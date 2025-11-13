Bị chỉ trích vì phát ngôn 'kém duyên' liên quan G-Dragon, Bằng Kiều phải lên tiếng xin lỗi, ca sĩ hiện sống trong cơ ngơi ra sao?

Ngày 10/11, trên trang cá nhân, Bằng Kiều đăng ảnh chụp cùng ca sĩ Quốc Thiên, Trung Quân Idol và viết: "Thấy nhiều anh em đồng nghiệp, sao hạng A của mình đi xem bạn G-Long quá. Không biết ví dụ ngôi sao Việt Nam sang Hàn diễn có bạn sao nào bên đó đi ủng hộ không. Nghĩ hơi chạnh lòng một tẹo, có thể hơi chủ quan nhưng nếu riêng về chuyên môn thì chỉ ba bạn trong ảnh cũng chấp bạn kia một mắt luôn". G-Long là biệt danh fan Việt gọi G-Dragon.

Người hâm mộ Kpop và fan G-Dragon lập tức nêu ra ý kiến tranh luận. "G-Dragon sáng tác gần 200 ca khúc được đăng ký tác quyền mà đánh giá chuyên môn không bằng anh?", tài khoản Thanh Nguyễn viết. Khán giả Hải Anh bình luận: "Có thể về mặt vocal, G-Dragon không tốt bằng anh nhưng anh ấy đi theo hướng khác. Anh ấy có hàng chục hit nổi tiếng khắp thế giới, chưa kể kỹ năng rap, trình diễn, phong cách thời trang".

Ngày 11/11, Bằng Kiều xin lỗi vì dòng trạng thái đã gây ra hiểu lầm và phản ứng không hay. “Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành vì dòng trạng thái vừa qua đã gây ra những hiểu lầm và phản ứng không hay. Khi viết bài đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là một lời nói đùa, hoàn toàn không có ý công kích hay so sánh với bất kỳ ai. Tuy nhiên, sau khi đọc lại và nhận được nhiều góp ý, tôi hiểu rằng cách diễn đạt đó chưa phù hợp và có thể khiến nhiều người cảm thấy khó chịu", Bằng Kiều chia sẻ. Anh cũng gửi lời xin lỗi tới hai đồng nghiệp là Quốc Thiên và Trung Quân Idol vì bài viết của mình đã khiến hai ca sĩ trẻ bị cuốn vào ồn ào không đáng có.

Bằng Kiều 52 tuổi, sinh tại Hà Nội, từng tham gia các ban nhạc Chìa Khóa Vàng, Hoa Sữa, Quả Dưa Hấu , sau đó tách ra hát solo. Anh nổi tiếng nhờ chất giọng cao cùng lối hát rủ rỉ, tựa như kể chuyện, phong cách lãng tử. Năm ngoái, nghệ sĩ gây chú ý khi tham gia show Anh trai vượt ngàn chông gai, là một trong 17 thành viên của nhóm Gia tộc toàn năng, đồng thời nhận giải thưởng phụ "Anh tài truyền lửa". Anh sang Mỹ sống nhiều năm, từng kết hôn với ca sĩ hải ngoại Trizzie Phương Trinh, có ba con trai. Hiện anh chủ yếu sống cùng bạn gái trong nước, cả hai có con trai bốn tuổi.

Căn nhà khang trang, ấm cúng tại Việt Nam

Trong một chia sẻ trên tráng cá nhân vào dịp Tết, Bằng Kiều khoe không gian sống cùng bạn gái và con trai. Đó là một không gian sống sang trọng, ấm cúng.

Đồ nội thất trong nhà có tông màu trắng. Khu vực bàn ăn, Bằng Kiều bố trí tấm kính tráng thủy lớn, tăng cảm giác rộng rãi, sang trọng.

Trong ngày Tết, anh trang trí nhiều hoa mai, hoa đào, cây quất và nhiều chậu cây tài lộc khác như hoa lan.

Trong nhà đặt nhiều chậu quất nhỏ, khiến không gian tràn ngập không khí Tết.

Đặc biệt trong phòng khách, Bằng Kiều còn đặt một tấm hình của con trai thứ 4 Benly Bằng Nguyên.

Chỉ hành động nhỏ nhưng cũng đủ thấy nam ca sĩ "nghiện" con đến mức nào.

Ngoài ra, Bằng Kiều còn có cuộc sống sung túc, giàu có khi sở hữu một cơ ngơi khang trang, rộng đến 2000 m2 tại Mỹ.

Trong khuôn viên này, anh dành 400m2 để xây nhà gỗ, phần còn lại nam ca sĩ dành để chơi bonsai, thiết kế hồ cá.

Ngôi nhà còn đặc biệt hơn khi từ cổng chính tới những lối đi vào đều được anh đặt tên giống các con phố ở Hà Nội. Tuy không tiết lộ về giá trị cơ ngơi của mình, nhưng ước tính căn biệt thự ở Mỹ của Bằng Kiều có thể lên đến hàng triệu USD.

Hồ cá koi tiền tỷ của Bằng Kiều.

Ngôi nhà chú trọng tới yếu tố phong thủy khi đặt tượng Phật trên hồ cá.

Góc thư giãn quen thuộc của nghệ sĩ.

Không gian khang trang, đồ sộ trong ngôi nhà của Bằng Kiều ở Mỹ. (Ảnh: FBNV)

Bằng Kiều từng cho biết, khoảng thời gian rảnh rỗi, ngoài vui chơi cùng các con, anh tập trung cho niềm đam mê chăm sóc cây cảnh.

Khu vườn của anh rộng 2000m2 với nhiều cây quý. "Đây là 'gia tài tiền tỷ' mà Bằng Kiều đã đầu tư suốt gần 10 năm", nam ca sĩ từng tiết lộ.

Trong một lần chia sẻ với báo chí, Bằng Kiều cho biết anh chơi bonsai theo cách của Nhật, anh thích nhất là dáng chơi bonsai thác đổ, sau đó là rừng. Rừng mang lại cảm giác cuốn hút đặc biệt cho Bằng Kiều. Hơn nữa, kỹ thuật lựa chọn cây, tạo dáng và chăm sóc khác biệt của dáng chơi bonsai này cũng là một điểm khiến cho Bằng Kiều muốn được thử sức với nhiều loại cây cảnh.

Được biết để có thể sở hữu được một khu vườn bonsai "đồ sộ" này, nam ca sĩ phải bỏ ra số tiền không hề nhỏ.