NSƯT Bùi Như Lai là tân Hiệu trưởng Đại học Sân khấu- Điện ảnh Hà Nội
GĐXH - NSƯT Bùi Như Lai vừa được trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội vào ngày 5/9.
Lễ trao quyết định bổ nhiệm NSƯT Bùi Như Lai chức vụ Hiệu trưởng Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội được tổ chức ngày 5/9 tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL).
Theo Quyết định 3058/QĐ-BVHTTDL ngày 21/8/2025, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định công nhận chức vụ Hiệu trưởng Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội đối với ông Bùi Như Lai - Phó Hiệu trưởng Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.
Tại buổi lễ trao quyết định bổ nhiệm, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã dành lời chúc mừng NSƯT Bùi Như Lai, đồng thời, bày tỏ niềm hy vọng trên cương vị mới NSƯT Bùi Như Lai sẽ phát huy hết khả năng của mình, cùng tập thể cán bộ trường xây dựng Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội thành trường trọng điểm trong đào tạo ngành nghề lĩnh vực biểu diễn và nghe nhìn.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng đề nghị tập thể lãnh đạo, cán bộ Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội phối hợp tốt cùng đồng chí Bùi Như Lai để xây dựng nhà trường đoàn kết, phát triển vững mạnh.
Khi nhận quyết định bổ nhiệm, NSƯT Bùi Như Lai khẳng định sẽ nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên và sinh viên phát huy truyền thống hơn 60 năm của trường. Tân Hiệu trưởng trường Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội cho biết sẽ phấn đấu đưa trường ngày càng phát triển, vươn tầm khu vực và quốc tế, đồng thời bảo tồn, phát huy và lan tỏa những giá trị nghệ thuật truyền thống, xứng đáng với nền văn hóa giàu bản sắc dân tộc.
NSƯT Bùi Như Lai sinh năm 1979 được đào tào chính quy về ngành Điện ảnh - Truyền hình. Năm 2003, sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Diễn viên kịch Điện ảnh – Truyền hình của Khoa Sân khấu, Trường học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, NSƯT Bùi Như Lai về đầu quân ở Nhà hát Tuổi trẻ – một đơn vị nghệ thuật năng động bậc nhất ở Hà Nội.
Được biết, NSƯT Bùi Như Lai từng đạt được danh hiệu "Tài năng sân khấu năm 2003" với vai chính Edip trong vở "Edip làm vua" hay vai diễn thầy đồ say đầy ấn tượng trong vở "Kiều Loan"…
Sau một thời gian làm diễn viên và có được một số vai diễn ấn tượng, nghệ sĩ Bùi Như Lai đã quyết định trở thành đạo diễn. Anh là một trong những nghệ sĩ chuyên nghiệp trẻ nhất trở thành đạo diễn sân khấu khi vừa tròn 30 tuổi.
Từ năm 2019, NSƯT Bùi Như Lai trở về Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội giảng dạy, nghiên cứu và lần lượt giữ các cương vị: Phó Trưởng khoa, Trưởng khoa Sân khấu, Phó Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Sân khấu, Đảng ủy viên. Ở mỗi vị trí, NSƯT Bùi Như Lai đều thể hiện bản lĩnh quản lý, tư duy đổi mới và khả năng kết nối, gắn kết tập thể.
Phim 'Mưa đỏ' cán mốc hơn 500 tỷ đồng, phá kỷ lục phim Trấn Thành, soán ngôi phim Lý HảiXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Chỉ trong thời gian ngắn ra rạp, Mưa đỏ cho thấy sức hút mạnh mẽ khi liên tục xô đổ các kỷ lục phòng vé Việt.
Thói quen khi cô đơn và tài sản khó tin của ca sĩ Noo Phước Thịnh tuổi U40Câu chuyện văn hóa - 2 giờ trước
Đằng sau ánh hào quang, ca sĩ Noo Phước Thịnh có thế giới nội tâm nhạy cảm và sâu sắc. Sau cuộc tình độc hại, anh vẫn "hứa với lòng sẽ dành một đoạn đường đời để yêu".
Phim có Phước Sang, NSƯT Hoài Linh có doanh thu đứng sau 'Mưa đỏ'Giải trí - 14 giờ trước
GĐXH - Vượt lên các vấn đề sức khỏe, Phước Sang và NSƯT Hoài Linh đã tham gia phim "Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn". Được biết, phim giữ vững vị trí top 2 trên thị trường (đứng sau phim "Mưa đỏ") từ ngày đầu khởi chiếu.
Thiếu tướng 95 tuổi ra mắt hồi ký 'Chiến trường và quê hương'Xem - nghe - đọc - 14 giờ trước
GĐXH - Ở tuổi 95, Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Văn Lai ra mắt hồi ký "Chiến trường và quê hương".
Sau một loạt hits, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận vai trò mớiXem - nghe - đọc - 14 giờ trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung sẽ ngồi "ghế nóng" chương trình "Tỏa sáng ước mơ" mùa 4 - sân chơi âm nhạc dành cho sinh viên.
Bất ngờ mối quan hệ của Đan Trường và vợ cũGiải trí - 14 giờ trước
GĐXH - Vợ cũ Đan Trường khoe ảnh tình tứ bên chồng cũ, khoảnh khắc tay trong tay khiến fan bất ngờ "như chưa từng chia tay".
Vợ NSND Công Lý hé lộ hình ảnh MC Thảo Vân đến thăm và sức khỏe của chồng sau phẫu thuậtGiải trí - 16 giờ trước
GĐXH - Chia sẻ hình ảnh MC Thảo Vân đến thăm NSND Công Lý, vợ nam nghệ sĩ đồng thời hé lộ tình hình sức khỏe của chồng.
Nam MC có tên đặc biệt nhất VTV tiết lộ phản ứng của 2 con khi thấy bố trong những ngày đất nước cờ hoa rực rỡGiải trí - 16 giờ trước
GĐXH - "Thấy bố trên tivi trong những ngày đất nước rợp cờ hoa, các con - Bé Trứng 4 tuổi, Bé Voi 10 tháng - đều thích thú", MC Hạnh Phúc chia sẻ.
NSND Tự Long biểu diễn tại Chương trình chính luận nghệ thuật 'Bản hùng ca chiến thắng'Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - "Bản hùng ca chiến thắng" là chương trình chính luận nghệ thuật đặc sắc kỷ niệm 80 năm truyền thống Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam.
'Cách em 1 milimet' mới nhất (tập 2): Tú tiếp tục gây họa khi đánh người khácXem - nghe - đọc - 18 giờ trước
GĐXH - Trong tập 2 "Cách em 1 milimet", Tú tiếp tục gây họa khi đánh người khác, sau đó cô bé gặp nguy hiểm khi bị ngã khỏi thuyền.
Quốc Trường 'nên duyên' cùng 'đàn chị' Lê KhánhXem - nghe - đọc
GĐXH - Quốc Trường và Lê Khánh sẽ có những màn đối diễn ăn ý, hứa hẹn trở thành cặp đôi hot của màn ảnh rộng tháng 10.