Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Sau 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình', nhạc phim 'Mưa đỏ' của Nguyễn Văn Chung có gì đặc biệt?

Thứ sáu, 15:00 22/08/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sau thành công "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", anh viết tiếp ca khúc chủ đề cho phim "Mưa đỏ". Nam nhạc sĩ đã xem phim và có những cảm xúc rất đặc biệt.

Tùng Dương xúc động khi MV "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" đạt 2 triệu viewsTùng Dương xúc động khi MV 'Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai' đạt 2 triệu views

GĐXH - Ca khúc "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Tùng Dương thể hiện đã đạt 2 triệu views chỉ sau chưa đầy 6 ngày phát hành.

Trong dịp lễ chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là một trong nhiều nghệ sĩ có đóng góp tích cực nhất cho các chương trình kỉ niệm ngày trọng đại. Ngoài ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai", nam nhạc sĩ 8X mới đây đã viết "Nỗi đau giữa hòa bình" cho ca sĩ Hòa Minzy. Được biết, đây cũng là ca khúc chính trong phim điện ảnh cách mạng "Mưa đỏ".

Sau 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình', Nguyễn Văn Chung sáng tác ca khúc chính cho phim 'Mưa đỏ', cảm xúc của anh ra sao? - Ảnh 2.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và diễn viên Nguyễn Phương Nam - người đóng vai Tiểu đội trưởng tiểu đội 1 Trần Đình Tạ trong phim "Mưa đỏ". Ảnh: FBNV

Khi xem phim "Mưa đỏ", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã không kìm được xúc động. Anh trải lòng trên trang cá nhân: "Mọi người xem Mưa đỏ nhé. Lần đầu tiên xem, mình đã cảm thấy nghẹt thở vì sự khốc liệt và tàn bạo của chiến tranh. Khi xem xong, chúng ta mới thấy cuộc sống chúng ta đang có đáng quý nhường nào. "Độc lập đổi bằng bao nhiêu xương máu? Hoà bình đổi bằng bao nhiêu nỗi đau?". Vô cùng trân trọng tâm huyết của ê-kíp và diễn viên khi làm ra một bộ phim cảm xúc như vậy".

Về ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" được làm ca khúc chủ đề cho phim "Mưa đỏ", trả lời báo chí, đạo diễn Đặng Thái Huyền cho rằng đó là sự phù hợp. Nữ đạo diễn chia sẻ: "Dù lúc trước có ca khúc viral hơn nhưng tôi vẫn chọn "Nỗi đau giữa hòa bình". Tôi chỉ muốn truyền tải thông điệp, nỗi đau nhất của chiến tranh là người mẹ và những đứa trẻ. Người lính hy sinh là xong, xanh cỏ đỏ ngực là xong nhưng người mẹ không thể nguôi ngoai nỗi đau khi mất con".

Trước đó, trong concert quốc gia "Tự hào là người Việt Nam", Hòa Minzy cũng thể hiện ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình" trước hàng vạn khán giả xem trực tiếp tại SVĐ Mỹ Đình. Ca khúc này đã nhận được sự yêu mến của nhiều khán giả ở mọi lứa tuổi khác nhau.

Về phía nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, anh cảm thấy vinh dự và tự hào khi ca khúc của mình được vang lên trong dịp trọng đại của đất nước. Anh tâm sự: "Lần đầu tiên Hòa Minzy hát bài hát mới của tôi viết dành tặng cho những người Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Vì sao lại là "Nỗi đau giữa hòa bình". Vì đó là những người tôi đã vô tình không nhắc rõ đến trong những lời tạ ơn của bài hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình". Giữa niềm vui hòa bình, chúng ta đôi khi lại lãng quên những giọt nước mắt, những nỗi đau suốt đời không nguôi, những người mẹ chỉ có thể ăn cơm cùng con qua những tấm hình mờ nhạt, trò chuyện cùng con qua làn khói nhang thơm".

