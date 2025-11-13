Bị chỉ trích vì phát ngôn 'kém duyên' liên quan G-Dragon, Bằng Kiều phải lên tiếng xin lỗi, ca sĩ hiện sống trong cơ ngơi ra sao?
GĐXH - Hiện anh chủ yếu sống cùng bạn gái trong nước, cả hai có con trai bốn tuổi. Bằng Kiều có nhiều bất động sản tại Việt Nam và nước ngoài.
Căn nhà khang trang, ấm cúng tại Việt Nam
Ngoài ra, Bằng Kiều còn có cuộc sống sung túc, giàu có khi sở hữu một cơ ngơi khang trang, rộng đến 2000 m2 tại Mỹ.
Trong khuôn viên này, anh dành 400m2 để xây nhà gỗ, phần còn lại nam ca sĩ dành để chơi bonsai, thiết kế hồ cá.
Ngôi nhà còn đặc biệt hơn khi từ cổng chính tới những lối đi vào đều được anh đặt tên giống các con phố ở Hà Nội. Tuy không tiết lộ về giá trị cơ ngơi của mình, nhưng ước tính căn biệt thự ở Mỹ của Bằng Kiều có thể lên đến hàng triệu USD.
Bằng Kiều từng cho biết, khoảng thời gian rảnh rỗi, ngoài vui chơi cùng các con, anh tập trung cho niềm đam mê chăm sóc cây cảnh.
Khu vườn của anh rộng 2000m2 với nhiều cây quý. "Đây là 'gia tài tiền tỷ' mà Bằng Kiều đã đầu tư suốt gần 10 năm", nam ca sĩ từng tiết lộ.
Trong một lần chia sẻ với báo chí, Bằng Kiều cho biết anh chơi bonsai theo cách của Nhật, anh thích nhất là dáng chơi bonsai thác đổ, sau đó là rừng. Rừng mang lại cảm giác cuốn hút đặc biệt cho Bằng Kiều. Hơn nữa, kỹ thuật lựa chọn cây, tạo dáng và chăm sóc khác biệt của dáng chơi bonsai này cũng là một điểm khiến cho Bằng Kiều muốn được thử sức với nhiều loại cây cảnh.
Được biết để có thể sở hữu được một khu vườn bonsai "đồ sộ" này, nam ca sĩ phải bỏ ra số tiền không hề nhỏ.
GĐXH - Nữ nghệ sĩ này là một trong những ca sĩ giàu có của showbiz Việt, sở hữu bất động sản trải dài từ Bắc vào Nam.