'Nữ hoàng nhạc phim' Mai Hoa: 'Nhận danh hiệu NSND, tôi thấy mình cần phải có trách nhiệm nhiều hơn'

"Nữ hoàng nhạc phim" Mai Hoa: "Nếu bảo tôi tổ chức liveshow bán vé thì tôi thà đi bán rau"

"Tôi nghĩ cuộc sống vô vàn, mong muốn thì nhiều lắm, quan trọng là thấy đủ. Nếu bây giờ nói tôi hãy đứng ra lo toan tất cả để tổ chức liveshow bán vé, phải suy nghĩ về việc thu lợi nhuận… thì tôi xin đi bán rau", NSƯT Mai Hoa chia sẻ.

NSND Mai Hoa và lý do quyết làm album về Hà Nội

9 tháng sau đĩa than đầu tiên "Nốt trầm Vol 1", NSND Mai Hoa chính thức trở lại với khán giả trong album đặc biệt có tựa đề "Hà Nội cờ hoa" ra mắt hôm nay 23/9/2025. Lần này, nữ nghệ sĩ mang đến cho người yêu nhạc một bất ngờ thú vị khác khi "thổi hồn" vào các ca khúc không chỉ bằng chất giọng trầm khàn đặc trưng mà còn thăng hoa với những nốt nhạc ở âm vực cao một cách tự nhiên, trong trẻo, tươi sáng, tràn đầy cảm xúc.

Trên thực tế đây không phải album đầu tiên có tựa đề nhắc đến Hà Nội trong chặng đường âm nhạc của NSND Mai Hoa. Trước đó, chị từng ra mắt album "Hà Nội 49" với 10 ca khúc thuộc dòng nhạc tiền chiến - những nhạc phẩm bất hủ, tiêu biểu của nền tân nhạc Việt Nam.

Và lần này NSND Mai Hoa trở lại với một album có tựa đề nhắc đến mảnh đất ngàn năm văn hiến: "Hà Nội cờ hoa", một album gồm sáng tác về Hà Nội với 9 ca khúc: "Hà Nội trái tim hồng" (Nguyễn Đức Toàn), "Nhớ mùa thu Hà Nội" (Trịnh Công Sơn), "Trời Hà Nội xanh" (Văn Ký), "Hà Nội và tôi" (Lê Vinh), "Hà Nội mùa thu" (Vũ Thanh), "Nhớ về Hà Nội" (Hoàng Hiệp), "Hà Nội mùa lá bay" (Hữu Xuân), "Chiều Hà Nội" (Vũ Quang Trung) và "Chị tôi" (Trọng Đài).

Nói về việc phát hành album, NSND Mai Hoa chia sẻ: "Năm 2025 nhiều dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước cũng như của Thủ đô Hà Nội. Khắp các con đường đều ngập tràn cờ, hoa rực rỡ. Hình ảnh này để lại ấn tượng sâu đậm không chỉ về thị giác mà còn là minh chứng cho tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào của mỗi người dân Việt Nam".

Là người đã sinh sống và gắn bó với mảnh đất này 31 năm, chị muốn làm một điều gì đó thật ý nghĩa để hòa chung vào niềm vui của dân tộc. Vì vậy, từ cách đây 6 tháng, NSND Mai Hoa đã quyết định hiện thực hóa ý tưởng làm một album tuyển tập các ca khúc về Hà Nội.

31 năm đã qua với những thăng trầm và nhiều ký ức ở Hà Nội nhưng khi được hỏi về kỉ niệm đẹp với Thủ đô, NSND Mai Hoa cho biết đó là những ngày tháng đi làm trong cơn gió rét mùa đông. Đó là khoảnh khắc, tay run run và lạnh cóng vì những cơn gió rét.

"Nhận danh hiệu NSND, cảm thấy có động lực và trách nhiệm lớn"

Trong buổi họp báo ra mắt album, NSND Mai Hoa được hỏi "có "lười" quá không? Chưa quyết liệt quá không?

NSND Mai Hoa chia sẻ khi là ca sĩ thì ai cũng đều yêu nghề nhưng mức độ quyết liệt và sự đón nhận của công chúng là hai vấn đề khác nhau.

Chị tâm sự: "Có người thắc mắc Mai Hoa có lợi thế rất nhiều, vừa có tài vừa có sắc, sao lười vậy? Cũng khó trả lời. Tôi cũng không thể vừa xay lúa vừa ẵm em được". NSND Mai Hoa tự nhận chị "ôm đồm nhiều việc, tham công tiếc việc, không ra sản phẩm quá nhiều nhưng lúc nào cũng bận rộn, một ngày mở mắt và đóng mắt lại vẫn thấy thiếu thời gian".

