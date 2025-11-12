Nữ MC nổi tiếng VTV được chồng tặng xe sang trong ngày sinh nhật

MC Mỹ Lan rời VTV3 sau 20 năm GĐXH - Mới đây, MC Mỹ Lan gây bất ngờ khi thông báo rời VTV3 để chuyển công tác sang vị trí mới.

MC Mỹ Lan trên trang cá nhân đã hạnh phúc khoe niềm vui ở tuổi mới khi được chồng tặng quà. Cô viết: "Mọi năm chồng hay tặng sinh nhật Iphone! đỡ phải nghĩ quà. Năm nay quyết định tiết kiệm, bảo chồng thôi vợ không đổi điện thoại nữa, dùng iPhone cũ được rồi. Và đây là quà sinh nhật năm nay. Mà kì lạ, chiếc xe nhìn lần đầu đã ưng luôn - y như ngày xưa, lần đầu tiên gặp chồng đã rung rinh luôn chứ".

MC Mỹ Lan khoe được chồng tặng xế xịn.

Dòng chia sẻ nhân dịp sinh nhật của MC Mỹ Lan được rất nhiều khán giả quan tâm. Ngoài chúc mừng sinh nhật cô, nhiều người còn dành lời khen đến cuộc sống gia đình hạnh phúc của MC Mỹ Lan.

Được biết, MC Mỹ Lan kết hôn vào tháng 2/2009. Chồng của MC Mỹ Lan là Thế Anh, từng sinh sống và làm việc ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) trong 8 năm. Dịp Tết năm 2008, MC Mỹ Lan được Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc mời sang tham gia chương trình mừng năm mới. Chồng cô là đại diện công ty tổ chức tại Đài Loan khi ấy. Ngay từ phút đầu gặp mặt, Mỹ Lan đã nhủ thầm "đây là người đàn ông mình tìm kiếm". Khi kết hôn, chồng MC Mỹ Lan đã quyết định hy sinh sự nghiệp đang phát triển để về Việt Nam sống cùng cô và làm lại từ đầu.

MC Mỹ Lan và chồng.

Trong mắt MC Mỹ Lan, ông xã Thế Anh là người đàn ông chỉn chu và luôn chăm lo gia đình. Ngoài những lúc làm việc, đi tiếp khách hay tập thể thao, anh dành hết thời gian cho tổ ấm. Chồng cô đặc biệt thích ăn cơm nhà và đưa vợ con đi chơi. Anh cũng tạo ra cho MC Mỹ Lan sự yên tâm bởi luôn dành sự quan tâm đúng mực cho vợ con. Mỹ Lan cũng khen chồng là "người tự lập, có chí, có tài".

Sau 16 năm kết hôn, từ bàn tay trắng lập nên, xây dựng gia đình sung túc về nhiều mặt, vợ chồng MC Mỹ Lan đã có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.



