Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua điện thoại

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Nguyễn Sơn
Nguyễn Sơn
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GĐXH - Một người dân ở Hà Tĩnh suýt trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo qua điện thoại khi đối tượng giả danh nhân viên Viettel, đưa ra thông tin liên quan đến số tiền 79 triệu đồng để tạo áp lực.

Ngày 7/9, Công an xã Kỳ Hoa cho biết đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua điện thoại, bảo vệ tài sản cho người dân. Nạn nhân là ông P.H.K. (SN 1950, trú thôn Văn Miếu, xã Kỳ Hoa).

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua điện thoại - Ảnh 1.

Công an giúp ông K. tránh khỏi vụ lừa đảo. Ảnh: CAHT

Theo trình báo, một người tự xưng là Nguyễn Văn Nam, nhân viên Viettel, gọi điện thông báo có người sử dụng thông tin cá nhân của ông K. để thực hiện giao dịch liên quan đến số tiền 79 triệu đồng. Sau đó, đối tượng yêu cầu ông đến địa chỉ số 75, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để giải quyết.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, Công an xã Kỳ Hoa đã kịp thời giải thích, giúp ông K. nhận diện thủ đoạn lừa đảo. Đồng thời, lực lượng công an hướng dẫn ông chấm dứt liên lạc, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP và không chuyển tiền cho đối tượng.

Nhờ được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, ông K. không bị mất tài sản.

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua điện thoại - Ảnh 2.Chủ tiệm vàng giúp khách thoát bẫy lừa đảo

GĐXH - Một người dân ở Hà Tĩnh suýt chuyển tiền cho kẻ giả danh công an nhưng được chủ tiệm vàng kịp thời phát hiện.

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