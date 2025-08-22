Sau 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình', nhạc phim 'Mưa đỏ' của Nguyễn Văn Chung có gì đặc biệt?

Tùng Dương xúc động khi MV 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' đạt 2 triệu views GĐXH - Ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Tùng Dương thể hiện đã đạt 2 triệu views chỉ sau chưa đầy 6 ngày phát hành.

Trong dịp lễ chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là một trong nhiều nghệ sĩ có đóng góp tích cực nhất cho các chương trình kỉ niệm ngày trọng đại. Ngoài ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai", nam nhạc sĩ 8X mới đây đã viết "Nỗi đau giữa hòa bình" cho ca sĩ Hòa Minzy. Được biết, đây cũng là ca khúc chính trong phim điện ảnh cách mạng "Mưa đỏ".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và diễn viên Nguyễn Phương Nam - người đóng vai Tiểu đội trưởng tiểu đội 1 Trần Đình Tạ trong phim "Mưa đỏ". Ảnh: FBNV

Khi xem phim "Mưa đỏ", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã không kìm được xúc động. Anh trải lòng trên trang cá nhân: "Mọi người xem Mưa đỏ nhé. Lần đầu tiên xem, mình đã cảm thấy nghẹt thở vì sự khốc liệt và tàn bạo của chiến tranh. Khi xem xong, chúng ta mới thấy cuộc sống chúng ta đang có đáng quý nhường nào. "Độc lập đổi bằng bao nhiêu xương máu? Hoà bình đổi bằng bao nhiêu nỗi đau?". Vô cùng trân trọng tâm huyết của ê-kíp và diễn viên khi làm ra một bộ phim cảm xúc như vậy".

Về ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" được làm ca khúc chủ đề cho phim "Mưa đỏ", trả lời báo chí, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho rằng đó là sự phù hợp. Nữ đạo diễn chia sẻ: "Dù lúc trước có ca khúc viral hơn nhưng tôi vẫn chọn "Nỗi đau giữa hòa bình". Tôi chỉ muốn truyền tải thông điệp, nỗi đau nhất của chiến tranh là người mẹ và những đứa trẻ. Người lính hy sinh là xong, xanh cỏ đỏ ngực là xong nhưng người mẹ không thể nguôi ngoai nỗi đau khi mất con".

Trước đó, trong concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam", Hòa Minzy cũng thể hiện ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" trước hàng vạn khán giả xem trực tiếp tại SVĐ Mỹ Đình. Ca khúc này đã nhận được sự yêu mến của nhiều khán giả ở mọi lứa tuổi khác nhau.

Về phía nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, anh cảm thấy vinh dự và tự hào khi ca khúc của mình được vang lên trong dịp trọng đại của đất nước. Anh tâm sự: "Lần đầu tiên Hòa Minzy hát bài hát mới của tôi viết dành tặng cho những người Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Vì sao lại là "Nỗi đau giữa hòa bình". Vì đó là những người tôi đã vô tình không nhắc rõ đến trong những lời tạ ơn của bài hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình". Giữa niềm vui hòa bình, chúng ta đôi khi lại lãng quên những giọt nước mắt, những nỗi đau suốt đời không nguôi, những người mẹ chỉ có thể ăn cơm cùng con qua những tấm hình mờ nhạt, trò chuyện cùng con qua làn khói nhang thơm".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tại buổi họp báo ra mắt MV "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai". Ảnh: FBNV

Sau đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết về sự hy sinh của các mẹ dành cho quê hương đất nước. "Tôi tự thấy mình phải viết về các mẹ - những người phụ nữ Việt Nam kiên cường, yêu đàn con và yêu đất nước, sự hy sinh đó to lớn không gì đánh đổi được, vì quê hương mẹ mang mãi một vết thương lòng sâu thẳm", nam nhạc sĩ tâm sự.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hiện tại có 3 ca khúc đang thịnh hành trong dịp lễ trọng đại của đất nước, đó là: Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai, Nỗi đau giữa hòa bình. Cả 3 ca khúc này đang được khán giả nồng nhiệt đón nhận.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh đã rất xúc động khi được hơn 50.000 khán giả trong concert quốc gia "Tổ quốc trong tim" yêu mến ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình". Clip: Đỗ Quyên