôi thích lắm. Tôi muốn sau khi lấy chồng sẽ có một ngôi nhà ở ngoại ô, không cần biệt thự, chỉ cần nhà lá nhưng vườn rộng. Tôi sẽ trồng cây ăn trái, nhưng với điều kiện là cây đó phải vừa tầm tôi hái chứ không được cao quá. Cây cao quá thì tôi phải nhờ người khác hái giúp, không thuộc quyền quyết định của mình.

Cẩm Ly sống cực chill trong biệt thự tiền tỷ sau biến cố bệnh tật - Ảnh 17.

Nhưng đến khi lấy chồng sinh con, vì cuộc sống nên tôi phải ở thành thị, không ở ngoại ô như ý mình muốn được, nên không có khu vườn rộng. Tôi bắt đầu trồng trọt nhiều khi bắt đầu có dịch Covid. Tôi phải ở nhà, không được đi diễn, không ra ngoài. Vậy là tôi mon men lên sân thượng trồng từ những chậu cây nhỏ. Ở nhà tôi có một điều rất lạ lùng và đặc biệt, nói ra ai cũng thắc mắc. Người ta thường trồng rau dễ hơn trồng cây ăn trái có quả, riêng tôi trồng rau lại khó hơn trồng cây ăn trái. Tôi trồng cây ăn trái ra quả nhanh lắm mà trồng rau chẳng thấy lá đâu. Tôi không thể hiểu được điều này.


Cẩm Ly sống cực chill trong biệt thự tiền tỷ sau biến cố bệnh tật - Ảnh 18.

Tới giờ tôi cũng trồng được rau thơm rồi, nhưng trồng xà lách và rau cải đều không được. Cây ra quả thì tôi trồng được nhiều lắm, bầu, bí, mướp, bí đỏ, đậu bắp, ổi, xoài, mãng cầu, na, cà chua, dưa leo, mướp đắng… Tôi trồng được hết, ra nhiều quả. Tôi làm được nhiều cái lạ lùng lắm, nhưng trồng rau thì chịu".


Cẩm Ly sống cực chill trong biệt thự tiền tỷ sau biến cố bệnh tật - Ảnh 20.

Mỗi khi căng thẳng, Cẩm Ly và gia đình luôn chọn không gian này để thả lỏng và thư giãn cơ thể.

Cẩm Ly sống cực chill trong biệt thự tiền tỷ sau biến cố bệnh tật - Ảnh 21.

Vì công việc bận rộn nên nữ ca sĩ chăm bón vườn rau sạch, cây trái tại nhà những lúc rảnh rỗi. Có khi tối muộn, Cẩm Ly mới có thời gian thu hoạch thành quả trong vườn.

Cẩm Ly sống cực chill trong biệt thự tiền tỷ sau biến cố bệnh tật - Ảnh 22.

Theo ca sĩ Cẩm Ly hé lộ, cô tự tay chăm sóc, xịt thuốc, làm phân chuối bón cho vườn rau tươi tốt.

Cẩm Ly sống cực chill trong biệt thự tiền tỷ sau biến cố bệnh tật - Ảnh 23.

Cũng nhờ sự khéo léo, dày công chăm sóc nên khi Cẩm Ly chia sẻ những hình ảnh thu hoạch rau xanh, hoa trái ngay tại vườn nhà khiến fan ngưỡng mộ, nể phục.

Cẩm Ly sống cực chill trong biệt thự tiền tỷ sau biến cố bệnh tật - Ảnh 24.
Cẩm Ly sống cực chill trong biệt thự tiền tỷ sau biến cố bệnh tật - Ảnh 25.

Nữ ca sĩ nổi tiếng làm nông dân chính hiệu.

Cẩm Ly sống cực chill trong biệt thự tiền tỷ sau biến cố bệnh tật - Ảnh 26.

Cẩm Ly sống cực chill trong biệt thự tiền tỷ sau biến cố bệnh tật - Ảnh 27.

Cẩm Ly sống cực chill trong biệt thự tiền tỷ sau biến cố bệnh tật - Ảnh 28.

Nữ ca sĩ trồng nhiều loại rau như: cải ngọt, bí đỏ, rau lang, rau càng cua, rau thơm, tía tô và mồng tơi...

Cẩm Ly sống cực chill trong biệt thự tiền tỷ sau biến cố bệnh tật - Ảnh 29.

Cuộc sống bên vườn tược khiến tâm trạng của Cẩm Ly được cân bằng hơn.

Cẩm Ly sống cực chill trong biệt thự tiền tỷ sau biến cố bệnh tật - Ảnh 30.Bị chỉ trích vì phát ngôn 'kém duyên' liên quan G-Dragon, Bằng Kiều phải lên tiếng xin lỗi, ca sĩ hiện sống trong cơ ngơi ra sao?

GĐXH - Hiện anh chủ yếu sống cùng bạn gái trong nước, cả hai có con trai bốn tuổi. Bằng Kiều có nhiều bất động sản tại Việt Nam và nước ngoài.