Sau 'Viết tiếp câu chuyện hòa bình', Nguyễn Văn Chung sáng tác ca khúc chính cho phim 'Mưa đỏ', cảm xúc của anh ra sao? - Ảnh 3.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tại buổi họp báo ra mắt MV "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai". Ảnh: FBNV

Sau đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết về sự hy sinh của các mẹ dành cho quê hương đất nước. "Tôi tự thấy mình phải viết về các mẹ - những người phụ nữ Việt Nam kiên cường, yêu đàn con và yêu đất nước, sự hy sinh đó to lớn không gì đánh đổi được, vì quê hương mẹ mang mãi một vết thương lòng sâu thẳm", nam nhạc sĩ tâm sự.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung hiện tại có 3 ca khúc đang thịnh hành trong dịp lễ trọng đại của đất nước, đó là: Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai, Nỗi đau giữa hòa bình. Cả 3 ca khúc này đang được khán giả nồng nhiệt đón nhận.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh đã rất xúc động khi được hơn 50.000 khán giả trong concert quốc gia "Tổ quốc trong tim" yêu mến ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình". Clip: Đỗ Quyên

Đạo diễn "Mưa đỏ": Nếu làm đúng nguyên tác của nhà văn Chu Lai, khán giả sẽ không chịu đựng nổiĐạo diễn 'Mưa đỏ': Nếu làm đúng nguyên tác của nhà văn Chu Lai, khán giả sẽ không chịu đựng nổi

GĐXH - "Kinh phí làm phim ở Việt Nam không bao giờ đủ để làm được trọn vẹn như tác phẩm "Mưa đỏ" do nhà văn Chu Lai viết. Hơn nữa, rất nhiều tình tiết nếu làm hết sẽ vượt ngưỡng cảm xúc khiến cho tim khán giả khó lòng chịu đựng được', đạo diễn Đặng Thái Huyền nói.

Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Khán giả bất bình về Tô Dũng trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Khán giả bất bình về Tô Dũng trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Giải trí - 22 phút trước

GĐXH - Diễn viên Tô Dũng đảm nhận vai Toàn trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh', vai diễn này ngay tập đầu tiên đã gây tranh cãi và từ tập 5, khán giả "dậy sóng" vì bất bình.

Việt Nam chính thức có kênh truyền hình đối ngoại quốc gia phủ sóng toàn cầu

Việt Nam chính thức có kênh truyền hình đối ngoại quốc gia phủ sóng toàn cầu

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Vietnam Today – Cửa sổ nhìn về Việt Nam, là kênh truyền hình đối ngoại đầu tiên của Việt Nam, chính thức lên sóng từ ngày 7/9/2025. Vietnam Today phát sóng 24/7 bằng tiếng Anh, ứng dụng công nghệ cung cấp phụ đề đa ngôn ngữ, phù hợp với từng quốc gia và vùng lãnh thổ nơi kênh được truyền dẫn.

Hình ảnh đầy tự hào của nghệ sĩ Việt khi tham gia tổng hợp luyện diễu hành A80

Hình ảnh đầy tự hào của nghệ sĩ Việt khi tham gia tổng hợp luyện diễu hành A80

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, Mai Thu Huyền, Thu Quỳnh,… tự hào khi có mặt trong hàng ngũ khối Văn hóa - Thể thao tại buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành tối 21/8.

Tham gia tổng hợp luyện diễu hành, Salim tiết lộ bất ngờ liên quan đến NSND Xuân Bắc

Tham gia tổng hợp luyện diễu hành, Salim tiết lộ bất ngờ liên quan đến NSND Xuân Bắc

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Salim xả loạt ảnh đón sinh nhật đặc biệt và tiết lộ chi tiết gây bất ngờ liên quan đến MC Khánh Vy và NSND Xuân Bắc.

Người dân yêu cầu làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt, lãnh đạo xã tìm cách né tránh

Người dân yêu cầu làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt, lãnh đạo xã tìm cách né tránh

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Trong tập 15 "Có anh, nơi ấy bình yên", xuất hiện hàng loạt tin đồn về trại lợn, mỏ đá và tố cáo khiến ông Chủ tịch xã Thứ lao đao.

