NSƯT Hoài Linh tích cực trở lại công việc, chấp nhận cảnh quay vất vả để hài lòng khán giả
GĐXH - NSƯT Hoài Linh sau "Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn" mới đây, anh lại vào phim mới và có cảnh quay cực kỳ vất vả. Dù đang mang trong mình trọng bệnh (K tuyến giáp) nhưng nam nghệ sĩ vẫn cố gắng hoàn thành cảnh quay chạy 2km, hứa hẹn khiến khán giả xúc động.
Trong phim "Chị ngã em nâng", bên cạnh 4 nhân vật chính (Hai Thương, Lực, Hải Âu, Trường), nhà sản xuất còn tung loạt poster các nhân vật phụ - những người tạo nên đầy đủ cung bậc cảm xúc trong cuộc đời của hai chị em Thương - Lực.
Tuyến gia đình bao gồm: Ông nội (NSƯT Hoài Linh); bố - ông Cường (Thanh Thức); mẹ - bà Hương (Đinh Y Nhung) và hai bé Thương (Thiên Kim) - Lực (Thành Trung) lúc nhỏ. Đây là những mảnh ghép quan trọng, khởi đầu của những yêu thương cũng như bi kịch của hai chị em.
Ông nội là trụ cột tinh thần, thấu hiểu tính cách, sở thích của từng thành viên trong gia đình. Ông chọn hy sinh làm lẽ sống, là kim chỉ nam về tình thân cho con cháu. Thời thơ ấu hồn nhiên của Thương - Lực luôn có bóng dáng của ông nội kề bên. Cường và Hương là đôi vợ chồng tảo tần, không ngại khó không sợ khổ, luôn dạy các con biết cách đỡ đần, chăm sóc và yêu thương nhau. Bởi với gia đình Cường - Hương, đó không chỉ là tình thân máu mủ mà còn là trách nhiệm của ruột rà.
Nếu "vũ trụ gia đình" đưa khán giả trở về tuổi thơ, thì "vũ trụ trưởng thành" lại mang đến nhiều lát cắt về sự phức tạp của lòng người. Ở thẩm mỹ viện nơi Thương làm chủ, Xuân (Tạ Lâm) vừa là học trò vừa là thư ký luôn tận tụy, kề cận hỗ trợ sếp. Mai (Nguyễn Huỳnh Như) và Lan (Linh Barbie) là đôi bạn thân luôn sát cánh bên Thương, tạo nên những phút giây rôm rả "buôn dưa" mọi chuyện trên trời dưới đất. Nữ đại gia (Hoa hậu Như Vân) là khách quen đồng thời là đối tác lớn của thẩm mỹ viện. Sau này, cô đóng vai trò quan trọng góp phần vào biến cố của Thương.
Trong khi đó, Đào (Phương Lan), Lê Bi (Lâm Bảo Châu), Danis (Danis Nguyễn), Quý (Lâm Quang Quý), Mosbank (MC)... lại có nhiều tác động đến Lực. Đào - người bạn thân thiết của cả Lực và Hải Âu - đại diện cho tinh thần tình bạn GenZ: Chia sẻ tất cả, tin tưởng tất cả và tha thứ tất cả. Biến cố cuộc đời Lực bắt đầu nổ ra khi anh vướng vào tranh chấp với Lê Bi, một Tiktoker đình đám, trước sự chứng kiến của cặp đôi MosBank. Sau đó, Lực lần lượt tiếp xúc và gắn bó với ông chủ tiệm xăm Danis cùng thầy dạy paramotor Quý. Sự xuất hiện của họ không chỉ mang đến những sắc màu mới mẻ, mà còn trở thành chất xúc tác quan trọng trong việc định hình con đường sự nghiệp và cả bản lĩnh trưởng thành của Lực.
Đạo diễn Vũ Thành Vinh đã dành nhiều thời gian quan sát để đưa vào phim "Chị ngã em nâng" những tình huống chân thực, phản ánh các vấn đề trong đời sống hàng ngày qua lăng kính hài hước, mang lại tiếng cười và cả thông điệp sâu sắc cho khán giả.
Bên cạnh "vũ trụ gia đình" và "vũ trụ trưởng thành", phim đánh dấu sự tái xuất của NSND Tạ Minh Tâm sau nhiều năm vắng bóng. Khán giả từng nhớ đến nam diễn viên qua hình tượng bác sĩ Lê Hùng trong Blouse trắng, và lần này, anh tiếp tục xuất hiện trong chiếc áo blouse quen thuộc, như một sự gợi nhắc đầy cảm xúc về nhân vật từng được khán giả mến mộ cách đây 23 năm.
Ngoài ra, Chị ngã em nâng còn có sự góp mặt của NSƯT Hạnh Thúy - vai chị Bảy, Lạc Hoàng Long - vai chú chụp hình và bé Quốc Khánh - vai Tự, hứa hẹn mang đến những phân đoạn đầy cảm xúc.
Chia sẻ về sự góp mặt của NSƯT Hoài Linh và NSND Tạ Minh Tâm, đạo diễn Vũ Thành Vinh cho hay: "Anh Hoài Linh vào vai một ông già Nam bộ. Anh tham gia để hỗ trợ các đàn em. Còn NSND Tạ Minh Tâm vào vai bác sĩ, tôi nghĩ cũng rất hợp lý vì từ 'Blouse trắng' đến bây giờ, mọi người vẫn ấn tượng với nhân vật của anh. Cả hai anh đều hỗ trợ với cương vị đặc biệt, giúp cho phim có những dấu ấn đặc biệt hơn".
Đạo diễn Vũ Thành Vinh còn tiết lộ thêm về một phân cảnh "khó quên" của NSƯT Hoài Linh. Theo đó, nam diễn viên phải chạy marathon 2km ngoài đường ruộng cùng hai bé Thiên Kim, Thành Trung. NSƯT Hoài Linh đã phải chạy nhiều lần để có được những thước phim chân thực và cảm xúc nhất. "Dù quay đi quay lại nhiều lần, anh Hoài Linh vẫn giữ tinh thần rất tốt. Tôi tin khán giả sẽ xúc động khi xem phân đoạn này", đạo diễn Vũ Thành Vinh kể.
