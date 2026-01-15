Mới nhất
Phương Oanh đang gây chú ý tại Miss World Vietnam 2025 là ai?

Thứ năm, 13:00 15/01/2026 | Giải trí
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Phương Oanh - thí sinh nổi bật tại Miss World Vietnam 2025, vừa tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân với GPA cao, IELTS 7.5. Cô chia sẻ ước mơ và quyết tâm của mình trong cuộc thi nhan sắc.

Phương Oanh và Hành trình chinh phục Miss World Vietnam 2025 đầy ấn tượng - Ảnh 1.5 cô gái tiềm năng giành Người đẹp thời trang Miss World Vietnam 2025

GĐXH - Lộ diện top 5 giải Người đẹp thời trang tại Miss World Vietnam 2025 gồm: Nguyễn Đào Tuyên Dương, Nguyễn Lan Nhi, Huỳnh Bích Thoại, Ngô Thị Kiều Anh và Phan Phương Oanh.

Phương Oanh và Hành trình chinh phục Miss World Vietnam 2025 đầy ấn tượng - Ảnh 2.

Phan Phương Oanh là thí sinh được chú ý ngay từ đầu cuộc thi Miss World Vietnam 2025 với chiều cao nổi bật (1m73) và gương mặt cá tính, sắc sảo.

Phương Oanh và Hành trình chinh phục Miss World Vietnam 2025 đầy ấn tượng - Ảnh 3.
Phương Oanh và Hành trình chinh phục Miss World Vietnam 2025 đầy ấn tượng - Ảnh 4.
Phương Oanh và Hành trình chinh phục Miss World Vietnam 2025 đầy ấn tượng - Ảnh 5.

Cô mới tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Kinh Doanh Quốc Tế - Đại học Kinh Tế Quốc Dân, GPA: 3.63/4.0 cách đây vài tháng. Không chỉ xinh đẹp, Phương Oanh có khả năng giao tiếp hoạt bát, đạt trình độ IELTS 7.5, có khả năng giao tiếp tiếng Trung.

Phương Oanh và Hành trình chinh phục Miss World Vietnam 2025 đầy ấn tượng - Ảnh 6.
Phương Oanh và Hành trình chinh phục Miss World Vietnam 2025 đầy ấn tượng - Ảnh 7.

Trước khi đến Miss World Vietnam 2025, Phương Oanh từng giành Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022, Người Đẹp Biển Hoa hậu Việt Nam 2022.

Phương Oanh và Hành trình chinh phục Miss World Vietnam 2025 đầy ấn tượng - Ảnh 8.

Là một sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân, Phương Oanh cho biết cô thần tượng người chị cùng trường là Hoa hậu Đỗ Thị Hà và lấy đó làm động lực để tham gia cuộc thi nhan sắc. "Khi chị Hà đăng quang, Oanh mới là cô bé lớp 11. Được chứng kiến khoảnh khắc đăng quang của chị đã phần nào thôi thúc tôi thực hiện ước mơ sau này. Tôi đã nhiều lần nhìn thấy chị Hà ở trường. Tôi ngưỡng mộ bởi dù lịch trình dày đặc nhưng chị vẫn đến trường, luôn sẵn sàng chụp ảnh và trò chuyện với các bạn sinh viên", cô nói.

Phương Oanh và Hành trình chinh phục Miss World Vietnam 2025 đầy ấn tượng - Ảnh 9.
Phương Oanh và Hành trình chinh phục Miss World Vietnam 2025 đầy ấn tượng - Ảnh 10.
Phương Oanh và Hành trình chinh phục Miss World Vietnam 2025 đầy ấn tượng - Ảnh 11.

Về cuộc thi Miss World Vietnam 2025, Phương Oanh bày tỏ: "Be fearless in the pursuit of what sets your soul on fire” - câu nói ấy luôn là nguồn cảm hứng để cô theo đuổi những điều thật sự khiến tâm hồn bùng cháy. 

Phương Oanh và Hành trình chinh phục Miss World Vietnam 2025 đầy ấn tượng - Ảnh 12.
Phương Oanh và Hành trình chinh phục Miss World Vietnam 2025 đầy ấn tượng - Ảnh 13.

"Đến với cuộc thi, tôi mong muốn thể hiện phiên bản toàn diện nhất, dù chưa hoàn hảo nhưng luôn không ngừng học hỏi và phát triển. Hành trình sắp tới sẽ là cơ hội để lan tỏa những giá trị mà tôi theo đuổi: sự kiên cường, tinh thần tự chủ, cùng khát vọng dám mơ lớn và dám hành động. Trên hết, tôi tin rằng niềm tin, bản lĩnh và sự bền bỉ sẽ giúp tôi chạm tới đích đến cuối cùng, nơi có thể tạo ra nguồn năng lượng tích cực và đóng góp những giá trị ý nghĩa cho cộng đồng", Phương Oanh nói.

