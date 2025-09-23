Mới nhất
NSƯT Hoài Linh tích cực trở lại công việc, chấp nhận cảnh quay vất vả để hài lòng khán giả

Thứ ba, 12:10 23/09/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - NSƯT Hoài Linh sau "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn" mới đây, anh lại vào phim mới và có cảnh quay cực kỳ vất vả. Dù đang mang trong mình trọng bệnh (K tuyến giáp) nhưng nam nghệ sĩ vẫn cố gắng hoàn thành cảnh quay chạy 2km, hứa hẹn khiến khán giả xúc động.

Phim có Phước Sang, NSƯT Hoài Linh có doanh thu đứng sau "Mưa đỏ"Phim có Phước Sang, NSƯT Hoài Linh có doanh thu đứng sau 'Mưa đỏ'

GĐXH - Vượt lên các vấn đề sức khỏe, Phước Sang và NSƯT Hoài Linh đã tham gia phim "Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn". Được biết, phim giữ vững vị trí top 2 trên thị trường (đứng sau phim "Mưa đỏ") từ ngày đầu khởi chiếu.

Trong phim "Chị ngã em nâng", bên cạnh 4 nhân vật chính (Hai Thương, Lực, Hải Âu, Trường), nhà sản xuất còn tung loạt poster các nhân vật phụ - những người tạo nên đầy đủ cung bậc cảm xúc trong cuộc đời của hai chị em Thương - Lực.

Tuyến gia đình bao gồm: Ông nội (NSƯT Hoài Linh); bố - ông Cường (Thanh Thức); mẹ - bà Hương (Đinh Y Nhung) và hai bé Thương (Thiên Kim) - Lực (Thành Trung) lúc nhỏ. Đây là những mảnh ghép quan trọng, khởi đầu của những yêu thương cũng như bi kịch của hai chị em.

NSƯT Hoài Linh tích cực trở lại công việc, chấp nhận cảnh quay vất vả để hài lòng khán giả - Ảnh 2.

NSƯT Hoài Linh tiếp tục tham gia phim điện ảnh để nâng đỡ dàn diễn viên kế cận.

Ông nội là trụ cột tinh thần, thấu hiểu tính cách, sở thích của từng thành viên trong gia đình. Ông chọn hy sinh làm lẽ sống, là kim chỉ nam về tình thân cho con cháu. Thời thơ ấu hồn nhiên của Thương - Lực luôn có bóng dáng của ông nội kề bên. Cường và Hương là đôi vợ chồng tảo tần, không ngại khó không sợ khổ, luôn dạy các con biết cách đỡ đần, chăm sóc và yêu thương nhau. Bởi với gia đình Cường - Hương, đó không chỉ là tình thân máu mủ mà còn là trách nhiệm của ruột rà.

Nếu "vũ trụ gia đình" đưa khán giả trở về tuổi thơ, thì "vũ trụ trưởng thành" lại mang đến nhiều lát cắt về sự phức tạp của lòng người. Ở thẩm mỹ viện nơi Thương làm chủ, Xuân (Tạ Lâm) vừa là học trò vừa là thư ký luôn tận tụy, kề cận hỗ trợ sếp. Mai (Nguyễn Huỳnh Như) và Lan (Linh Barbie) là đôi bạn thân luôn sát cánh bên Thương, tạo nên những phút giây rôm rả "buôn dưa" mọi chuyện trên trời dưới đất. Nữ đại gia (Hoa hậu Như Vân) là khách quen đồng thời là đối tác lớn của thẩm mỹ viện. Sau này, cô đóng vai trò quan trọng góp phần vào biến cố của Thương.

Trong khi đó, Đào (Phương Lan), Lê Bi (Lâm Bảo Châu), Danis (Danis Nguyễn), Quý (Lâm Quang Quý), Mosbank (MC)... lại có nhiều tác động đến Lực. Đào - người bạn thân thiết của cả Lực và Hải Âu - đại diện cho tinh thần tình bạn GenZ: Chia sẻ tất cả, tin tưởng tất cả và tha thứ tất cả. Biến cố cuộc đời Lực bắt đầu nổ ra khi anh vướng vào tranh chấp với Lê Bi, một Tiktoker đình đám, trước sự chứng kiến của cặp đôi MosBank. Sau đó, Lực lần lượt tiếp xúc và gắn bó với ông chủ tiệm xăm Danis cùng thầy dạy paramotor Quý. Sự xuất hiện của họ không chỉ mang đến những sắc màu mới mẻ, mà còn trở thành chất xúc tác quan trọng trong việc định hình con đường sự nghiệp và cả bản lĩnh trưởng thành của Lực.

NSƯT Hoài Linh tích cực trở lại công việc, chấp nhận cảnh quay vất vả để hài lòng khán giả - Ảnh 3.