Xem cầu truyền hình chính luận - nghệ thuật 'Thời cơ vàng' diễn ra tối nay 22/8 tại Hà Nội, Huế và TP.HCM

Xem cầu truyền hình chính luận - nghệ thuật 'Thời cơ vàng' diễn ra tối nay 22/8 tại Hà Nội, Huế và TP.HCM

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Chương trình cầu truyền hình "Thời cơ vàng" sẽ được truyền hình trực tiếp vào tối nay trên kênh VTV1 từ ba điểm cầu Hà Nội, Huế và TP.HCM.

Hồ Ngọc Hà gợi cảm, sang trọng đọ sắc cùng dàn sao Việt

Hồ Ngọc Hà gợi cảm, sang trọng đọ sắc cùng dàn sao Việt

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Hồ Ngọc Hà thu hút mọi ánh nhìn với phong cách sang trọng trong sự kiện có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ, cùng nhau khoe sắc trên thảm đỏ lộng lẫy.

Oanh suy sụp vì thua lỗ, chồng cũ giành lại quyền nuôi con

Oanh suy sụp vì thua lỗ, chồng cũ giành lại quyền nuôi con

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tập 23 "Cầu vồng ở phía chân trời", Oanh đối diện với khó khăn khi thua lỗ cổ phiếu, cùng với đó là sức ép đòi nuôi con từ chồng cũ.

Đi làm nhiệm vụ A80, 'anh Núi' NSND Xuân Bắc gặp lại 'em gái ruột'

Đi làm nhiệm vụ A80, 'anh Núi' NSND Xuân Bắc gặp lại 'em gái ruột'

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - NSND Xuân Bắc đã vô cùng bất ngờ và phấn khởi khi gặp lại "em gái" Biển "Sóng ở đáy sông" khi đi làm nhiệm vụ A80. Khoảnh khắc 2 diễn viên gặp lại nhau khiến khán giả thế hệ 7X, 8X xúc động.

Tiết lộ bất ngờ về người em trai của Thương Tín, làm điều đáng ngưỡng mộ lúc anh trai sa sút, ốm yếu

Tiết lộ bất ngờ về người em trai của Thương Tín, làm điều đáng ngưỡng mộ lúc anh trai sa sút, ốm yếu

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Đây là lần đầu tiên nhạc sĩ Tô Hiếu nhắc đến người em trai ruột của diễn viên Thương Tín. Từ ngày có người em này, cuộc sống của nam diễn viên cũng bất ngờ thay đổi.

Xem nhiều

Tiết lộ bất ngờ về người em trai của Thương Tín, làm điều đáng ngưỡng mộ lúc anh trai sa sút, ốm yếu

Tiết lộ bất ngờ về người em trai của Thương Tín, làm điều đáng ngưỡng mộ lúc anh trai sa sút, ốm yếu

Giải trí

GĐXH - Đây là lần đầu tiên nhạc sĩ Tô Hiếu nhắc đến người em trai ruột của diễn viên Thương Tín. Từ ngày có người em này, cuộc sống của nam diễn viên cũng bất ngờ thay đổi.

Hình ảnh đầy tự hào của nghệ sĩ Việt khi tham gia tổng hợp luyện diễu hành A80

Hình ảnh đầy tự hào của nghệ sĩ Việt khi tham gia tổng hợp luyện diễu hành A80

Giải trí
Hoàng Thái Phương - con gái Thanh Thanh Hiền chia sẻ về tiết mục viral với nghệ sĩ Xuân Hinh

Hoàng Thái Phương - con gái Thanh Thanh Hiền chia sẻ về tiết mục viral với nghệ sĩ Xuân Hinh

Giải trí
Đi làm nhiệm vụ A80, 'anh Núi' NSND Xuân Bắc gặp lại 'em gái ruột'

Đi làm nhiệm vụ A80, 'anh Núi' NSND Xuân Bắc gặp lại 'em gái ruột'

Giải trí
Mai Phương Thúy U40 chưa kết hôn: 'Muộn cũng đã muộn rồi, đâu thay đổi được gì'

Mai Phương Thúy U40 chưa kết hôn: 'Muộn cũng đã muộn rồi, đâu thay đổi được gì'

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top