Phương Nghi (t/h)
Phòng ngủ bừa bộn – thủ phạm âm thầm khiến vợ chồng lạnh nhạt

Phòng ngủ bừa bộn – thủ phạm âm thầm khiến vợ chồng lạnh nhạt

- 3 giờ trước

GĐXH - Nhiều người nghĩ rằng bừa bộn chỉ là thói quen sinh hoạt. Nhưng trong phong thủy hôn nhân, phòng ngủ là nơi tích tụ “tình khí” – năng lượng giúp hai người duy trì sự gắn bó.

Thiên Dzi 3 mắt: Báu vật mang lại may mắn, tài lộc và bình an

Thiên Dzi 3 mắt: Báu vật mang lại may mắn, tài lộc và bình an

- 4 giờ trước

GĐXH - Với hình tượng ba “mắt” trên thân, viên Dzi này không chỉ tượng trưng cho trí tuệ và quyền lực mà còn được tin là giúp gia chủ chiêu tài, tăng sự nghiệp, cải thiện sức khỏe và gìn giữ bình an.

Những kiêng kỵ về chén bát, không tránh có thể rước họa vào nhà

Những kiêng kỵ về chén bát, không tránh có thể rước họa vào nhà

- 12 giờ trước

GĐXH - Chén bát là vật dụng luôn phổ biến trong cuộc sống hằng ngày. Cần chú ý những điều kiêng kỵ với chén bát để không làm ảnh hưởng đến tới sức khỏe, cuộc sống của các thành viên trong gia đình.

Chơi chậu gừng phong thủy: Cách chăm ra hoa để tài lộc đến, phú quý về

Chơi chậu gừng phong thủy: Cách chăm ra hoa để tài lộc đến, phú quý về

- 1 ngày trước

GĐXH - Ở đâu có chậu, cốc gừng phong thủy là ở đó năng lượng ấm áp, ổn định, giúp gia chủ khỏe khoắn, khiến tâm sáng, sức khỏe, may mắn phú quý về. Nhưng làm sao để cốc gừng phong thủy tươi tốt, cay thơm, tràn đầy năng lượng dương?

3 con giáp Dậu, Tuất, Hợi đeo viên đá Dzi 2 mắt giúp gia đạo giàu phúc khí, hạnh phúc viên mãn

3 con giáp Dậu, Tuất, Hợi đeo viên đá Dzi 2 mắt giúp gia đạo giàu phúc khí, hạnh phúc viên mãn

- 1 ngày trước

GĐXH - Với nguồn gốc huyền bí từ Tây Tạng cùng những hoa văn đặc trưng, phong thủy cho biết, Dzi 2 mắt không chỉ là viên đá quý hiếm, mà còn là biểu tượng của tình duyên, gia đạo êm ấm và sự thịnh vượng trong cuộc sống.

Cách xử lý máy giặt đang giặt thì bị mất nước

Cách xử lý máy giặt đang giặt thì bị mất nước

- 1 ngày trước

GĐXH - Máy giặt đang giặt bị cúp nước là vấn đề bình thường mà rất nhiều người dùng vẫn hay gặp phải. Ngoài việc sự cố này sẽ làm gián đoạn quá trình làm sạch quần áo của bạn thì nó không ảnh hưởng quá nhiều đến máy giặt.

Kiêng kỵ khi thỉnh đặt Phượng Hoàng phong thủy

Kiêng kỵ khi thỉnh đặt Phượng Hoàng phong thủy

- 1 ngày trước

GĐXH - Được xem là vua của các loài chim, Phượng Hoàng là hình tượng xuất hiện trong rất nhiều điển tích, thần thoại và mô típ trong ở nhiều nền văn hóa trên thế giới.

Điều cấm kỵ khi đặt bàn thờ Thổ Công cần biết để không phạm đại kỵ

Điều cấm kỵ khi đặt bàn thờ Thổ Công cần biết để không phạm đại kỵ

- 1 ngày trước

GĐXH - Đặt bàn thờ Thổ Công đúng cách không chỉ thể hiện sự kính trọng đối với thần linh, mà còn giúp cho gia đình bạn luôn được che chở và bảo vệ.

Đeo đá Dzi 1 mắt giúp 3 con giáp Ngọ, Mùi, Thân gia tăng phúc khí, xua đuổi tà khí

Đeo đá Dzi 1 mắt giúp 3 con giáp Ngọ, Mùi, Thân gia tăng phúc khí, xua đuổi tà khí

- 2 ngày trước

GĐXH - Trong phong thủy, với hình dáng đặc trưng cùng hoa văn mang năng lượng tâm linh, Dzi 1 mắt không chỉ là vật phẩm phong thủy hộ thân mà còn là pháp khí cát tường, hỗ trợ gia chủ trong tài lộc, phúc khí và an lạc nội tâm.

Những lưu ý phong thủy khi nhà có 2 bếp

Những lưu ý phong thủy khi nhà có 2 bếp

- 2 ngày trước

GĐXH - Thông thường nhà chỉ có một 1 bếp, tuy nhiên vì một lý do nào đó mà nhiều gia chủ thiết kế 2 bếp. Vậy phong thủy nhà có 2 bếp có ảnh hưởng đến tài lộc và sức khỏe của gia chủ không? Hãy đọc bài viết sau.

