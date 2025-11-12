Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Nữ MC nổi tiếng VTV được chồng tặng xe sang trong ngày sinh nhật

Thứ tư, 11:36 12/11/2025 | Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - MC Mỹ Lan mới đây khiến khán giả choáng ngợp khi khoe quà sinh nhật là một chiếc xe sang có giá trị lớn.

MC Mỹ Lan rời VTV3 sau 20 nămMC Mỹ Lan rời VTV3 sau 20 năm

GĐXH - Mới đây, MC Mỹ Lan gây bất ngờ khi thông báo rời VTV3 để chuyển công tác sang vị trí mới.

MC Mỹ Lan trên trang cá nhân đã hạnh phúc khoe niềm vui ở tuổi mới khi được chồng tặng quà. Cô viết: "Mọi năm chồng hay tặng sinh nhật Iphone! đỡ phải nghĩ quà. Năm nay quyết định tiết kiệm, bảo chồng thôi vợ không đổi điện thoại nữa, dùng iPhone cũ được rồi. Và đây là quà sinh nhật năm nay. Mà kì lạ, chiếc xe nhìn lần đầu đã ưng luôn - y như ngày xưa, lần đầu tiên gặp chồng đã rung rinh luôn chứ".

Nữ MC nổi tiếng VTV được chồng mua tăng xe sang trong ngày sinh nhật - Ảnh 2.

MC Mỹ Lan khoe được chồng tặng xế xịn.

Dòng chia sẻ nhân dịp sinh nhật của MC Mỹ Lan được rất nhiều khán giả quan tâm. Ngoài chúc mừng sinh nhật cô, nhiều người còn dành lời khen đến cuộc sống gia đình hạnh phúc của MC Mỹ Lan.

Được biết, MC Mỹ Lan kết hôn vào tháng 2/2009. Chồng của MC Mỹ Lan là Thế Anh, từng sinh sống và làm việc ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) trong 8 năm. Dịp Tết năm 2008, MC Mỹ Lan được Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc mời sang tham gia chương trình mừng năm mới. Chồng cô là đại diện công ty tổ chức tại Đài Loan khi ấy. Ngay từ phút đầu gặp mặt, Mỹ Lan đã nhủ thầm "đây là người đàn ông mình tìm kiếm". Khi kết hôn, chồng MC Mỹ Lan đã quyết định hy sinh sự nghiệp đang phát triển để về Việt Nam sống cùng cô và làm lại từ đầu.

Nữ MC nổi tiếng VTV được chồng mua tăng xe sang trong ngày sinh nhật - Ảnh 3.

MC Mỹ Lan và chồng.

Trong mắt MC Mỹ Lan, ông xã Thế Anh là người đàn ông chỉn chu và luôn chăm lo gia đình. Ngoài những lúc làm việc, đi tiếp khách hay tập thể thao, anh dành hết thời gian cho tổ ấm. Chồng cô đặc biệt thích ăn cơm nhà và đưa vợ con đi chơi. Anh cũng tạo ra cho MC Mỹ Lan sự yên tâm bởi luôn dành sự quan tâm đúng mực cho vợ con. Mỹ Lan cũng khen chồng là "người tự lập, có chí, có tài".

Sau 16 năm kết hôn, từ bàn tay trắng lập nên, xây dựng gia đình sung túc về nhiều mặt, vợ chồng MC Mỹ Lan đã có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. 


Đỗ Quyên
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Việt Nam từ 'thị trường khán giả' đến điểm dừng chân của những World tour toàn cầu

Việt Nam từ 'thị trường khán giả' đến điểm dừng chân của những World tour toàn cầu

Giải trí - 1 giờ trước

Hai đêm diễn bùng nổ của "ông hoàng Kpop" G-DRAGON tại Ocean City không chỉ khẳng định sức hút của ngôi sao hàng đầu quốc tế, mà còn chứng minh năng lực tổ chức world tour của Việt Nam - một điểm dừng chiến lược mới trên bản đồ âm nhạc toàn cầu.

Trúc Lam gặp lại chồng trong tình cảnh 'éo le', Kim Ngân bất ngờ 'tỏ tình' với Dũng

Trúc Lam gặp lại chồng trong tình cảnh 'éo le', Kim Ngân bất ngờ 'tỏ tình' với Dũng

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Trong tập 42 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam bất ngờ khi Toàn bỗng dưng trở về, trong khi đó Kim Ngân khiến Dũng ngạc nhiên trước màn "tỏ tình".

