Nóng! Vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD

Giá vàng và bạc tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu giờ sáng thứ Tư tại Mỹ, nhờ sự phục hồi điều chỉnh sau áp lực bán mạnh gần đây, vốn đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho biểu đồ, cho thấy thị trường đang đạt đỉnh trong ngắn hạn. Yếu tố cơ bản tích cực từ việc cắt giảm lãi suất của Mỹ hôm nay cũng đang hỗ trợ thị trường kim loại quý. Giá vàng giao tháng 12 gần đây nhất tăng 47,70 USD, đạt 4.030,50 USD. Giá bạc giao tháng 12 tăng 0,866 USD, đạt 48,20 USD.

Giá vàng thế giới tăng mạnh, vượt mốc 4.000 USD.

Cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) bắt đầu vào sáng thứ Ba và kết thúc vào chiều nay với một tuyên bố và cuộc họp báo từ Chủ tịch Fed Jerome Powell. FOMC chiều nay được dự đoán rộng rãi sẽ đưa ra đợt cắt giảm lãi suất 0,25% lần thứ hai liên tiếp. Mặc dù Fed được dự đoán rộng rãi sẽ cắt giảm lãi suất, các nhà giao dịch và nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ tuyên bố của FOMC và cuộc họp báo của Powell để tìm kiếm bất kỳ manh mối mới nào về quỹ đạo chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ trong những tháng tới.

Bloomberg đưa tin trong một báo cáo: “Các nhà giao dịch đang trông chờ vào những phát biểu của Powell để xác định động thái tiếp theo của họ vào thời điểm các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ ngày càng chia rẽ về triển vọng lãi suất. Thị trường lao động suy yếu đang củng cố lập luận cho việc nới lỏng, mặc dù điều này đang trở nên phức tạp hơn bởi dữ liệu cho thấy một thước đo lạm phát cốt lõi vẫn cao hơn nhiều so với mục tiêu. Định giá hoán đổi cho thấy các nhà đầu tư đã hoàn toàn dự đoán việc giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm tại quyết định của Fed vào thứ Tư, và khoảng ba lần cắt giảm nữa vào tháng 7. Tuy nhiên, những bình luận của Powell có thể làm thay đổi phương trình, tạo tiền đề cho việc Kho bạc thoát khỏi tình trạng trì trệ hiện tại”.

Thị trường chứng khoán toàn cầu biến động trái chiều qua đêm, trong khi các chỉ số chứng khoán Mỹ được dự báo sẽ mở cửa cao hơn khi phiên giao dịch ngày New York bắt đầu. Các chỉ số chứng khoán S&P và Nasdaq tăng vọt lên mức cao kỷ lục qua đêm.

Trong một tin tức khác đêm qua, Trump cho biết thỏa thuận thương mại Mỹ-Hàn đã hoàn tất. Tổng thống Trump cho biết Hoa Kỳ có "mối liên kết đặc biệt" với Hàn Quốc khi ông phát biểu tại cuộc họp của các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tại Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Ông Trump bày tỏ sự lạc quan rằng thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc "sẽ sớm được hoàn tất" và cho biết bất kỳ thỏa thuận nào với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều sẽ mang lại lợi ích chung cho khu vực. Trump nhấn mạnh mối quan hệ kinh tế trong bài phát biểu của mình, lưu ý về kế hoạch hợp tác đóng tàu chung giữa các công ty Hàn Quốc và Hoa Kỳ, và gọi Hàn Quốc là "người bạn Mỹ quý mến và là đồng minh thân thiết".

Các thị trường bên ngoài quan trọng hôm nay chứng kiến chỉ số USD Mỹ tăng cao. Giá dầu thô ổn định hơn và giao dịch quanh mức 60,50 USD một thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện là 3,99%.