Sau ít năm vắng bóng với màn ảnh rộng, hiện tại NSƯT Hoài Linh đã tích cực trở lại với công việc.

Đạo diễn Vũ Thành Vinh đã dành nhiều thời gian quan sát để đưa vào phim "Chị ngã em nâng" những tình huống chân thực, phản ánh các vấn đề trong đời sống hàng ngày qua lăng kính hài hước, mang lại tiếng cười và cả thông điệp sâu sắc cho khán giả.

Bên cạnh "vũ trụ gia đình" và "vũ trụ trưởng thành", phim đánh dấu sự tái xuất của NSND Tạ Minh Tâm sau nhiều năm vắng bóng. Khán giả từng nhớ đến nam diễn viên qua hình tượng bác sĩ Lê Hùng trong Blouse trắng, và lần này, anh tiếp tục xuất hiện trong chiếc áo blouse quen thuộc, như một sự gợi nhắc đầy cảm xúc về nhân vật từng được khán giả mến mộ cách đây 23 năm.

Ngoài ra, Chị ngã em nâng còn có sự góp mặt của NSƯT Hạnh Thúy - vai chị Bảy, Lạc Hoàng Long - vai chú chụp hình và bé Quốc Khánh - vai Tự, hứa hẹn mang đến những phân đoạn đầy cảm xúc.

Chia sẻ về sự góp mặt của NSƯT Hoài Linh và NSND Tạ Minh Tâm, đạo diễn Vũ Thành Vinh cho hay: "Anh Hoài Linh vào vai một ông già Nam bộ. Anh tham gia để hỗ trợ các đàn em. Còn NSND Tạ Minh Tâm vào vai bác sĩ, tôi nghĩ cũng rất hợp lý vì từ 'Blouse trắng' đến bây giờ, mọi người vẫn ấn tượng với nhân vật của anh. Cả hai anh đều hỗ trợ với cương vị đặc biệt, giúp cho phim có những dấu ấn đặc biệt hơn".

Đạo diễn Vũ Thành Vinh còn tiết lộ thêm về một phân cảnh "khó quên" của NSƯT Hoài Linh. Theo đó, nam diễn viên phải chạy marathon 2km ngoài đường ruộng cùng hai bé Thiên Kim, Thành Trung. NSƯT Hoài Linh đã phải chạy nhiều lần để có được những thước phim chân thực và cảm xúc nhất. "Dù quay đi quay lại nhiều lần, anh Hoài Linh vẫn giữ tinh thần rất tốt. Tôi tin khán giả sẽ xúc động khi xem phân đoạn này", đạo diễn Vũ Thành Vinh kể.

Hình ảnh NSƯT Hoài Linh khỏe mạnh, tươi tắn khi ra Hà NộiHình ảnh NSƯT Hoài Linh khỏe mạnh, tươi tắn khi ra Hà Nội

GĐXH - Khác xa với những hình ảnh trên mạng xã hội, NSƯT Hoài Linh ở đời thực khỏe khoắn và tinh thần vui vẻ. Anh còn tự mình đóng cảnh phim hành động khiến đồng nghiệp ngỡ ngàng.

Đỗ Quyên
Kim Ngân choáng ngợp trước màn làm quen của soái ca chủ du thuyền sang trọng

Kim Ngân choáng ngợp trước màn làm quen của soái ca chủ du thuyền sang trọng

Xem - nghe - đọc - 47 phút trước

GĐXH - Trong tập 20 "Gió ngang khoảng trời xanh", sau nhiều lần ra mắt không thành, Kim Ngân đã gặp được soái ca lịch lãm, tinh tế...

Phó chủ tịch xã Xuân bị Hồng Phát tống tiền 5 tỷ, nhà báo Điền sốc trước clip 'nóng'

Phó chủ tịch xã Xuân bị Hồng Phát tống tiền 5 tỷ, nhà báo Điền sốc trước clip 'nóng'

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Trong tập 31 "Có anh, nơi ấy bình yên", Hồng Phát đã ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện với Phó chủ tịch xã Xuân và dùng nó để tống tiền 5 tỷ.

VTV3 phát sóng lại đêm Chung kết Intervision 2025 với chiến thắng của Đức Phúc

VTV3 phát sóng lại đêm Chung kết Intervision 2025 với chiến thắng của Đức Phúc

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Chung kết cuộc thi Âm nhạc quốc tế Intervision 2025 với chiến thắng thuyết phục của Đức Phúc sẽ được phát sóng vào 13h45 các ngày 23 và 24/9 trên kênh VTV3.