Rớt nước mắt trước cảnh Mỹ Anh (Phương Oanh) báo với bố đẻ và con trai rằng sắp ly hôn

Rớt nước mắt trước cảnh Mỹ Anh (Phương Oanh) báo với bố đẻ và con trai rằng sắp ly hôn

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH- Tập 41 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả khi Mỹ Anh quyết định ly hôn.

Thương Tín từ chối nhận giúp đỡ

Thương Tín từ chối nhận giúp đỡ

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Thương Tín hiện đang trải qua giai đoạn khó khăn: buồn bã và trầm cảm, từ chối sự giúp đỡ từ mọi người.

Mỹ nhân của 'Ván bài lật ngửa': Làm mẹ đơn thân 50 năm, an yên nơi xứ người

Mỹ nhân của 'Ván bài lật ngửa': Làm mẹ đơn thân 50 năm, an yên nơi xứ người

Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trước

Đảm nhận vai Thùy Dung trong phim "Ván bài lật ngửa", nữ diễn viên này từng được xem là biểu tượng nhan sắc của điện ảnh Việt một thời.

'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh sự nghiệp thành công, khi về hưu sống độc thân trong căn phòng 10m2

'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh sự nghiệp thành công, khi về hưu sống độc thân trong căn phòng 10m2

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh có hơn 40 năm cống hiến với nghề diễn và có nhiều thành công, khi về hưu anh vẫn mệt mài với sân khấu, sống bình dị trong căn nhà 10m2.

Lan Phương có trạng thái gây chú ý liên quan đến Phương Oanh

Lan Phương có trạng thái gây chú ý liên quan đến Phương Oanh

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Phương Oanh và Lan Phương cùng xuất hiện với năng lượng tích cực, thu hút sự chú ý của khán giả.

Mỹ Anh (Phương Oanh) trở về nhà, lời đầu tiên nói với Đăng (Doãn Quốc Đam) là đề nghị ly hôn

Mỹ Anh (Phương Oanh) trở về nhà, lời đầu tiên nói với Đăng (Doãn Quốc Đam) là đề nghị ly hôn

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Trong tập 41 "Gió ngang khoảng trời xanh", sau khi bị phát hiện ngoại tình, Đăng ân hận dằn vặt lương tâm, cầu xin vợ tha thứ để làm lại từ đầu.

Chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý trong ngày đặc biệt

Chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý trong ngày đặc biệt

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Ngô Thanh Vân gây chú ý khi đăng tải những khoảnh khắc đẹp của Huy Trần bên con gái 3 tháng tuổi nhân ngày sinh nhật chồng.

Phát ngôn gây tranh cãi về G-Dragon, Bằng Kiều xóa bài viết và xin lỗi

Phát ngôn gây tranh cãi về G-Dragon, Bằng Kiều xóa bài viết và xin lỗi

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Bằng Kiều đã có dòng phát ngôn gây tranh cãi về đêm diễn của G-Dragon, ngay sau đó anh xóa bài viết và lên tiếng xin lỗi.

Xem nhiều

Khám phá ngôi làng đẹp nhất thế giới ở Lạng Sơn

Khám phá ngôi làng đẹp nhất thế giới ở Lạng Sơn

Câu chuyện văn hóa

GĐXH - Tại Lạng Sơn có một ngôi làng được vinh danh là "ngôi làng đẹp nhất thế giới" mang giá trị văn hoá và du lịch độc đáo: Làng Quỳnh Sơn. Nơi đây, các ngôi nhà đều được xây dựng với mái nhà âm dương và quay về hướng Nam, mỗi người dân vừa là người chủ, người phục vụ, vừa là “đại sứ văn hóa”.

'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh sự nghiệp thành công, khi về hưu sống độc thân trong căn phòng 10m2

'Ngọc Hoàng' Quốc Khánh sự nghiệp thành công, khi về hưu sống độc thân trong căn phòng 10m2

Giải trí
Con gái Nguyễn Thị Huyền tròn 18 tuổi

Con gái Nguyễn Thị Huyền tròn 18 tuổi

Giải trí
'Hoa khôi cải lương' tuổi 78 mỗi tháng ngồi không cũng có 30 triệu đồng

'Hoa khôi cải lương' tuổi 78 mỗi tháng ngồi không cũng có 30 triệu đồng

Câu chuyện văn hóa
Chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý trong ngày đặc biệt

Chồng Ngô Thanh Vân gây chú ý trong ngày đặc biệt

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top