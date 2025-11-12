Nữ MC nổi tiếng VTV được chồng tặng xe sang trong ngày sinh nhật
GĐXH - MC Mỹ Lan mới đây khiến khán giả choáng ngợp khi khoe quà sinh nhật là một chiếc xe sang có giá trị lớn.
MC Mỹ Lan trên trang cá nhân đã hạnh phúc khoe niềm vui ở tuổi mới khi được chồng tặng quà. Cô viết: "Mọi năm chồng hay tặng sinh nhật Iphone! đỡ phải nghĩ quà. Năm nay quyết định tiết kiệm, bảo chồng thôi vợ không đổi điện thoại nữa, dùng iPhone cũ được rồi. Và đây là quà sinh nhật năm nay. Mà kì lạ, chiếc xe nhìn lần đầu đã ưng luôn - y như ngày xưa, lần đầu tiên gặp chồng đã rung rinh luôn chứ".
Dòng chia sẻ nhân dịp sinh nhật của MC Mỹ Lan được rất nhiều khán giả quan tâm. Ngoài chúc mừng sinh nhật cô, nhiều người còn dành lời khen đến cuộc sống gia đình hạnh phúc của MC Mỹ Lan.
Được biết, MC Mỹ Lan kết hôn vào tháng 2/2009. Chồng của MC Mỹ Lan là Thế Anh, từng sinh sống và làm việc ở Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc) trong 8 năm. Dịp Tết năm 2008, MC Mỹ Lan được Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc mời sang tham gia chương trình mừng năm mới. Chồng cô là đại diện công ty tổ chức tại Đài Loan khi ấy. Ngay từ phút đầu gặp mặt, Mỹ Lan đã nhủ thầm "đây là người đàn ông mình tìm kiếm". Khi kết hôn, chồng MC Mỹ Lan đã quyết định hy sinh sự nghiệp đang phát triển để về Việt Nam sống cùng cô và làm lại từ đầu.
Trong mắt MC Mỹ Lan, ông xã Thế Anh là người đàn ông chỉn chu và luôn chăm lo gia đình. Ngoài những lúc làm việc, đi tiếp khách hay tập thể thao, anh dành hết thời gian cho tổ ấm. Chồng cô đặc biệt thích ăn cơm nhà và đưa vợ con đi chơi. Anh cũng tạo ra cho MC Mỹ Lan sự yên tâm bởi luôn dành sự quan tâm đúng mực cho vợ con. Mỹ Lan cũng khen chồng là "người tự lập, có chí, có tài".
Sau 16 năm kết hôn, từ bàn tay trắng lập nên, xây dựng gia đình sung túc về nhiều mặt, vợ chồng MC Mỹ Lan đã có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.
Hai đêm diễn bùng nổ của "ông hoàng Kpop" G-DRAGON tại Ocean City không chỉ khẳng định sức hút của ngôi sao hàng đầu quốc tế, mà còn chứng minh năng lực tổ chức world tour của Việt Nam - một điểm dừng chiến lược mới trên bản đồ âm nhạc toàn cầu.
GĐXH - Trong tập 42 "Gió ngang khoảng trời xanh", Trúc Lam bất ngờ khi Toàn bỗng dưng trở về, trong khi đó Kim Ngân khiến Dũng ngạc nhiên trước màn "tỏ tình".
GĐXH- Tập 41 phim "Gió ngang khoảng trời xanh" mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả khi Mỹ Anh quyết định ly hôn.
GĐXH - Thương Tín hiện đang trải qua giai đoạn khó khăn: buồn bã và trầm cảm, từ chối sự giúp đỡ từ mọi người.
Đảm nhận vai Thùy Dung trong phim "Ván bài lật ngửa", nữ diễn viên này từng được xem là biểu tượng nhan sắc của điện ảnh Việt một thời.
GĐXH - NSND Quốc Khánh có hơn 40 năm cống hiến với nghề diễn và có nhiều thành công, khi về hưu anh vẫn mệt mài với sân khấu, sống bình dị trong căn nhà 10m2.
GĐXH - Phương Oanh và Lan Phương cùng xuất hiện với năng lượng tích cực, thu hút sự chú ý của khán giả.
GĐXH - Trong tập 41 "Gió ngang khoảng trời xanh", sau khi bị phát hiện ngoại tình, Đăng ân hận dằn vặt lương tâm, cầu xin vợ tha thứ để làm lại từ đầu.
GĐXH - Ngô Thanh Vân gây chú ý khi đăng tải những khoảnh khắc đẹp của Huy Trần bên con gái 3 tháng tuổi nhân ngày sinh nhật chồng.
GĐXH - Bằng Kiều đã có dòng phát ngôn gây tranh cãi về đêm diễn của G-Dragon, ngay sau đó anh xóa bài viết và lên tiếng xin lỗi.
GĐXH - Tại Lạng Sơn có một ngôi làng được vinh danh là "ngôi làng đẹp nhất thế giới" mang giá trị văn hoá và du lịch độc đáo: Làng Quỳnh Sơn. Nơi đây, các ngôi nhà đều được xây dựng với mái nhà âm dương và quay về hướng Nam, mỗi người dân vừa là người chủ, người phục vụ, vừa là "đại sứ văn hóa".