Mỹ Tâm bất ngờ thông báo tin vui

Mỹ Tâm bất ngờ thông báo tin vui

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm sẽ tổ chức live concert 40.000 người tại Sân vận động Mỹ Đình vào ngày 13/12. Sự kiện đánh dấu hành trình 20 năm ca hát của cô sẽ thu hút hàng vạn fan hâm mộ.

Trúc Lam buông câu 'mình ly hôn đi' khiến Toàn chết lặng

Trúc Lam buông câu 'mình ly hôn đi' khiến Toàn chết lặng

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Trong tập 19 "Gió ngang khoảng trời xanh", Mỹ Anh tiếp tục tiếp cận "phú bà" Sương, trong khi đó Trúc Lam muốn ly hôn Toàn.

Chủ tịch xã Thứ buông mỏ đá, giám đốc trang trại lợn Hồng Phát bỏ trốn

Chủ tịch xã Thứ buông mỏ đá, giám đốc trang trại lợn Hồng Phát bỏ trốn

Xem - nghe - đọc - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tập 30 "Có anh, nơi ấy bình yên", Chủ tịch xã Thứ và Phó chủ tịch Xuân tìm cách buông bỏ mỏ đá để tránh rắc rối, trong khi đó Hồng Phát đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Thân thế nhạc sĩ nổi tiếng đứng sau thành công của Đức Phúc

Thân thế nhạc sĩ nổi tiếng đứng sau thành công của Đức Phúc

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Hồ Hoài Anh chính là nhạc sĩ đã viết lời ca khúc "Phù Đổng" để Đức Phúc giành được ngôi vị Quán quân trong cuộc thi Intervision 2025 tại Moskva (Nga). Chính thành công vang dội của Đức Phúc đã khiến khán giả càng tò mò về sự nghiệp lẫn tài năng của anh.

'Hoa hậu nghèo khó nhất Việt Nam' đổi đời nhờ vương miện là ai?

'Hoa hậu nghèo khó nhất Việt Nam' đổi đời nhờ vương miện là ai?

Câu chuyện văn hóa - 9 giờ trước

Sinh năm 2000 tại Long An, Đoàn Thiên Ân được gọi là "hoa hậu nghèo khó nhất Việt Nam". Mẹ qua đời vì ung thư khi cô 17 tuổi, để lại bố bệnh tật và gia đình túng quẫn. Nhiều hoa hậu, á hậu khác cũng đổi đời như Đoàn Thiên Ân sau khi giành vương miện.

Phan Mạnh Quỳnh: 'Tôi viết nhạc bằng chính tâm hồn mình và những câu chuyện có thật'

Phan Mạnh Quỳnh: 'Tôi viết nhạc bằng chính tâm hồn mình và những câu chuyện có thật'

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Phan Mạnh Quỳnh sở hữu hàng loạt ca khúc đình đám, cảm hứng sáng tác không chỉ đến từ trải nghiệm cá nhân mà còn đến từ sự đồng cảm với cộng đồng, mang lại giá trị cho cuộc sống.

Một Á hậu Việt chuẩn bị 'lên xe hoa' với chồng doanh nhân

Một Á hậu Việt chuẩn bị 'lên xe hoa' với chồng doanh nhân

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu mới đây hé lộ khoảnh khắc được bạn trai - doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát cầu hôn. Cả hai đang chuẩn bị cho ngày "về chung một nhà".

Ngay sau đạo diễn Khải Anh, BLV Tạ Biên Cương bất ngờ nghỉ việc, tiết lộ lý do rời VTV

Ngay sau đạo diễn Khải Anh, BLV Tạ Biên Cương bất ngờ nghỉ việc, tiết lộ lý do rời VTV

Câu chuyện văn hóa

GĐXH - Sau gần 20 năm gắn bó, bình luận viên Tạ Biên Cương được cho là đã nộp đơn xin nghỉ việc tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Nam nhạc sĩ đứng sau giúp Đức Phúc vô địch quốc tế là ai?

Nam nhạc sĩ đứng sau giúp Đức Phúc vô địch quốc tế là ai?

Giải trí
Hé lộ gia cảnh nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung qua những hình ảnh thời thơ ấu

Giải trí

Hé lộ gia cảnh nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung qua những hình ảnh thời thơ ấu

Giải trí
'Không tặc' Thái Hòa hé mở con trai 21 tuổi, học ngành CNTT từ lâu không xin tiền bố mẹ

Thế giới showbiz

'Không tặc' Thái Hòa hé mở con trai 21 tuổi, học ngành CNTT từ lâu không xin tiền bố mẹ

Thế giới showbiz
Điều khiến NSND Thanh Hoa day dứt ở tuổi 75

Câu chuyện văn hóa

Điều khiến NSND Thanh Hoa day dứt ở tuổi 75

Câu chuyện văn hóa

Top