Nữ siêu mẫu gốc Hoa phim 'Sex and the City' ở tuổi U60 nuôi dạy con rất khéo khiến ai cũng ngường mộ

Lucy Liu - sao phim "Sex and the City" có sự nghiệp rực rỡ ra sao?

Lucy Liu sinh năm 1968 xuất hiện trong "Sex and the City" với cương vị khách mời ở mùa 4. Dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng nhưng nữ diễn viên gốc Hoa vẫn gây chú ý với khán giả. Trước đó, người đẹp đã nổi tiếng và được khán giả Việt biết đến nhiều hơn với vai chính trong "Những thiên thần của Charlie". Ngoài đời thực, Lucy Liu được biết đến là mỹ nhân có tính cách mạnh mẽ và độc lập.

Nhan sắc rực rỡ của Lucy Liu - sao phim "Sex and the City".

Sao phim "Sex and the City" sở hữu nhan sắc lẫn thân hình thuần phương Đông trong mắt của người phương Tây như chiều cao khiêm tốn, gò má cao, đôi mắt một mí... Thậm chí cô còn có lần bị bạn diễn chê bai nhan sắc trên sóng truyền hình trực tiếp. Tuy bị nhiều người chê bai nhưng tài năng và ngọn lửa nhiệt huyết bên trong Lucy Liu vẫn phát huy tối đa. Mở đầu là vai Ling Woo trong bộ phim truyền hình Ally McBeal. Đặc biệt hơn, Lucy Liu đã được đề cử giải Emmy Primetime cho hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất".

Lucy Liu phải vượt qua nhiều khó khăn để có được thành công như ngày hôm nay.

Năm 2000, được xem là năm đầy biến động với Lucy Liu. Cô đã góp mặt cùng Thành Long, Owen Wilson trong "Trưa Thượng Hải". Bên cạnh đó, vai diễn Alex trong "Những thiên thần của Charlie" đã mang lại cho cô nhiều sự tranh cãi không đáng có. Phải nhận mức thù lao thấp hơn các nữ diễn viên khác và chịu nhiều lời đàm tiếu chỉ vì có nhan sắc thuần phương Đông nên cô mới được chọn làm diễn viên trong bộ phim này. Những năm về sau, cô ngày càng thành công cả về nghề diễn lẫn những hoạt động xã hội.

Lucy Liu - sao phim "Sex and the City" nuôi con giỏi ra sao?

Lucy Liu - sao phim "Sex and the City" nổi tiếng kín đáo trong chuyện tình cảm. Cô từng hẹn hò doanh nhân Noam Gottesman, nam diễn viên Will McCormack và biên kịch - đạo diễn Zach Helm. Tuy nhiên, cô không chọn kết hôn mà quyết định làm mẹ đơn thân. Cụ thể, năm 2015, đại diện nữ diễn viên xác nhận cô có con bằng phương pháp mang thai hộ (gestational carrier). "Hai mẹ con đều khỏe mạnh và hạnh phúc", đại diện Lucy Liu cho biết.

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào, vui vẻ bên con trai. Đồng thời, trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên đã chia sẻ bí quyết nuôi dạy con trai khoa học chỉ với hai việc sau.

2 mẹ con Lucy Liu trong chuyến thăm Nhà Trắng cách đây ít năm.

1. Sao phim "Sex and the City" dạy con lòng yêu thương động vật

Từ những ngày tháng đầu đời, con trai sao phim "Sex and the City" đã có một người bạn thân nhất trong gia đình là chú chó mang tên Apple. Cậu bé và chú chó nhanh chóng gắn kết sau lần đầu gặp mặt.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cho biết cô cảm nhận được ngay khi nhìn thấy con trai mình, chú chó Apple đã lập tức muốn chăm sóc thành viên mới của gia đình. Cô bày tỏ rằng: " Apple là một chú chó ngoan và trung thành. Chú chó luôn bảo vệ con trai tôi. Nó sẽ ngồi giữa con trai tôi với bất kỳ ai khác xuất hiện trong nhà chỉ để đảm bảo mọi người không va phải hay dẫm vào chân con trai tôi. Tôi cảm thấy thật tuyệt khi thấy cách con trai và chú chó hòa hợp với nhau ".

Theo các nhà khoa học, việc nuôi thú cưng mang lại rất nhiều lợi ích về mặt xã hội và cảm xúc cho trẻ. Khi trẻ có mối quan hệ tích cực với thú cưng trong gia đình, chẳng hạn như mèo hoặc chó, trẻ có thể thúc đẩy sự tự tin và lòng kiên nhẫn.

Bên cạnh đó, khi trẻ tham gia vào các hoạt động thường ngày như dắt chó đi dạo có thể đem lại cho các bé cảm giác có trách nhiệm. Ngoài ra, việc trẻ em chơi với những loài vật nuôi có thể giúp các trẻ giảm căng thẳng và lo lắng.

Ngoài ra, trẻ cũng học được cách chăm sóc và nuôi dưỡng thú cưng. Qua đó, trẻ học cách hình thành mối quan hệ tin cậy với mọi người xung quanh.

2. Sao phim "Sex and the City" giúp con hiểu thêm về văn hóa

Lucy Liu tiết lộ cô đã nhất quyết để con trai sống tại thành phố New York dù cô sẽ không được thuận tiện trong việc di chuyển. Tuy nhiên, nữ diễn viên lại cho rằng việc này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho con trai, giúp con được thường xuyên ra ngoài ra vui chơi, gia tăng sự hiểu biết về mọi thứ.

Nữ diễn viên cho rằng con trai cô không hề xa lạ đối với những nét văn hóa đặc trưng của New York, chẳng hạn như cậu bé thường xuyên đi tàu điện ngầm với mẹ và ghé thăm nhiều bảo tàng nghệ thuật, sở thú.

Con trai Lucy Liu vẫn đón Tết Âm lịch dù ở Mỹ.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng chia sẻ thêm, dù đã mang quốc tịch Mỹ và đã xa quê hương từ rất lâu, cô cùng con trai vẫn đón Tết Âm lịch của theo phong tục của người Trung Quốc hàng năm. Cô cho rằng đây là niềm yêu thích và truyền thống chung của hai mẹ con.

Do đó, mỗi năm, vào dịp Tết Nguyên đán, cô cũng sửa soạn cho con trai những bộ quần áo truyền thống của Trung Quốc và cùng nhau trải qua những ngày Tết Âm lịch ý nghĩa.