Ngoài ra chị còn bổ sung: "Sau khi nhận danh hiệu NSND, tôi cũng thấy mình cần phải có trách nhiệm nhiều hơn với danh hiệu này, cống hiến cho sự nghiệp nhiều hơn, đem lời ca tiếng hát đến với những người yêu quý mình".

Và đó chính là động lực khiến NSND Mai Hoa quyết tâm làm album "Hà Nội cờ hoa". Album được ê-kíp sản xuất thực hiện với sự trân trọng dành cho nghệ sỹ và cảm xúc mạnh mẽ về một Hà Nội trái tim hồng của Tổ quốc luôn rực rỡ màu cờ sắc hoa. Nhóm thực hiện làm việc khá ăn ý và có có điểm chung là đều khá cầu toàn và chỉn chu, từ nhà báo Nguyễn Khiêm đảm nhận khâu biên tập, nhạc sĩ Hồng Kiên phối khí và dàn dựng, cho đến 'phù thủy âm thanh' Duy Nghĩa phụ trách thu thanh và mix, master và cả nhà thiết kế Thùy Dương đảm nhiệm phần đồ họa.

NSND Mai Hoa tiết lộ, trong album có tới 3 ca khúc được chị hát live đúng một lần và cả ê-kíp quyết định giữ lại bản thu đầu tiên này mà không cần thu lại hay chỉnh sửa gì. NSND Mai Hoa cho biết, thường khi thu âm không chỉ ca sĩ mà cả người phụ trách thu thanh và những người trong ê-kíp sẽ ít khi cảm thấy hài lòng với bản thu đầu tiên. Vì vậy ít khi có chuyện hát một lượt là xong mà thường sẽ phải thu đi thu lại và chỉnh sửa nhiều lần. Song trong số 9 ca khúc trong album "Hà Nội cờ hoa", có 3 bài chỉ cần thu duy nhất một lần bởi ê-kíp đều nhận thấy nữ ca sĩ đã hát với tinh thần, cảm xúc tốt nhất vì vậy không cần và cũng không nên hát lại nữa. Đó là 3 ca khúc: "Nhớ về Hà Nội", "Trời Hà Nội xanh" và "Chị tôi".

Trong số đó, bản phối ca khúc "Chị tôi" do NSND Mai Hoa thể hiện gây ấn tượng mạnh khi có sự hòa trộn giữa tiết tấu trẻ trung của âm hưởng hiện đại kết hợp với âm nhạc mang màu sắc dân gian, giữ sự da diết sâu lắng trong cảm xúc nhưng tinh thần thể hiện không bi lụy mà mạnh mẽ và đậm tính "nữ quyền".

Khi được hỏi "trong số 9 ca khúc thuộc album Hà Nội cờ hoa, bài nào làm khó mình nhất?", NSND Mai Hoa chia sẻ đó thực chất là những bài chị đã hát nhiều rồi và khán giả cũng nghe đi nghe lại nhiều lần. Như ca khúc "Hà Nội trái tim hồng" (sáng tác Nguyễn Đức Toàn) với những người đi xa quê hương khi trở về đến cửa ngõ Thủ đô thường nghe thấy giai điệu của bài hát này vang lên hoặc trên những chuyến tàu từ Nam ra Bắc cứ về đến cửa ô Hà Nội cũng phát ca khúc này do chị hát... Sự quen thuộc ấy vừa là niềm vui nhưng cũng là áp lực khi chị quyết định đưa ca khúc này vào album "Hà Nội cờ hoa". Nữ nghệ sĩ cũng trăn trở làm sao để khi hát lại vẫn "thổi hồn" vào ca khúc, đem lại cảm xúc mới mẻ cho người nghe.

Một ca khúc nữa cũng "làm khó" chị, đó là "Hà Nội mùa lá bay" (sáng tác Hữu Xuân), một nhạc phẩm mà không nhiều nghệ sĩ thể hiện, trong đó có bản thu nổi tiếng nhất là của cố ca sĩ Ngọc Tân. NSND Mai Hoa rất thích giai điệu và ca từ của bài hát này nên đã đưa vào album "Hà Nội cờ hoa". Khó ở chỗ, chị phải tìm ra cách hát sao cho vừa có sự truyền cảm lại vừa có sự "bay" lên trong âm thanh. Với chất giọng trầm đặc trưng để có thể hát "bay" lên như thế, chị đã phải dày công đầu tư về tâm sức, luyện giọng ở trạng thái trong trẻo hơn so với giọng hát bản năng.