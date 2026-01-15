Phương Oanh đang gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 là ai?

Là một sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, Phương Oanh cho biết cô thần tượng người chị cùng trường là Hoa hậu Đỗ Thị Hà và lấy đó làm động lực để tham gia cuộc thi nhan sắc. "Khi chị Hà đăng quang, Oanh mới là cô bé lớp 11. Được chứng kiến khoảnh khắc đăng quang của chị đã phần nào thôi thúc tôi thực hiện ước mơ sau này. Tôi đã nhiều lần nhìn thấy chị Hà ở trường. Tôi ngưỡng mộ bởi dù lịch trình dày đặc nhưng chị vẫn đến trường, luôn sẵn sàng chụp ảnh và trò chuyện với các bạn sinh viên", cô nói.