NSƯT Bùi Như Lai là tân Hiệu trưởng Đại học Sân khấu- Điện ảnh Hà Nội

Nghệ sĩ Bùi Như Lai - Tố "Dưới bóng cây hạnh phúc' làm giám khảo LHTT toàn quốc GĐXH - Nghệ sĩ Bùi Như Lai (Chương trình Sân khấu) sẽ cùng với các nghệ sĩ như nhạc sĩ Đức Trịnh, NSƯT Phạm Phương Thảo (Chương trình Ca Múa Nhạc); NSND Lý Thái Dũng, đạo diễn Nguyễn Khải Anh, diễn viên Hồng Ánh (Phim truyện truyền hình) đảm nhiệm vai trò giám khảo Liên hoan truyền hình toàn quốc toàn quốc lần thứ 41.

Lễ trao quyết định bổ nhiệm NSƯT Bùi Như Lai chức vụ Hiệu trưởng Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội được tổ chức ngày 5/9 tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL).

Theo Quyết định 3058/QĐ-BVHTTDL ngày 21/8/2025, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định công nhận chức vụ Hiệu trưởng Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đối với ông Bùi Như Lai - Phó Hiệu trưởng Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Tại buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã dành lời chúc mừng NSƯT Bùi Như Lai, đồng thời, bày tỏ niềm hy vọng trên cương vị mới NSƯT Bùi Như Lai sẽ phát huy hết khả năng của mình, cùng tập thể cán bộ trường xây dựng Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội thành trường trọng điểm trong đào tạo ngành nghề lĩnh vực biểu diễn và nghe nhìn.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tạ Quang Đông, trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội cho NSƯT Bùi Như Lai vào ngày 5/9.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội phối hợp tốt cùng đồng chí Bùi Như Lai để xây dựng nhà trường đoàn kết, phát triển vững mạnh.

Khi nhận quyết định bổ nhiệm, NSƯT Bùi Như Lai khẳng định sẽ nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên phát huy truyền thống hơn 60 năm của trường. Tân Hiệu trưởng trường Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội cho biết sẽ phấn đấu đưa trường ngày càng phát triển, vươn tầm khu vực và quốc tế, đồng thời bảo tồn, phát huy và lan tỏa những giá trị nghệ thuật truyền thống, xứng đáng với nền văn hóa giàu bản sắc dân tộc.

NSƯT Bùi Như Lai sinh năm 1979 được đào tào chính quy về ngành Điện ảnh - Truyền hình. Năm 2003, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Diễn viên kịch Điện ảnh – Truyền hình của Khoa Sân khấu, Trường học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, NSƯT Bùi Như Lai về đầu quân ở Nhà hát Tuổi trẻ – một đơn vị nghệ thuật năng động bậc nhất ở Hà Nội.

Được biết, NSƯT Bùi Như Lai từng đạt được danh hiệu "Tài năng sân khấu năm 2003" với vai chính Edip trong vở "Edip làm vua" hay vai diễn thầy đồ say đầy ấn tượng trong vở "Kiều Loan"…

NSƯT Bùi Như Lai được khán giả yêu mến qua 2 phim truyền hình phát sóng giờ vàng: Dưới bóng cây hạnh phúc, Cha tôi người ở lại.

Sau một thời gian làm diễn viên và có được một số vai diễn ấn tượng, nghệ sĩ Bùi Như Lai đã quyết định trở thành đạo diễn. Anh là một trong những nghệ sĩ chuyên nghiệp trẻ nhất trở thành đạo diễn sân khấu khi vừa tròn 30 tuổi.

Từ năm 2019, NSƯT Bùi Như Lai trở về Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội giảng dạy, nghiên cứu và lần lượt giữ các cương vị: Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa Sân khấu, Phó Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Sân khấu, Đảng ủy viên. Ở mỗi vị trí, NSƯT Bùi Như Lai đều thể hiện bản lĩnh quản lý, tư duy đổi mới và khả năng kết nối, gắn kết tập thể.