Phương Oanh và Hành trình chinh phục Miss World Vietnam 2025 đầy ấn tượng - Ảnh 14.

Vào tháng 3/2026 tới, top 50 thí sinh Miss World Vietnam 2025 sẽ tiếp tục hội tụ và tranh tài ở các phần thi phụ như: Head To Head Challenge, Người đẹp tài năng, Người đẹp thể thao, Người đẹp nhân ái, show nghệ thuật Dances Of Vietnam…

 

Danh ca hải ngoại ly hôn ở tuổi U80 là ai?

Danh ca hải ngoại ly hôn ở tuổi U80 là ai?

Giải trí - 49 phút trước

GĐXH - Danh ca Tuấn Ngọc mới đây đã khiến dư luận sốc khi thông báo ly hôn vợ - Thái Thảo ở tuổi U80. Sau hơn 3 thập kỷ chung sống, họ đã đường ai nấy đi.

Con trai và con gái Hà Kiều Anh thu hút sự chú ý

Con trai và con gái Hà Kiều Anh thu hút sự chú ý

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Hà Kiều Anh khiến nhiều người bất ngờ khi khoe ảnh con trai và con gái trên trang cá nhân.

Hành động ý nghĩa của vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền trong lần đầu đến Hải Phòng sau đám cưới

Hành động ý nghĩa của vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền trong lần đầu đến Hải Phòng sau đám cưới

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Vợ chồng Đình Tú – Ngọc Huyền rơi nước mắt khi tham gia "Mái ấm gia đình Việt" ghi hình tại Hải Phòng mới đây.

'Thanh âm vượt đại dương', 'Tử chiến trên không' được chiếu phục vụ nhân dân tại Bắc Ninh

'Thanh âm vượt đại dương', 'Tử chiến trên không' được chiếu phục vụ nhân dân tại Bắc Ninh

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Tuần phim được tổ chức tại Bắc Ninh sẽ chiếu phục vụ nhân dân là những phim đạt giải thưởng Bông sen Vàng, Bông sen Bạc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24.

Sau thất bại ở Mỹ, Trương Minh Cường về nước làm lại từ đầu ở tuổi U50

Sau thất bại ở Mỹ, Trương Minh Cường về nước làm lại từ đầu ở tuổi U50

Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trước

Diễn viên Trương Minh Cường trở lại với dự án điện ảnh sau "Lật mặt 7: Một điều ước" với vai diễn ông trùm phản diện. Ở tuổi U50, nam diễn viên lựa chọn bắt đầu lại hành trình chinh phục màn ảnh rộng, kiên trì tìm kiếm “đỉnh cao lần hai”.

Lệ Quyên đi nghỉ dưỡng cùng Lâm Bảo Châu, khoe lưng trần nuột nà

Lệ Quyên đi nghỉ dưỡng cùng Lâm Bảo Châu, khoe lưng trần nuột nà

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Lệ Quyên mới đây khoe lưng ong nuột nà khi đi chơi cùng bạn trai Lâm Bảo Châu ở Phú Quốc. Cặp đôi tận hưởng những ngày nghỉ yên bình bên nhau.

Con trai Lê Phương gây chú ý khi mẹ nhận tin vui ở tuổi trung niên

Con trai Lê Phương gây chú ý khi mẹ nhận tin vui ở tuổi trung niên

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Con trai Lê Phương có hành động bất ngờ, tình cảm chúc mừng mẹ sau khi cô nhận giải thưởng mới đây.

Tối nay, ca sĩ Hà Nhi siêu 'lầy lội' trong chương trình 'Sao Check' trên VTV3

Tối nay, ca sĩ Hà Nhi siêu 'lầy lội' trong chương trình 'Sao Check' trên VTV3

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Khách mời của chương trình "Sao Check" ngày 15/1 là Hà Nhi, nữ ca sĩ sẽ mang đến những khoảnh khắc siêu hài hước.

Tin vui của Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Tin vui của Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có một năm phát triển rực rỡ. Cả mới đây lại cùng đón nhận thêm tin vui.

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam phủ nhận sai phạm trước cơ quan điều tra

Chủ tịch Tập đoàn Trinh Tam phủ nhận sai phạm trước cơ quan điều tra

Xem - nghe - đọc - 22 giờ trước

GĐXH - Mỹ Trinh đã bị mời lên cơ quan điều tra vì liên quan đến dự án Trinh Tam, tuy nhiên nữ chủ tịch chối bỏ trách nhiệm gây ra các sai phạm.

