Nữ diễn viên chính phim 'Cách em 1 milimet' đời thực nuôi con trai khéo như thế nào?
GĐXH - Phan Minh Huyền chia sẻ cô đã "bê" cả bản thân lên phim "Cách em 1 milimet", bởi đời thực nữ diễn viên cũng là một người mẹ yêu và thương con.
Phan Minh Huyền thời gian gần đây đã có vai diễn Ngân gây chú ý với khán giả trong "Cách em 1 milimet". Điều đáng nói, đây là vai diễn làm mẹ đầu tiên của Phan Minh Huyền, nói về điều này, nữ diễn viên chia sẻ: "Việc làm mẹ của tôi không khác nhau nhiều lắm vì tôi "bê" luôn tôi ở ngoài vào bộ phim này để cho cảm xúc thật nhất. Tôi không quá mạnh mẽ như Ngân và cuộc hôn nhân của tôi không giống như Ngân. Nhưng nỗi đau và sự yêu thương con cái thì tôi và Ngân giống nhau. Tôi đã chắt lọc bản thân và những người xung quanh để đưa vào vai diễn này".
Trong thực tế, Phan Minh Huyền làm mẹ đơn thân đã được nhiều năm nay. Cô cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có và điều đặc biệt, nữ diễn viên có cách nuôi dạy và quan tâm con khiến nhiều phụ nữ sau ly hôn nên học.
Đó là dù bận rộn hay vất vả như thế nào cô cũng ở bên con và dành thời gian cho con. Điều đặc biệt, cô giữ mối quan hệ tốt với gia đình chồng cũ để con luôn được yêu thương, chăm sóc. Nói về bố mẹ chồng cũ, Phan Minh Huyền chia sẻ: "May mắn con trai tôi vẫn nhận được sự yêu thương từ ông bà nội, ông bà ngoại. Hai gia đình vẫn rất hòa thuận và yêu thương Nem (tên ở nhà của con trai Phan Minh Huyền). Sau ly hôn, tôi và chồng cũ cùng gia đình bên nội của con vẫn giữ mối quan hệ tốt. Thậm chí, tôi và anh ấy vẫn tâm sự về những điều trong cuộc sống. Tôi cũng dành lời cảm ơn đến ông bà nội của con, ông bà rất tuyệt vời".
Hiện tại, ngoài dành thời gian cho công việc, Phan Minh Huyền không quan tâm đến chuyện khác ngoài chăm sóc con. Con trai đang bước vào tuổi tiền dậy thì, cũng như bao người mẹ khác, Phan Minh Huyền luôn cảm thấy lo lắng bởi theo cô hiện tại mọi thứ không dễ dàng như xưa. "Tôi lo lắng chứ, bởi dạy con về tư duy trong cuộc sống không dễ. Nhiều cái rất phức tạp nên dù công việc bận rộn như thế nào nhưng tôi vẫn cố gắng dành thời gian cho con. Đó là bản thân tôi cố hết sức giúp con thôi, còn mỗi con người đều có số phận riêng. Tôi chỉ mong con tôi lớn lên là đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy là đủ rồi", nữ diễn viên "Cách em 1 milimet" chia sẻ.
Sau những thăng trầm trong cuộc sống, Phan Minh Huyền dồn toàn tâm sức cho con. Cô cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi bản thân đã bình yên sau sóng gió cuộc đời. Nữ diễn viên cũng cảm thấy biết ơn những điều đã xảy ra trong cuộc sống. "Mọi thứ trong cuộc sống, tôi luôn đón nhận và biết ơn. Và chắc chắn trong hành trình của mỗi người không phải ai cũng suôn sẻ thuận lợi từ đầu đến cuối. Tôi còn cảm thấy may mắn vì trải qua sóng gió sớm để bây giờ tôi ổn định và có sự trưởng thành và chín chắn hơn. Tôi cũng khẳng định không có nỗi đau mà chỉ là trải nghiệm và tôi đón nhận một cách bình thản. Tôi chỉ cảm thấy mình thiếu may mắn, hết duyên rồi thì dừng lại mà thôi", Phan Minh Huyền nói.
