NSND Thu Hà mặc áo dài thêu phượng hoàng, diễn thời trang cùng dàn nghệ sĩ trẻ

Bước chân di sản mùa thứ hai do siêu mẫu Hạ Vy và đạo diễn Hoàng Công Cường phối hợp tổ chức vừa diễn ra tại Vườn âm nhạc - Nhà hát Lớn Hà Nội.

Show ''Bước chân di sản 2" của đạo diễn Hoàng Công Cường và siêu mẫu Hạ Vy mang đến những màn trình diễn thời trang, âm nhạc đặc sắc.

Chương trình có sự góp mặt của 6 nhà thiết kế cùng nhiều ngôi sao, trong đó có ca sĩ Tuấn Hưng, Hồ Ngọc Hà, Mỹ Dung, Vũ Thịnh tham gia với vai trò ca sĩ biểu diễn; vợ chồng Tuấn Hưng - Hương Baby, NSND Thu Hà, hoa hậu H'Hen Niê, Ngọc Quỳnh, Yến Ly; diễn viên Hồng Diễm, Quỳnh Kool, MC Thanh Vân Hugo với vai trò catwalk....

Mỗi bộ sưu tập được trình diễn tại Bước chân di sản 2 là một câu chuyện tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa, con người của Thủ đô. Khán giả được chiêm ngưỡng 6 bộ sưu tập lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của mảnh đất Hà Nội hào hoa, thanh lịch.

NSND Thu Hà đảm nhận vai trò "first face" của bộ sưu tập áo dài Bản giao hưởng.

NSND Thu Hà sải bước trên sàn catwalk.

NSND Thu Hà đảm nhận vai trò "first face" còn Người đẹp xứ Tuyên 2022 Khánh Linh giữ vai trò vedette của bộ sưu tập áo dài Bản giao hưởng do nhà thiết kế Quyên Nguyễn thực hiện. Bộ sưu tập gồm 28 thiết kế, lấy cảm hứng từ các giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật truyền thống.

Chiếc áo mà NSND Thu Hà mặc thêu phượng hoàng, được thực hiện trong 200 giờ với các kỹ thuật thêu truyền thống như đâm xô, sa hạt… Từng chi tiết đều rất tỉ mỉ và kỳ công.

Tuấn Hưng dắt tay bà xã Hương Baby làm vedette tại '’Bước chân di sản 2'’.

Bộ sưu tập áo dài The Queen với sự trình diễn của Hoa hậu Du Lịch 2024 Ngọc Quỳnh, Hoa hậu Áo Dài 2023 Yến Ly, Á hậu Huyền My cùng dàn mẫu. Bộ sưu tập gồm 20 thiết kế, đều là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, thời trang và nghệ thuật, sự sáng tạo, khám phá ra những vẻ đẹp như một lời khẳng định về vị thế của người phụ nữ trong xã hội.

Bộ sưu tập Khúc Giao mùa của nhà thiết kế Hà Trịnh với sự tham gia của nhiều gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình như diễn viên Hồng Diễm, Vân Hugo, Quỳnh Kool. Bộ sưu tập gồm 20 thiết kế được may từ chất liệu ren, tơ, voan đầy lãng mạn và không kém phần quyến rũ, thanh lịch, cổ điển.

Hồng Diễm trong thiết kế của NTK Hà Trịnh.

NTK Kenny Thái giới thiệu bộ sưu tập áo dài Kỷ niên và Hoa hậu H'Hen Niê trong vai trò vedette, lấy cảm hứng từ hơn 1.000 năm thăng trầm hun đúc niềm tự hào bất diệt trong mỗi người Hà Nội. Mỗi thiết kế đều được may - thêu - đính kết bởi những người thợ thủ công nổi tiếng với hệ hoạ tiết phản chiếu bề dày lịch sử với các biểu tượng dân gian ý nghĩa, trên nền chất liệu tuyển chọn từ các làng nghề ven đô.

Xen kẽ các màn trình diễn thời trang là những tiết mục âm nhạc đặc sắc với sự thể hiện của các ca sĩ Mỹ Dung, Tuấn Hưng, Vũ Thịnh "Anh trai say hi"…

Hồ Ngọc Hà lần đầu trình diễn "Cây đèn thần".

Chương trình kết thúc bằng màn trình diễn của Hồ Ngọc Hà với các ca khúc Cô đơn trên sofa, Keep me in love và Cây đèn thần. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ đưa ca khúc Cây đèn thần vừa ra mắt lên sân khấu biểu diễn. Hồ Ngọc Hà khuấy động sân khấu, cống hiến cho khán giả những màn vũ đạo đẹp mắt. Mỗi tiết mục đều được dàn dựng hoàng tráng, ấn tượng, khiến khán giả liên tục dành những tràng pháo tay dài tán thưởng.